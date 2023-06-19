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FTX çöküşünün ardından pozitif performans göstermesi beklenen az sayıda kripto para arasındaydı. Fakat olmadı. Binance ve Coinbase davalarının da bu altcoine daha fazla kullanıcı getirmesi hedefleniyordu burada da heyecan çabuk bitti. Alanındaki yıldız altcoinin fiyatı 3,75 dolara kadar düşebilir. Peki ama neden?

UniSwap (UNI)

Uniswap (UNI) fiyatı, önde gelen CEX’ler davalarla boğuşurken endişeli yatırımcıların önde gelen DEX’e akın etmesiyle geçen hafta hızla %12 değer kazandı. Bir hafta sonra, UNI fiyatı kritik 5 dolar direncini aşamadığı için yaklaşık %3 düştü.

Küresel çapta en büyük merkezi olmayan borsa UniSwap ancak PancakeSwap ve Balancer gibi rakipler son haftalarda pazar payının önemli bir kısmına adeta neşter vurdu. Glassnode tarafından sunulan verilere göre, UNI bu hafta yeni kullanıcı çekmekte zorlanıyor. Aşağıdaki grafik, Uniswap ağında oluşturulan yeni adreslerin 10 Haziran’daki son zirveden bu yana azaldığını göstermektedir.

10-19 Haziran tarihleri arasında yeni adresler %66 oranında düştü. Bu da heyecanın çabuk söndüğünü gösteriyor.

UNI Coin Yorum

Düşüş eğilimini teyit edercesine, Uniswap rakiplerinin pazar payı hızla arttı. SEC’in Binance ve Coinbase’e karşı açtığı davayı ilk kez duyurduğu 5 Haziran ile 7 Haziran arasında UNI İşlem Hacmi hızla %900 arttı. Ancak Santiment verilerine göre burada da düşüş var.

IntoTheBlock’un IOMAP dağıtım verilerine göre, UNI fiyatı muhtemelen 3,75 dolara doğru düşüş eğilimine girecek. Şu anda, 9,66 milyon UNI tokenı satın alan 1.360 yatırımcının, fiyat ortalama satın alma fiyatı olan 4,34 dolara yaklaştığında önemli bir destek sunması bekleniyor. Beklendiği gibi bu destek güçlü kalmazsa Uniswap fiyatı muhtemelen 3,75 dolara gerileyecek.

Eğer kısa vadede 4,7 dolar üstü kapanışlar görebilirse 5,2 dolar hedeflenebilir. Fakat artmaya devam eden BTCD ve platformun yeni kullanıcı talebi çekmekte zorlanıyor olması bu ihtimali zayıflatıyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.800 dolardan alıcı buluyor, Bitcoin hakimiyeti ise yaklaşık 2 yıl sonra yeniden %50’nin üstüne tırmandı. Bu bize BTCD rallisi sürerse altcoinlerin daha da ezileceğini söylüyor.