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Bitcoin ETF’leri 110 milyar doları aşarken XRP, Solana’yı geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de spot ETF sermayesinin büyük bölümü Bitcoin'de toplanmaya devam ediyor.
  • 📊 Son verilerde $XRP odaklı fonlar, akış performansında Solana ürünlerinin önünde yer alıyor.
  • 💸 Spot Bitcoin ETF'leri 110,68 milyar dolarlık net varlığa ulaşırken günlük 118,86 milyon dolar giriş gördü.
  • 🧭 XRP fonları son 30 günde 112,01 milyon dolar giriş alırken Solana ürünleri son günde çıkış kaydetti.
Onur Atam
Onur Atam

ABD’deki spot kripto ETF pazarında sermaye dağılımı giderek daha belirgin hale geliyor. Güncel fon verileri, Bitcoin‘in açık ara önde kalmayı sürdürdüğünü, XRP’nin ise altcoin odaklı ürünler arasında güçlü bir konum kazandığını gösteriyor. Solana tabanlı ürünler daha fazla fon sayısına sahip olsa da son akış verilerinde XRP’nin gerisinde kaldı.

İçindekiler
1 Bitcoin pazarda açık ara önde bulunuyor
2 XRP, altcoin ETF’lerinde öne çıktı
3 Solana ve diğer ürünlerde tablo daha sınırlı kaldı

Bitcoin pazarda açık ara önde bulunuyor

Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlığı 110,68 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu tutar, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %6,54’üne karşılık geliyor. Kümülatif net girişler 57,84 milyar dolar olurken, son işlem gününde fonlara 118,86 milyon dolar yeni giriş kaydedildi. Günlük işlem hacmi ise yaklaşık 1,84 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Spot Bitcoin ETF’leri 110,68 milyar dolarlık net varlıkla pazardaki en büyük payı elinde tutarken, kurumsal sermayenin büyük bölümü bu ürünlerde toplanıyor.

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto varlık olmayı sürdürürken, ETF cephesindeki ağırlığı da bu tabloyu destekliyor. Fiyat tarafında Bitcoin 84.100 dolar civarında işlem görüyor. 86.000 ile 87.000 dolar aralığından gelen son geri çekilmenin ardından kısa vadeli ivme zayıfladı. 83.000 dolar seviyesi yakın destek olarak öne çıkarken, bunun altına inilmesi halinde 82.000 dolar civarındaki kısa vadeli yükselen ortalama yeniden gündeme gelebilir.

XRP, altcoin ETF’lerinde öne çıktı

XRP odaklı beş spot ETF, toplam 1,70 milyar dolarlık net varlığa ulaştı. Bu ürünlerde kümülatif girişler 1,80 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son işlem gününde 3,14 milyon dolarlık giriş görülürken, son 30 gündeki toplam giriş 112,01 milyon dolar oldu. Bu tablo, XRP’nin altcoin ETF’leri arasında yatırımcı ilgisini koruduğuna işaret ediyor.

XRP fiyatı ise 1,50 doların üzerindeki son atağın kalıcı olmamasıyla 1,47 dolar civarına çekildi. Yakın vadede 1,45 dolar ilk önemli eşik olarak izlenirken, 1,38 ile 1,40 dolar bandı daha güçlü bir bölge olarak öne çıkıyor.

XRP ürünleri mutlak büyüklük bakımından Bitcoin’in uzağında kalsa da, akış verilerinde Solana dahil birçok altcoin ürününe karşı daha güçlü bir performans sergiliyor.

Solana ve diğer ürünlerde tablo daha sınırlı kaldı

Solana tarafında dokuz ETF bulunmasına rağmen toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 1,93 milyar dolar düzeyinde kaldı. Kümülatif net girişler 1,59 milyar dolar olurken, son işlem gününde 3,68 milyon dolarlık çıkış görüldü. Bu veri, XRP’deki pozitif akışlarla karşılaştırıldığında Solana ürünlerinin kısa vadede daha zayıf bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.

ÜrünNet varlıkKümülatif net akış
Bitcoin110,68 milyar dolar57,84 milyar dolar giriş
XRP1,70 milyar dolar1,80 milyar dolar giriş
Solana1,93 milyar dolar1,59 milyar dolar giriş

Diğer altcoin odaklı ürünler daha küçük ölçekte kaldı. Zcash ETF’lerinde yaklaşık 789 milyon dolar, Hyperliquid ürünlerinde 507 milyon dolar, Chainlink ürünlerinde 236 milyon dolar ve BNB odaklı fonlarda yaklaşık 102 milyon dolar net varlık bulunuyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler alanında öne çıkan bir proje olarak biliniyor.

Veriler, spot ETF talebinin kısa vadeli fiyat oynaklığını ortadan kaldırmadığını da gösteriyor. Buna karşın kurumsal sermayenin büyük bölümünün Bitcoin’de yoğunlaştığı, XRP’nin ise altcoin ETF segmentinde en güçlü ürünlerden biri olarak Solana ile rekabet ettiği ve bazı akış göstergelerinde onun önüne geçtiği görülüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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