Shiba Inu günlük grafikte 14 ay sonra ilk ölüm kesişimini verdi

Shiba Inu günlük grafiğinde 14 ay sonra ilk kez ölüm kesişimi oluştu. Kısa vadeli eğilimi izlemek için kullanılan 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu teknik sinyal, varlıktaki son sert fiyat düşüşüyle aynı döneme denk geldi.

Fiyat düşüşü hızlandı

Hafta sonundaki geniş çaplı satış dalgasında Shiba Inu fiyatı 0.000004 doların altına geriledi. Varlık, cumartesi günü 0.0000037 dolara kadar düştü ve 11 Kasım’dan bu yana art arda dört günlük kayıp serisi kaydetti. Pazar günü dip seviyeden sınırlı bir tepki gelse de meme coin son 24 saatte yüzde 6,87, son bir haftada ise yüzde 14 değer kaybetti.

Bitwise Üst Yöneticisi Matt Hougan, bir noktada güçlü bir alım fırsatı oluşacağını, ancak bunun zamanlamasını öngörmenin zor olduğunu belirtiyor.

Piyasadaki baskı derinleşti

Shiba Inu’daki teknik görünüm, kripto para piyasasının genelindeki satış baskısıyla birlikte zayıfladı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte piyasa genelindeki tasfiyelerin toplamı 1,96 milyar dolara ulaştı. Son haftalarda kripto varlıklar üzerinde birden fazla baskı unsuru etkili olurken, son düşüş önceki sert çöküşlerden farklı olarak görece sakin işlemlerle başladı, ardından tasfiyelerin hızlanmasıyla derinleşti.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş yatırımcı kitlesiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Son satış dalgası, yılın en düşük seviyelerine yaklaşan fiyatlarla birlikte piyasadaki kararlı yatırımcıların da dayanıklılığını sınadı.

Likidite ve talep zayıfladı

Glassnode analistleri, stabilcoin arzının son bir ayda 17 milyar dolar azaldığını ve bunun 2022’den bu yana en sert daralma olduğunu belirtti. Analistlere göre yatırımcıların stabilcoinlerini itibari paraya çevirmesi, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için alım gücünü piyasadan çekiyor. Bu tablo, talep tarafındaki zayıflamanın fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabileceğine işaret ediyor.

Glassnode analistleri, stabilcoinlerden itibari paraya dönüşün piyasadaki alım gücünü azalttığını ve bunun Bitcoin ile diğer kripto varlıkları baskıladığını vurguluyor.

İzlenen seviyeler

Piyasaya yeniden alım gücü dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Geri çekilmelerde alımlar güç kazanırsa Shiba Inu’da toparlanma görülebilir. Buna karşılık günlük grafikte 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 0.000005 dolar bölgesi yakın vadede aşılması gereken alan olarak öne çıkıyor.

Satışların sürmesi halinde 0.000003 dolar seviyesi aşağı yönlü senaryoda izlenen başlıca bölge olarak değerlendiriliyor. Mevcut görünümde teknik sinyaller ile piyasa geneline yayılan likidite daralması birlikte fiyatlamayı etkiliyor.