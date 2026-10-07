ABD savcıları Roman Storm davasında Bitcoin Fog kararını dayanak gösterdi

ABD’de federal savcılar, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm’un beraat talebine karşı sundukları ek başvuruda, kripto karıştırma hizmeti Bitcoin Fog ile ilgili temyiz kararını dayanak gösterdi. Savcılar, 25 Eylül tarihli temyiz kararının, Storm hakkındaki para aklama ve lisanssız para transferi komplosu suçlamalarında New York Güney Bölgesi’nin yetkisini desteklediğini savundu.

Bitcoin Fog kararı dosyaya eklendi

Savcıların pazartesi günü mahkemeye sunduğu dilekçede, Bitcoin Fog operatörü Roman Sterlingov hakkındaki mahkumiyet ve cezanın temyizde onanmasına dikkat çekildi. Bitcoin Fog, işlemlerin izini zorlaştırmak amacıyla kripto varlıkları farklı adresler arasında karıştıran bir hizmet olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kripto karıştırıcı, dijital varlık transferlerinin kaynağını ve hedefini gizlemeyi amaçlayan araçlara verilen addır. ABD’deki davalarda bu tür hizmetlerin, para transferi faaliyeti ve suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantısı sıkça tartışma konusu oluyor.

Washington DC Temyiz Mahkemesi, davadaki dört suçlama bakımından yargılama yerinin uygun olduğuna hükmetti. Para aklama başlıklarında mahkeme, bir gizli ajanın Bitcoin Fog işlemlerini Washington’daki ofisinden gerçekleştirdiğine ilişkin delillere dayandı. Lisanssız para transferi suçlamalarında ise hizmetin bu bölgede müşterilere ulaştığına dair yeterli kanıt bulunduğu sonucuna vardı.

Federal savcılar, Bitcoin Fog kararının Roman Storm dosyasındaki tutumlarını doğrudan desteklediğini ve Manhattan bağlantısının yargı yetkisi için yeterli olduğunu savunuyor.

Manhattan bağlantısı tartışmanın merkezinde yer aldı

Savcılar, Tornado Cash kullanımının Manhattan’da gerçekleşmiş olmasının Storm hakkındaki suçlamalar açısından yeterli bağ kurduğunu ileri sürdü. Dilekçede, Shakeeb Ahmed’in Manhattan’daki dairesinden Tornado Cash kullandığına dair ifadesine işaret edildi. Savcılık, bu kullanımın iddia edilen komplonun ilerlemesine katkı sunduğunu öne sürdü.

Storm ise 2025 yılında yaptığı beraat başvurusunda, Ahmed’in Manhattan’dan gerçekleştirdiği işlemlerin New York’ta yargılama yetkisi kurulması için yeterli olmadığını savundu. Storm tarafı, söz konusu işlemlerin iddia edilen komplonun parçası sayılabilecek bir ilerleme sağlamadığını belirtti.

Savcılar buna karşılık, kısa süreli yatırmaların bile bir karıştırma hizmetinin işlem havuzunu büyüterek fon hareketlerini gizleme kapasitesini artırabileceğini kaydetti. Bu yaklaşımın Ahmed’in Tornado Cash faaliyetleri için de geçerli olduğu ve bu nedenle New York bağlantısını güçlendirdiği görüşünü dile getirdi.

Roman Storm, X üzerinden yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı’nın elindeki tüm imkanlarla üzerine gelmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Dava takvimi henüz tamamlanmadı

Yargıç Katherine Polk Failla, Storm’un beraat talebine ilişkin sözlü savunmaları Nisan 2026’da dinledi, ancak henüz karar vermedi. Jürinin uzlaşamadığı para aklama ve yaptırım komplosu suçlamaları dosyada kalırsa, bu başlıklar için yeniden yargılamanın 26 Nisan 2027’de başlaması planlanıyor.

Jüri, Ağustos 2025’te Storm’u lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmaktan suçlu bulmuştu. Buna karşılık para aklama ve yaptırım komplosu suçlamalarında ortak karara varılamamıştı. Storm, Eylül 2025’te sunduğu duruşma sonrası başvurusunda, savcıların Tornado Cash’in suç amaçlı kullanılmasına bilerek yardım etme niyetini kanıtlayamadığını ileri sürdü.