Binance 19 USDC paritesini kaldırırken Circle’a 100 milyon dolar yatırdı

Kripto para piyasasının toplam değeri salı sabahı 3 trilyon dolar sınırına yaklaşırken, sert yükseliş dalgası özellikle vadeli işlemlerde açılmış kısa pozisyonları zorladı. Bitcoin 87.400 dolara kadar tırmandı, toplam 557,79 milyon dolarlık kısa pozisyon kapandı. CoinGlass verilerine göre en büyük kayıp 242,47 milyon dolarla BTC ve 100,83 milyon dolarla ETH sürekli vadeli kontratlarında görüldü.

ETF girişleri ve piyasa dengesi

Yükselişte ABD kaynaklı sermaye akışı belirleyici oldu. SoSoValue verilerine göre spot ETF’lere 24 saatte 1,9 milyar doların üzerinde giriş gerçekleşti. Bitcoin 1,36 milyar dolarla başı çekerken, Solana 257,25 milyon dolar, Ethereum 223,51 milyon dolar ve XRP 45,54 milyon dolar çekti. HYPE ise yaklaşık 96 dolarla yeni zirvesini gördü.

Bitcoin 85 bin doların orta bölgesinde dengelenirken, piyasa Binance tarafında USDe’de görülen kısa süreli baskıyı da izledi. Token fiyatı 0,92 dolara kadar geriledi. Bu hareket, borsanın cüzdan güncellemesi öncesinde oluşan yerel likidite sıkışması olarak değerlendirildi.

Binance’in USDC adımı ve Circle yatırımı

Binance, spot ve marjin piyasalarında düşük likiditeli 19 USDC işlem çiftini listeden çıkaracağını açıkladı. Karar, borsanın Circle’a 100 milyon dolarlık öz sermaye yatırımı yaptığı dönemde geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan bildirimde Binance’in Circle’ın A sınıfı 1.237.011 hissesini hisse başına 80,84 dolardan aldığı yer aldı.

25 Eylül saat 03.00 UTC itibarıyla AIXBT, DOLO, ENJ, HUMA, SXT, TNSR ve TURTLE için USDC spot işlemleri durdurulacak. Aynı gün 06.00 UTC’de ise MANTA, BANANA, SSV, NOM, STO, 1MBABYDOGE ve OPN varlıklarına ait 12 çapraz ve izole marjin paritesi kaldırılacak. İzole marjinde yeni borçlanma 23 Eylül saat 06.00 UTC’de kapanacak, açık kalan pozisyonlar borsa tarafından tasfiye edilecek.

Binance, listeden çıkarma işleminin yalnızca belirtilen işlem çiftlerini kapsadığını, ilgili varlıkların ise USDT, FDUSD ve BTC karşısında işlem görmeye devam edeceğini duyurdu.

Teknik seviyelerin ve likidite akışının öne çıktığı bu tür dönemlerde yatırımcı davranışı da daha yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

XRP’de beş haftalık formasyon kırıldı

XRP, haftalık grafikte beş haftadır süren simetrik üçgen yapısını yukarı kırdı. Varlık hafta boyunca %5,5 yükseldi, 1,57 doları gördü ve ardından 1,51 ile 1,54 dolar aralığında tutundu. Alıcılar 1,50 dolarlık psikolojik eşiği artan hacimle aştı, şimdi 1,55 ile 1,56 dolar bandındaki direnci zorluyor.

The Factor Report’un başındaki Peter Brandt, uzun vadeli grafik çalışmasında XRP için 5,40 dolarlık matematiksel hedefe işaret ederken, portföyünde yalnızca Bitcoin tuttuğunu vurguluyor.

Makro yatırımcı Raoul Pal ise teknik analiz ile kesin kazanç beklentisinin birbirine karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. XRP’nin 1,55 dolar üzerinde haftalık kapanış yapması halinde formasyonun üst bandı desteğe dönüşebilir. Tersi durumda 1,40 dolara doğru yeniden test görülebilir.

SHIB’de nadir görülen teknik yapı dirençte takıldı

Shiba Inu cephesinde haftalık grafikte izlenen Bull Combo yapısı korunuyor. RSI uyumsuzluğu ile 23 haftalık hareketli ortalamanın geri alınmasını birleştiren bu görünüm, oluştuğundan bu yana %8,61’lik artış getirdi. SHIB, 0.00000547 dolardaki yerel dip bölgesini korurken yukarı yönlü ivme de oluşturdu.

Buna karşın yükseliş 0.0000064 dolar civarındaki 50 haftalık hareketli ortalamada yavaşladı. Bu seviyenin aşılması halinde sıradaki ana engel 0.0000122 dolardaki 200 haftalık hareketli ortalama olacak. Verilere göre büyük cüzdanlar mevcut dip bölgesinde 468 milyon SHIB daha topladı.