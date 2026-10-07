Bitcoin 84 bin doların altına inerken tasfiyeler hızlandı

Bitcoin, salı günü geç saatlerde hızlanan satışlarla 84 bin doların altına geriledi. Gün içindeki en düşük seviye 83.647,88 dolar olurken düşüşte özellikle kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edilmesi etkili oldu. Bu hareket, kripto para piyasasının genelinde daha geniş bir satış dalgasını da beraberinde getirdi.

Tasfiyeler satış baskısını artırdı

Son 24 saatte kripto para piyasasında toplam 555,6 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun 487,2 milyon dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. En sert dört saatlik bölümde ise 429,8 milyon dolarlık pozisyon kapandı; bunun yaklaşık 415,3 milyon doları uzun işlemlerden geldi.

Bitcoin’de zorunlu pozisyon kapatmaları, fiyat düşüşünü derinleştiren temel unsurlardan biri olarak öne çıktı. Kaldıraçlı işlemlerde teminatın erimesiyle birlikte borsaların pozisyonları otomatik kapatması, zaten zayıflayan piyasada ek satış baskısı yarattı. Bu mekanizma, sınırlı bir geri çekilmenin kısa sürede daha sert bir harekete dönüşmesine yol açabiliyor.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı bir pozisyonun zarar nedeniyle teminat seviyesinin altına düşmesi sonrası borsa tarafından zorunlu olarak kapatılmasıdır. Açık faiz ise vadeli işlemlerde halen kapanmamış toplam pozisyon büyüklüğünü gösterir ve yükseldiğinde piyasadaki kaldıraç birikimine işaret edebilir.

Zeus Research analisti Dominick John, geri çekilmenin temel olarak kar satışları ile zorunlu uzun pozisyon tasfiyelerinden kaynaklandığını, yükselen açık faiz ve fonlama oranlarının piyasayı kaldıraç azaltımına karşı kırılgan hale getirdiğini söyledi.

Piyasa duyarlılığını izleyen Korku ve Açgözlülük Endeksi 62 seviyesinde kaldı. Endeks hala açgözlülük bölgesinde bulunsa da önceki günkü 67 seviyesine göre geriledi. Altcoinlerde görülen görece zayıf görünüm de aşağı yönlü baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

ABD bağlantılı cüzdan hareketleri izlendi

Düşüşten saatler önce zincir üstü verileri izleyen hesaplar, ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlardan transferler tespit etti. Bu cüzdanlardan 833,6 BTC, yani 71,56 milyon dolar değerindeki varlık Coinbase Prime’a gönderildi. Ayrıca yaklaşık 31,63 milyon dolar değerindeki 40.285 BNB de etiketlenmemiş bir cüzdana aktarıldı.

Coinbase Prime, kurumsal saklama ve alım satım hizmetleri sunuyor. Bu nedenle söz konusu transferin satış amacıyla mı yoksa saklama düzenlemesi için mi yapıldığı netleşmiş değil. Şimdilik bu işlemleri doğrudan piyasa düşüşüne bağlayan doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Varlık Miktar Tutar BTC 833,6 71,56 milyon dolar BNB 40.285 31,63 milyon dolar

Analistler 82 bin ile 83 bin dolar aralığını izliyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,7 değer kaybederek günün ilerleyen saatlerinde 84.071 dolar civarında işlem gördü. Ethereum ise yüzde 3,3 düşüşle 2.612 dolara geriledi. Bitcoin’in 24 saatlik işlem aralığı 83.647,88 dolar ile 86.648,14 dolar arasında şekillendi. Buna karşın haftalık görünümde BTC hala yüzde 1,3 artıda bulunuyor.

ViaBTC baş analisti Jeff Ko, Bitcoin’in üçüncü çeyreği yaklaşık yüzde 40 artışla kapattığını ve spot ETF’lere 6,5 milyar dolarlık giriş olduğunu hatırlatarak 82 bin ile 83 bin dolar bandı korunursa mevcut hareketin eylül kırılımı sonrası yapıcı bir sıkışma olarak görülebileceğini belirtiyor.

Analistler bu nedenle 82 bin ile 83 bin dolar aralığını kısa vadede kritik bölge olarak izliyor. Kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri de piyasa gündeminde yer alıyor. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin, 2014, 2018 ve 2022 ara seçimlerinden sonraki 12 aylık dönemde sırasıyla yüzde 24,5, yüzde 44,9 ve yüzde 92,3 yükseldi. Ancak 2018 seçiminden sonraki ilk ayda yüzde 45,5 düşüş yaşanmıştı.

Geçmiş seçim dönemlerine ait örnek sayısının sınırlı olması nedeniyle yatırımcılar sadece tarihsel eğilimlere odaklanmıyor. Borçlanma maliyetleri, düzenleyici adımlar ve yeni tasfiye kümeleri de kısa vadeli yön üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında bulunuyor.