Chainlink, 12 dolar direncini yeniden test ediyor

Chainlink’in yerel varlığı LINK son 24 saatte yüzde 6,21 yükselerek 12,11 dolara çıktı. Gün içi işlemlerde 11,25 dolar ile 12,22 dolar aralığında hareket eden tokenin 24 saatlik işlem hacmi 538,65 milyon dolar olarak kaydedildi. Fiyat, 11 dolar çevresindeki destekten toparlandıktan sonra yeniden kısa vadeli direnç bölgesine yaklaştı.

Kısa vadede 12 ile 13 dolar aralığı öne çıkıyor

Teknik görünüm, kısa ve uzun vadede iki ayrı sınamanın öne çıktığını gösteriyor. Kısa vadeli grafiklerde 12 dolar ile 13 dolar bandı direnç alanı olarak izlenirken, daha geniş zaman diliminde LINK’in önceki piyasa zirvesinden bu yana süren düşen trend çizgisine yaklaştığı görülüyor.

Analist Jordan’ın paylaştığı grafikte LINK’in daha önce 13 dolara doğru yükseldikten sonra yeniden birikim bölgesine döndüğü yer alıyor. Son fiyat hareketinde varlık, haftalık bazda 10,70 dolar ile 11 dolar arasındaki destek bölgesinden tepki alarak günlük direnç kümelenmesinin bulunduğu 12 dolar seviyesine geri döndü.

Jordan’ın grafiğinde haftalık direnç alanı 12,80 dolar ile 13 dolar aralığında konumlanıyor. LINK daha önce bu bölgeye ulaşmış, ancak kazançlarını koruyamayarak yeniden işlem bandına dönmüştü.

Bu tablo, 12 dolar seviyesini ilk kısa vadeli eşik haline getiriyor. Günlük dirençlerin üzerinde kalıcı bir hareket oluşursa 13 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Yukarıda 15 dolar psikolojik seviye olarak takip edilirken, aşağı yönde en yakın destek 11 dolar, onun altında ise 10 dolar olarak öne çıkıyor. Daha derin bir geri çekilmede 9,20 dolar civarındaki günlük destek alanı izlenebilir.

Hacim artışı toparlanmayı destekledi

Piyasa verileri, yükselişle birlikte işlem aktivitesinin de güçlendiğine işaret ediyor. LINK’in 24 saatlik en yüksek seviyesi 12,22 dolar olurken en düşük seviye 11,25 dolar olarak kaydedildi. Bu da fiyatın gün içi dipten yaklaşık 1 dolar toparlandığını gösteriyor.

Chainlink, merkeziyetsiz uygulamaları zincir dışı veriyle buluşturan oracle ağı olarak biliniyor. Projenin piyasa değeri yaklaşık 9,06 milyar dolar, dolaşımdaki arzı ise 748,10 milyon LINK seviyesinde bulunuyor.

Aynı veriler, LINK fiyatının 52,70 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 77 altında kaldığını ortaya koyuyor. Gün içi grafik ise fiyatın 11,25 dolar civarından başlayarak kademeli biçimde yükseldiğini ve daha sonraki işlemlerde 12 doların üzerine çıktığını gösteriyor. Buna karşın mevcut hareket, direnç bölgesinin aşıldığını değil, fiyatın bu alana geri döndüğünü gösteriyor.

Uzun vadeli düşen trend çizgisi yeniden gündemde

Uzun vadeli görünümde dikkatler, 2021 zirvesinden bu yana oluşan düşen direnç çizgisine çevrildi. Quinten’in paylaştığı aylık grafikte, sonraki daha düşük zirveleri birleştiren ana düşen çizginin yanı sıra son dönemdeki zirveleri izleyen ikinci bir aşağı yönlü çizgi de yer alıyor. Böylece LINK, birkaç yıllık düşüş eğiliminin belirlediği kritik teknik sınıra yakın işlem görüyor.

Quinten, üç haftalık yapının yükseliş yönüne döndüğünü, aylık görünümün de benzer bir değişime yaklaştığını değerlendiriyor.

Bununla birlikte grafikte görülen düşen direncin üzerinde henüz teyit edilmiş bir kırılma oluşmuş değil. Bu nedenle LINK için son tabloda 12 dolar ile 13 dolar aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olmayı sürdürürken, daha geniş ölçekte fiyatın çok yıllı düşen trend çizgisinin üzerine çıkıp çıkamayacağı ve 11 dolar üzerindeki toparlanmayı koruyup koruyamayacağı yakından izleniyor.