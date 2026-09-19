UNI, güçlü kırılım sonrası kısa vadeli düzeltme riskiyle karşılaştı

Uniswap’ın tokeni UNI, yılın en dikkat çeken kısa vadeli çıkışlarından birini sergiledi. Fiyat kısa süreliğine 9,44 dolara kadar yükseldikten sonra 8,69 dolar civarına çekildi. Böylece ağustos ortasında 3,20 dolar çevresinde başlayan toparlanma korunurken, sert yükselişin ardından kısa vadeli soluklanma olasılığı da güç kazandı. Uniswap, Ethereum üzerinde çalışan ve kullanıcıların aracı olmadan token takası yapmasına imkan veren en büyük merkeziyetsiz borsalardan biri olarak biliniyor.

UNI’de kritik eşikler öne çıktı

UNI açısından son kırılımı önemli kılan başlıca unsur, eylül başında fiyatı geri çeviren 7,20 ile 7,50 dolar bölgesinin net biçimde aşılması oldu. O reddin ardından fiyat 5,90 dolara kadar gerilese de satıcılar daha düşük dip oluşturamadı. Bunun yerine UNI, 6,00 ile 6,70 dolar aralığında denge bulduktan sonra yukarı yönlü ivme kazandı.

Buna karşın 9,44 dolar yönünde oluşan uzun üst fitil, alıcıların 9 doların üzerinde güçlü satışla karşılaştığına işaret etti. Son yükselişin neredeyse dik bir çizgi halinde gerçekleşmesi, kısa vadede kar satışlarının devreye girebileceği beklentisini artırdı. Yukarı yönlü yapının korunması için 7,80 ile 8,00 dolar bandının savunulması izleniyor. Bunun altında 7,20 ile 7,50 dolar bölgesi daha güçlü destek alanı olarak öne çıkıyor.

UNI teknik görünümde yükseliş eğilimini korusa da, önceki kırılım seviyelerine yakın alımların, dik yükselişin peşinden gitmeye kıyasla daha düşük risk taşıdığı değerlendiriliyor.

NEAR hızlı yükseldi, oynaklık arttı

Near Protocol tarafında da benzer şekilde güçlü bir kırılım dikkat çekti. NEAR, 2,80 ile 3,00 dolar çevresindeki direnci aşarak son işlem aralığının üstüne çıktı ve 3,62 dolar civarında işlem gördü. Gün içindeki mum hareketi ise yaklaşık 3,78 dolara kadar uzandı. Haziran ve ağustos döneminin büyük bölümünde 2,20 doların altında kalan varlık, eylülde ivmenin artmasıyla belirgin şekilde güçlendi.

2,30 ile 2,50 dolar aralığındaki yatay görünümün ardından alıcılar, 2,60 ve 3,00 dolar seviyelerinin üzerine yüksek hacimli kırılım mumları taşıdı. İşlem hacmindeki artış, temmuz ve ağustostaki zayıf hareketlerden ayrışan önemli bir doğrulama olarak görülüyor. Ancak birkaç işlem seansında 2,35 dolardan 3,62 dolara çıkan bu hareket, piyasayı kısa vadede yorulmaya açık hale getirdi.

NEAR için ilk direnç 3,75 ile 3,80 dolar aralığında bulunurken, psikolojik açıdan 4,00 dolar seviyesi de izleniyor. Olası geri çekilmede 3,10 ile 3,20 dolar ilk önemli destek alanı olarak öne çıkıyor. Ana kırılım desteği ise 2,80 ile 3,00 dolar bandında yer alıyor.

HYPE rekor bölgesine döndü, Bitcoin direnç sınavında

Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE, eylül ortasındaki düzeltmenin büyük kısmını sildikten sonra yeniden rekor seviyelere yaklaştı. Son günlük mum yaklaşık 91,91 doları görürken, fiyat 90,94 dolar civarında seyretti. Ağustos ortasında 58 dolardan 87 ile 89 dolar aralığına çıkan token, ardından 76 dolara kadar gerilemişti. Buna rağmen daha geniş çaplı bir trend kırılması oluşmadı.

Alıcıların savunduğu bölgeden sonra HYPE, 80 ve 85 doların üzerine art arda güçlü günlük yükselişler taşıdı. Şu anda 92 dolar çevresindeki teknik mücadele izleniyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde 100 dolar psikolojik eşik olarak daha fazla önem kazanabilir. Aşağıda ise 85 ile 87 dolar bandı ilk destek, 78 ile 80 dolar aralığı ise daha kritik savunma alanı olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ise hafta içinde 75.000 dolara doğru kısa süreli gerilemesinin ardından yeniden 80.000 doların üzerine çıktı. Ağustosta 63.000 dolardan 78.000 dolara uzanan sert yükselişin ardından fiyat haftalardır 75.000 ile 82.000 dolar aralığında sıkışmış durumda. Son toparlanma kısa vadeli görünümü iyileştirse de, yön tayini için 81.000 ile 82.000 dolar bandının aşılması gerekiyor.

Bitcoin’de 81.000 ile 82.000 dolar aralığının aşılması, ağustos sonrası sıkışmanın dışına taşan ilk anlamlı genişlemeyi getirebilir; aksi halde fiyat mevcut bant içinde kalmayı sürdürebilir.