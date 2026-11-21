Shiba Inu’da son zincir üstü veriler, borsalara yönelen token miktarının yüksek kaldığını gösterdi. CryptoQuant verilerine göre son görüntüde 496,3 milyar SHIB giriş kaydedildi. Bu tablo, piyasada satışa hazır arzın arttığına ve kısa vadede ek satış baskısının sürebileceğine işaret ediyor.

Borsalardaki net giriş öne çıktı

Verilerde yaklaşık 155 milyar SHIB net giriş görülmesi, güncel görünüm açısından öne çıkan başlıklardan biri oldu. Başka bir ifadeyle, borsalara giren SHIB miktarı çıkan miktarın üzerinde kaldı. Bu durum, alım iştahını destekleyen bir işaret olarak değil, satış için erişilebilir arzın büyüdüğünü gösteren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Aynı dönemde borsalardan 341,3 milyar SHIB çıkışı gerçekleşti. Buna karşın borsa rezervleri %0,18 artışla 85,89 trilyon SHIB seviyesine yükseldi. Bu rezervlerin dolar karşılığı ise %5,21 gerileyerek 316,9 milyon dolara indi. Son 24 saatlik karşılaştırmada brüt girişler %2,21, net girişler ise %5,87 arttı. En büyük 10 yatırım yaklaşık 10,86 milyar SHIB oluşturdu.

CryptoQuant verileri, borsalara giren SHIB miktarının çıkan miktarı aştığını ve bunun satış tarafındaki arzı büyüttüğünü gösteriyor.

Gösterge Değer Değişim Brüt giriş 496,3 milyar SHIB %2,21 artış Net giriş 155 milyar SHIB %5,87 artış Borsa rezervi 85,89 trilyon SHIB %0,18 artış

Ortalama yatırım boyutu büyüdü

Yedi günlük hareketli ortalamada ortalama giriş büyüklüğünün %86,2 yükselmesi de dikkat çeken bir başka veri oldu. Buna göre ortalama yatırım başına giriş 1,72 milyar SHIB seviyesine çıktı. Son ham veride yumuşatılmamış ortalama giriş ise yatırım başına yaklaşık 2,76 milyar SHIB olarak ölçüldü.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve dolaşımdaki arzı yüksek olan bir meme coin olarak biliniyor. Bu nedenle borsalara yönelen büyük hacimli girişler, kısa vadeli fiyat baskısı açısından piyasada yakından izleniyor.

Fiyat görünümünde zayıflık sürüyor

Fiyat tarafında günlük grafikte aşağı yönlü yapının korunduğu görülüyor. İşlem hacmindeki düşüş, satış baskısının hız kaybedebileceğini düşündürse de mevcut görünüm tek başına bir dönüş sinyali üretmiyor. Grafikte toparlanma denemeleri sınırlı kalırken düşüş eğilimi devam ediyor.

SHIB, 20 Kasım tarihinde Binance günlük grafiğinde 0.00000370 dolardan işlem gördü. Aynı seansta görülen en düşük seviye 0.00000365 dolar oldu. Varlık, grafikte yer alan tüm hareketli ortalamaların altında kalırken RSI göstergesi de aşırı satım bölgesine yakın seyretti. Son düşüşün ardından gelen kısa süreli tepki yükselişi de 0.000004 doların altında kaldı.

Kalıcı bir toparlanma için SHIB fiyatının 0.000004 doların üzerine çıkması gerekiyor; bu seviyenin altındaki hareketler güçlü bir zemin oluşturmuyor.

Bu görünüm, zincir üstü akışlarla fiyat yapısının aynı yönde zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Borsalardaki arzın büyümesi ve fiyatın kritik eşiğin altında seyretmesi, yatırımcıların kısa vadede temkinli kalmasına neden olabilir.