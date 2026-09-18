Bitcoin’de ayı piyasası bitti mi? Sert yükselişi tetikleyebilecek bölge açıklandı

Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 80.900 dolardan işlem görürken, short pozisyonların tasfiyesinin yoğunlaşabileceği kritik bir fiyat aralığına yaklaşıyor. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode’a göre 83.000–86.000 dolar bandına ulaşılması, zorunlu pozisyon kapanışlarını tetikleyerek yükselişi hızlandırabilir. Piyasadaki toparlanma altcoinlere ve bilançosunda kripto varlık tutan şirketlerin hisselerine de yansıdı.

Galaxy Araştırma Başkanı Alex Thorn ise Bitcoin’in 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde işlem görmesine dikkat çekti. Thorn’a göre bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek haftalık kapanış, ayı piyasasının dibinin oluştuğuna ilişkin sinyali güçlendirebilir.

Bitcoin’de tasfiye bölgesi ve haftalık kapanış öne çıkıyor

Glassnode, 18 Eylül’de yaptığı analizde short pozisyonlara ilişkin tasfiye seviyelerinin 83.000–86.000 dolar aralığında yoğunlaştığını hesapladı. Şirket, bu pozisyonların birkaç haftalık süreçte birikmiş göründüğünü belirtti. Bitcoin’in söz konusu aralığa yükselmesi halinde short pozisyonların zorunlu olarak kapatılması, fiyat üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırabilir.

Thorn da sosyal medya paylaşımında Bitcoin’in güçlü seyrettiğini ve 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde bulunduğunu vurguladı. Bu ortalamanın yukarı yönlü aşılmasının geçmişte ayı piyasası dibinin oluşumunu teyit eden önemli bir gösterge olduğunu belirten Thorn, pazar günkü haftalık kapanışın ortalamanın üzerinde gerçekleşmesinin bu görünümü destekleyeceğini ifade etti.

“Set 10 Big Goals First” adıyla bilinen kripto balinası ise Bitcoin’in 80.000 dolar üzerinde tutunması halinde 100.000 doları hedefleyeceği yönündeki görüşünü yineledi. Sosyal medya paylaşımında mevcut dönemi “son giriş fırsatı” olarak nitelendiren balinanın açıklaması, kişisel fiyat beklentisini yansıtıyor.

Altcoinler ve kripto şirketlerinin hisseleri yükselişe katıldı

CryptoAppsy verilerine göre NEAR Protocol (NEAR), son 24 saatte yüzde 31,11 yükseldi. Arbitrum (ARB) yüzde 29,84, Uniswap (UNI) yüzde 25,12 ve Aptos (APT) yüzde 20,76 değer kazandı. Ether.fi (ETHFI) yüzde 18,26 artarken, Jupiter (JUP) ve Injective’deki (INJ) yükseliş sırasıyla yüzde 17,40 ve yüzde 17,29 oldu.

Bitcoin’in yeniden 80.000 doların üzerine çıkması, kripto varlık odaklı hazine şirketlerinin hisselerinde de güçlü artışlara eşlik etti. BIT’in (bit.com) aktardığı piyasa verilerine göre hisselerdeki değişimler şöyle gerçekleşti:

Şirket Odaklandığı varlık Hisse fiyatı Yükseliş Strategy (MSTR) BTC 148,58 dolar %12,38 Bitmine (BMNR) ETH 25,70 dolar %7,47 Forward Industries (FWDI) SOL 7,375 dolar %18,95 CEA Industries (BNC) BNB 6,26 dolar %15,50 Hyperliquid Strategies (PURR) HYPE 13,535 dolar %5,42 Cypherpunk Technologies (CYPH) ZEC 3,625 dolar %18,08 StablecoinX (USDE) ENA 8,70 dolar %12,84

Piyasadaki olumlu havaya ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) dijital varlık düzenlemelerini yenileme adımları da destek verdi. Kurum, 17 Eylül’de tokenleştirilmiş hisselerin alım satımına beş yıl süreyle geçici olarak izin vermeyi öngören bir “inovasyon muafiyeti” planı açıkladı. Bu adım, tokenleştirilmiş hisse işlemlerinin yaygınlaşmasıyla ilgili blokzincir altyapılarının kullanımının artabileceği beklentisini güçlendirdi.

Ethereum odaklı hazine şirketi Bitmine’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee ise bir röportajında, CLARITY Act yasalaşmasa bile kripto piyasasının yükselişini sürdürebileceğini savundu. Lee’ye göre sektöre yönelik gerçek talep, tek bir yasal düzenlemeden daha belirleyici.

Lee, tasarının kabul edilmesinin sektör için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) rolünü belirginleştireceğini söyledi. Tasarı geçmese de CFTC ve SEC’in sektörün başlıca federal düzenleyicileri olmaya devam edeceğini belirten Lee, tahmin piyasaları ve spor bahisleri piyasalarının düzenleyici belirsizlik altında büyümeyi sürdürmesini örnek gösterdi.