BITCOIN (BTC)

Bitcoin Fed’in faiz artışına direniyor: BTC ilk şoku atlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • Fed faizi artırdı, Bitcoin geri adım atmadı
  • 🟠 Bitcoin, Fed’in 25 baz puanlık faiz artışının ardından 76.000 doların üzerinde tutunuyor.
  • ⚖️ $BTC spot piyasasındaki 15,5 milyon dolarlık net alım, türev işlemlerdeki satış baskısını kısmen karşıladı.
  • 📉 ABD spot Bitcoin ETF’lerinden son iki işlem gününde toplam 746,3 milyon dolar çıktı.
  • 🏦 Analistler, yıl içinde olası yeni bir faiz artışının riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırmasına rağmen 76.000 doların üzerinde kaldı. Kararın ardından sınırlı dalgalanma gösteren Bitcoin’de spot alımlar, türev piyasalardaki satış baskısının bir bölümünü karşıladı. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde ise iki günlük toplam net çıkış 746,3 milyon dolara ulaştı.

CryptoAppsy‘den alınan verilere göre Bitcoin, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 1,05 yükselişle 76.450 dolardan işlem görüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), oy birliğiyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 aralığına çıkardı. Yüksek faizler genellikle hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıkları baskılasa da Bitcoin, açıklamanın hemen ardından karar öncesindeki fiyat aralığını korudu.

Talos Research analisti Cooper Douchant’a göre bu sınırlı tepki, faiz artışının kripto piyasasında büyük ölçüde önceden fiyatlandığına işaret ediyor. Douchant, hisse senetleri gerilerken Bitcoin’in karar öncesindeki seviyelerine yakın kalmasına dikkat çekti.

Faiz kararını izleyen bir saatte Bitcoin’in süresiz vadeli işlemlerinde yaklaşık 82 milyon dolarlık, Ether’de ise 68 milyon dolarlık net satış gerçekleşti. Buna karşılık Bitcoin spot piyasasında yaklaşık 15,5 milyon dolarlık net alım kaydedildi. Bu ayrışma, spot talebin türev piyasalardan gelen satış baskısını kısmen karşıladığını gösterdi.

Borsalara yönelik transferler de hızlandı. Faiz artışının ardından borsalara yaklaşık 2.170 BTC gönderilirken, bunu 1.260 BTC’lik çekim izledi. Douchant, bu hareketliliği yatırımcıların topluca riskten kaçmasından ziyade Fed’in mesajlarını değerlendirerek pozisyonlarını yeniden düzenlemesi şeklinde yorumladı.

Bitcoin fiyatındaki dayanıklılığa rağmen ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar sürdü. Farside Investors’ın 17 Eylül’de yayımladığı verilere göre fonlar, 16 Eylül’de toplam 295,9 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece çıkış serisi ikinci işlem gününe taşındı. Bir önceki gün gerçekleşen 450,4 milyon dolarlık çıkışla birlikte iki günlük toplam 746,3 milyon dolara yükseldi.

En büyük çıkış, 144,1 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonunda görüldü. Ark Invest ve 21Shares’in ARKB fonundan 84,4 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan 52,7 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonundan ise 18,2 milyon dolar çıktı. MSBT, 3,5 milyon dolarlık net girişle bu eğilimden ayrıştı. BITB, BTCO, EZBC, BRRR, HODL, BTCW ve Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF’de (BTC) net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Piyasanın bundan sonraki seyrinde Fed’in yeni faiz artışlarına açık kapı bırakması belirleyici olabilir. Block Scholes Araştırma Başkanı Andrew Melville, bu yıl bir artış daha gerçekleşmesi halinde piyasaların bunu son 25 baz puanlık adıma kıyasla daha şahin bir sürpriz olarak değerlendirebileceğini söyledi. DWF Labs Piyasa İçgörüleri Başkanı Martin Lee de Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutma yaklaşımının riskli varlıklarda yeniden fiyatlamaya yol açabileceğini belirtti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD Temsilciler Meclisi bitcoin rezervi tasarısını gündemine aldı

Bitcoin’de satış baskısı arttı, 80 bin dolar eşiği zorlaştı

Senato oylaması sonrası kripto piyasasında satış baskısı arttı

Saylor, CLARITY Act başarısız olsa da Bitcoin büyümesinin süreceğini söyledi

ABD Senatosu CLARITY Act’i ilerletmeyince Bitcoin 76 bin doların altına indi

Bitcoin ETF’lerinde hazirandan bu yana en büyük günlük çıkış gerçekleşti

ABD Senatosu CLARITY yasasını ilerletmedi, kripto piyasası düştü

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, Solana ve XRP kritik destek seviyelerinde tutunmaya çalışıyor
Bir Sonraki Yazı MemeToro Fiyat Tahmini: 750 Dolarlık Yatırım 9.045 Dolara Nasıl Ulaşabilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

MemeToro Fiyat Tahmini: 750 Dolarlık Yatırım 9.045 Dolara Nasıl Ulaşabilir?
Meme Token
Bitcoin, Solana ve XRP kritik destek seviyelerinde tutunmaya çalışıyor
Solana (SOL)
Lost your password?