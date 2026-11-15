SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu günlük grafikte 14 ay sonra ilk ölüm kesişimini verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu günlük grafikte 14 ay sonra ilk kez ölüm kesişimi verdi.
  • 📉 $SHIB hafta sonu 0.0000037 dolara kadar gerilerken dört gün üst üste düştü.
  • 💵 Stabilcoin arzı son bir ayda 17 milyar dolar azaldı ve piyasanın alım gücü zayıfladı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Shiba Inu günlük grafiğinde 14 ay sonra ilk kez ölüm kesişimi oluştu. Kısa vadeli eğilimi izlemek için kullanılan 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu teknik sinyal, varlıktaki son sert fiyat düşüşüyle aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Fiyat düşüşü hızlandı
2 Piyasadaki baskı derinleşti
3 Likidite ve talep zayıfladı
4 İzlenen seviyeler

Fiyat düşüşü hızlandı

Hafta sonundaki geniş çaplı satış dalgasında Shiba Inu fiyatı 0.000004 doların altına geriledi. Varlık, cumartesi günü 0.0000037 dolara kadar düştü ve 11 Kasım’dan bu yana art arda dört günlük kayıp serisi kaydetti. Pazar günü dip seviyeden sınırlı bir tepki gelse de meme coin son 24 saatte yüzde 6,87, son bir haftada ise yüzde 14 değer kaybetti.

Bitwise Üst Yöneticisi Matt Hougan, bir noktada güçlü bir alım fırsatı oluşacağını, ancak bunun zamanlamasını öngörmenin zor olduğunu belirtiyor.

Piyasadaki baskı derinleşti

Shiba Inu’daki teknik görünüm, kripto para piyasasının genelindeki satış baskısıyla birlikte zayıfladı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte piyasa genelindeki tasfiyelerin toplamı 1,96 milyar dolara ulaştı. Son haftalarda kripto varlıklar üzerinde birden fazla baskı unsuru etkili olurken, son düşüş önceki sert çöküşlerden farklı olarak görece sakin işlemlerle başladı, ardından tasfiyelerin hızlanmasıyla derinleşti.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş yatırımcı kitlesiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Son satış dalgası, yılın en düşük seviyelerine yaklaşan fiyatlarla birlikte piyasadaki kararlı yatırımcıların da dayanıklılığını sınadı.

Likidite ve talep zayıfladı

Glassnode analistleri, stabilcoin arzının son bir ayda 17 milyar dolar azaldığını ve bunun 2022’den bu yana en sert daralma olduğunu belirtti. Analistlere göre yatırımcıların stabilcoinlerini itibari paraya çevirmesi, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için alım gücünü piyasadan çekiyor. Bu tablo, talep tarafındaki zayıflamanın fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabileceğine işaret ediyor.

Glassnode analistleri, stabilcoinlerden itibari paraya dönüşün piyasadaki alım gücünü azalttığını ve bunun Bitcoin ile diğer kripto varlıkları baskıladığını vurguluyor.

İzlenen seviyeler

Piyasaya yeniden alım gücü dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Geri çekilmelerde alımlar güç kazanırsa Shiba Inu’da toparlanma görülebilir. Buna karşılık günlük grafikte 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 0.000005 dolar bölgesi yakın vadede aşılması gereken alan olarak öne çıkıyor.

Satışların sürmesi halinde 0.000003 dolar seviyesi aşağı yönlü senaryoda izlenen başlıca bölge olarak değerlendiriliyor. Mevcut görünümde teknik sinyaller ile piyasa geneline yayılan likidite daralması birlikte fiyatlamayı etkiliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu borsalardaki rezerv değeri 4 yılın dibine yaklaşmıştı

SHIB borsalardan çekilirken toparlanma ihtimali yeniden gündeme geldi

Shiba Inu’da satış baskısı sürerken kritik eşik 0.00000413 oldu

Shiba Inu’da borsalardan 114 milyar SHIB çıktı, alım iştahı güçlendi

SHIB topluluğu, Ryoshi adına 137 sahte token üretildiğini açıkladı

Shiba Inu kasımda 2 binden fazla yeni yatırımcıya ulaştı

Shiba Inu’da borsa arzı 86 trilyona çıktı, satış baskısı arttı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Cardano’da sert düşüş sürerken Charles Hoskinson’dan tepki geldi
Bir Sonraki Yazı XRP iki yılın en düşük seviyesini görürken ETF çıkışları hızlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP iki yılın en düşük seviyesini görürken ETF çıkışları hızlandı
RIPPLE (XRP)
Cardano’da sert düşüş sürerken Charles Hoskinson’dan tepki geldi
Cardano (ADA)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?