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Binance, 5 marjin işlem çiftini ve USDP spot paritelerini kaldıracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 18 Eylül 2026’da 5 marjin işlem çiftini platformdan kaldıracak.
  • 📌 ENJ, GENIUS, CVX, GUN ve VANA için USDC pariteleri karardan etkilenecek, $USDP için spot işlemler de 24 Eylül’de duracak.
  • ⏰ Binance, kullanıcıların pozisyonlarını önceden kapatmasını ve varlıklarını spot hesaplara taşımasını istedi.
  • 🗓️ USDP yatırmaları 25 Eylül’de, çekimler ise 24 Kasım 2026’da sona erecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Binance, 18 Eylül 2026 saat 06.00 UTC itibarıyla bazı Cross Margin ve Isolated Margin işlem çiftlerini platformdan kaldıracağını açıkladı. Düzenleme kapsamında beş Cross Margin çifti etkilenirken, bunlardan biri Isolated Margin tarafında da listeden çıkarılacak. Binance, küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, vadeli ve marjin işlemlerde yüksek hacimle öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Etkilenen işlem çiftleri
2 Takvim ve kullanıcılar için kritik tarihler
3 USDP için spot işlemler de duracak

Etkilenen işlem çiftleri

Listeden çıkarılacak Cross Margin çiftleri ENJ/USDC, GENIUS/USDC, CVX/USDC, GUN/USDC ve VANA/USDC olarak sıralandı. Isolated Margin tarafında ise GENIUS/USDC işlemleri sona erecek. Binance, kullanıcıların bu varlıkları marjin piyasasındaki diğer uygun işlem çiftlerinde alıp satmayı sürdürebileceğini de belirtti.

Piyasa türüİşlem çiftiDurum
Cross MarginENJ/USDCKaldırılacak
Cross MarginGENIUS/USDCKaldırılacak
Cross MarginCVX/USDCKaldırılacak
Cross MarginGUN/USDCKaldırılacak
Cross MarginVANA/USDCKaldırılacak
Isolated MarginGENIUS/USDCKaldırılacak

Kararla birlikte kullanıcılar, adı geçen çiftlerdeki varlıkları manuel transfer ya da Auto Transfer Mode üzerinden Isolated Margin hesaplarına artık aktaramayacak. Bu kısıtlama duyuruyla birlikte yürürlüğe girdi.

Takvim ve kullanıcılar için kritik tarihler

Binance, 16 Eylül 2026 saat 06.00 UTC’de GENIUS/USDC için Isolated Margin borç alma işlemlerini durduracak. İki gün sonra, 18 Eylül 2026 saat 06.00 UTC’de ise ilgili Cross Margin ve Isolated Margin çiftlerinde kullanıcı pozisyonları kapatılacak, otomatik uzlaşma yapılacak ve bekleyen tüm emirler iptal edilecek.

Binance, kullanıcıların 18 Eylül 2026 saat 06.00 UTC öncesinde pozisyonlarını kapatmasını veya varlıklarını Marjin Hesaplarından Spot Hesaplarına aktarmasını istedi.

Borsa, listeden çıkarma sürecinin yaklaşık üç saat sürebileceğini ve bu süre içinde kullanıcıların pozisyonlarını ayarlamakta zorlanabileceğini kaydetti. Bu nedenle işlemlerin son ana bırakılmaması istendi.

USDP için spot işlemler de duracak

Binance ayrıca Pax Dollar için de ayrı bir karar aldı. Borsa, yaptığı güncel incelemelerin ardından USDP’nin tüm spot işlem çiftlerinde alım satımı 24 Eylül 2026 saat 03.00 UTC’de durduracağını açıkladı. Pax Dollar, dolar sabitli bir stabilcoin olarak biliniyor.

USDP token yatırma işlemleri 25 Eylül 2026 saat 03.00 UTC’den sonra kullanıcı hesaplarına yansıtılmayacak, çekim desteği ise 24 Kasım 2026 saat 03.00 UTC’de sona erecek.

Binance, listeden çıkarılan USDP bakiyelerinin 25 Kasım 2026 saat 03.00 UTC sonrasında kullanıcılar adına stabilcoinlere dönüştürülebileceğini bildirdi. Bu dönüşümün uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin ayrıntılar duyuruda sınırlı tutuldu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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