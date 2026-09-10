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UNISWAP (UNI)

Unicoin, marka ihtilafında Uniswap Labs’a dava açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Unicoin, marka ihtilafı nedeniyle Uniswap Labs'a New York'ta dava açtı.
  • 📌 Şirket, UNICOIN markasının UNI ve UNISWAP markalarını ihlal etmediğini savundu.
  • 🌐 Dava, unicoin.com ve unicoin.org alan adlarının kullanımını da kapsıyor ve $UNCN lansmanı öncesine denk geliyor.
  • 📊 Uniswap protokolü, son 24 saatte 3,9 milyar doların üzerindeki hacimle zirvede yer aldı.
Onur Atam
Onur Atam

TransparentBusiness, Unicoin markasıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Uniswap Labs’a dava açtı. Şirket, UNICOIN markasının Uniswap’ın öne sürdüğü UNI, UNISWAP ve UNICHAIN markalarını ihlal etmediğinin ve bu markaların ayırt ediciliğini zedelemediğinin tespitini talep etti.

İçindekiler
1 Marka ihtilafı mahkemeye taşındı
2 Alan adları da dava kapsamına girdi
3 Takvim ve piyasa büyüklüğü dikkat çekti

Marka ihtilafı mahkemeye taşındı

Dava dosyasına göre TransparentBusiness, ayrıca UNI adına kayıtlı ABD marka tescilinin iptalini de istedi. Şirket, Uniswap tarafının marka ihlali, markayı sulandırma, alan adı üzerinden hak ihlali ve haksız rekabet iddialarıyla kendisine bir dizi ihtar gönderdiğini belirtti.

Dosyada, Uniswap’ın avukatlarının 3 Haziran, 17 Temmuz ve 14 Ağustos tarihlerinde üç ayrı ihtar mektubu gönderdiği bilgisi yer aldı. Bu mektuplarda Unicoin’den UNICOIN ve UNI ibaresini içeren diğer markaları kullanmayı bırakması, unicoin.com ile unicoin.org alan adlarını devretmesi, gelir ve kar dökümü sunması ve hukuki masrafları karşılaması talep edildi.

TransparentBusiness, UNICOIN markasının Uniswap’ın öne sürdüğü markaları ihlal etmediğinin tespitini ve UNI marka tescilinin iptalini mahkemeden talep etti.

Alan adları da dava kapsamına girdi

Şirket, unicoin.com ve unicoin.org alan adlarının ABD’de yürürlükte bulunan alan adı ihlallerine ilişkin federal düzenlemeyi çiğnemediğinin de mahkeme kararıyla netleştirilmesini istedi. Böylece uyuşmazlık yalnızca marka kullanımına değil, dijital varlıklar ve alan adı haklarına da taşınmış oldu.

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Takvim ve piyasa büyüklüğü dikkat çekti

Davanın, Unicoin’in internet sitesinde UNCN token için duyurduğu 28 Eylül tarihli halka açık lansmandan birkaç hafta önce açılması dikkat çekti. Bu zamanlama, hukuki sürecin token lansmanı öncesindeki marka konumlandırması açısından önem taşıyabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Uniswap protokolü, merkeziyetsiz borsalar arasında işlem hacmi bakımından en büyük platformlardan biri olmayı sürdürüyor. DeFiLlama verilerine göre protokol, 24 saatlik hacimde 3,9 milyar doların üzerinde işlemle ilk sırada yer aldı.

Uniswap’ın avukatları, Unicoin’den ilgili markaların kullanımını durdurmasını, iki alan adını devretmesini ve hukuki giderleri karşılamasını talep etti.

Uniswap Labs davaya ilişkin kamuoyuna açık bir değerlendirme paylaşmadı. Yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında tarafların marka hakları, alan adı kullanımı ve olası ticari etkiler konusunda daha ayrıntılı savunmalar sunması bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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