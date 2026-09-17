Bitcoin Fed’in faiz artışına direniyor: BTC ilk şoku atlattı

Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırmasına rağmen 76.000 doların üzerinde kaldı. Kararın ardından sınırlı dalgalanma gösteren Bitcoin’de spot alımlar, türev piyasalardaki satış baskısının bir bölümünü karşıladı. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde ise iki günlük toplam net çıkış 746,3 milyon dolara ulaştı.

CryptoAppsy‘den alınan verilere göre Bitcoin, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 1,05 yükselişle 76.450 dolardan işlem görüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), oy birliğiyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 aralığına çıkardı. Yüksek faizler genellikle hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıkları baskılasa da Bitcoin, açıklamanın hemen ardından karar öncesindeki fiyat aralığını korudu.

Talos Research analisti Cooper Douchant’a göre bu sınırlı tepki, faiz artışının kripto piyasasında büyük ölçüde önceden fiyatlandığına işaret ediyor. Douchant, hisse senetleri gerilerken Bitcoin’in karar öncesindeki seviyelerine yakın kalmasına dikkat çekti.

Faiz kararını izleyen bir saatte Bitcoin’in süresiz vadeli işlemlerinde yaklaşık 82 milyon dolarlık, Ether’de ise 68 milyon dolarlık net satış gerçekleşti. Buna karşılık Bitcoin spot piyasasında yaklaşık 15,5 milyon dolarlık net alım kaydedildi. Bu ayrışma, spot talebin türev piyasalardan gelen satış baskısını kısmen karşıladığını gösterdi.

Borsalara yönelik transferler de hızlandı. Faiz artışının ardından borsalara yaklaşık 2.170 BTC gönderilirken, bunu 1.260 BTC’lik çekim izledi. Douchant, bu hareketliliği yatırımcıların topluca riskten kaçmasından ziyade Fed’in mesajlarını değerlendirerek pozisyonlarını yeniden düzenlemesi şeklinde yorumladı.

Bitcoin fiyatındaki dayanıklılığa rağmen ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar sürdü. Farside Investors’ın 17 Eylül’de yayımladığı verilere göre fonlar, 16 Eylül’de toplam 295,9 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece çıkış serisi ikinci işlem gününe taşındı. Bir önceki gün gerçekleşen 450,4 milyon dolarlık çıkışla birlikte iki günlük toplam 746,3 milyon dolara yükseldi.

En büyük çıkış, 144,1 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonunda görüldü. Ark Invest ve 21Shares’in ARKB fonundan 84,4 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonundan 52,7 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonundan ise 18,2 milyon dolar çıktı. MSBT, 3,5 milyon dolarlık net girişle bu eğilimden ayrıştı. BITB, BTCO, EZBC, BRRR, HODL, BTCW ve Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF’de (BTC) net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Piyasanın bundan sonraki seyrinde Fed’in yeni faiz artışlarına açık kapı bırakması belirleyici olabilir. Block Scholes Araştırma Başkanı Andrew Melville, bu yıl bir artış daha gerçekleşmesi halinde piyasaların bunu son 25 baz puanlık adıma kıyasla daha şahin bir sürpriz olarak değerlendirebileceğini söyledi. DWF Labs Piyasa İçgörüleri Başkanı Martin Lee de Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutma yaklaşımının riskli varlıklarda yeniden fiyatlamaya yol açabileceğini belirtti.