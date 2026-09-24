Binance’teki UNI rezervi yükselirken satış baskısı riski arttı

Uniswap’ın tokeni UNI son aylardaki en güçlü yükselişlerinden birini kaydetse de, Binance tarafındaki rezerv artışı piyasada temkinli bir izlemeyi beraberinde getirdi. UNI, son dip bölgesinden yaklaşık %72 yükselirken Binance’te tutulan UNI miktarı 71.584.353 adede çıktı. Bu seviye, en az 25 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek düzey oldu.

Borsaya girişler hızlandı

Zincir üstü veriler, borsa akışlarında belirgin bir değişime işaret ediyor. Eylül ayında Binance’e birkaç güçlü UNI girişi görüldü ve bunlardan birinde yaklaşık 4,11 milyon UNI transfer edildi. Son dönemde de girişlerin ağırlık kazandığı görülürken, fiyat artışıyla birlikte işlem hacmi de belirgin biçimde büyüdü.

Artan borsa rezervleri her zaman yakın satış anlamına gelmiyor. Ancak varlıkların likit bir merkezi borsaya yatırılması, bu tokenlerin alım satımını daha kolay hale getiriyor.

Bununla birlikte artan rezervler tek başına satış sinyali sayılmıyor. Yatırımcılar tokenleri piyasa yapıcılığı, teminat kullanımı ya da saklama amacıyla da Binance’e taşıyabiliyor. Yine de varlıkların likiditesi yüksek bir merkezi borsada bulunması, olası satışların daha hızlı gerçekleşebilmesine imkan tanıyor.

Fiyat hareketinde kritik bölge öne çıktı

Piyasadaki en belirgin senaryo, bazı yatırımcıların yükselişten yararlanarak spot likiditeye erişmek için UNI yatırdığı yönünde şekilleniyor. Özellikle teknik göstergelerin kısa vadede yorulma sinyali verdiği bir dönemde bu zamanlama dikkat çekiyor.

UNI, ağustos sonunda yaklaşık 5,00 dolar seviyesinde işlem görürken önce 6 doları, ardından 7 doları ve son olarak 9 doları aştı. Fiyat kısa süreliğine 10,90 dolara kadar çıktı. Bu yerel zirveden gelen reddin ardından UNI yaklaşık 8,90 dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde yükseliş korunuyor

Günlük grafikte genel yapı hala güçlü görünüyor. UNI, önemli hareketli ortalamaların tamamının üzerinde kalmayı sürdürüyor. En kısa vadeli ortalama 7,20 dolara yaklaşırken daha uzun vadeli ortalamalar aşağı yönlü eğimini koruyor. Buna karşılık 10 doların üzerindeki reddin ardından uzun üst fitil ve peş peşe kırmızı mumlar oluştu. Göreceli güç endeksi de aşırı alım bölgesine yaklaştıktan sonra geri çekildi.

Binance rezervleri yükselmeyi sürdürürken UNI yeniden 9,50 ile 10 dolar bandını aşmaya çalışırsa, piyasadaki hazır arz düzeltme baskısını artırabilir.

Bu nedenle Binance bakiyesindeki artışın yakından izlenmesi gerekiyor. Rezervler büyümeye devam ederken fiyat toparlanma denemesi yaparsa, piyasadaki arz düzeltmeyi daha belirgin hale getirebilir. Yakın vadede en önemli destek bölgesi 8,50 ile 8,70 dolar aralığında bulunuyor.

Destek ve direnç seviyeleri izleniyor

Bu bölgenin korunması halinde son kırılım yapısı geçerliliğini sürdürebilir ve 10 ile 11 dolar aralığı yeniden erişilebilir kalabilir. Buna karşılık 7,80 dolar civarının belirgin şekilde kaybedilmesi durumunda, hızla yükselen 7,20 dolar çevresindeki hareketli ortalama gündeme gelebilir.