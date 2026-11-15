Cardano’da sert düşüş sürerken Charles Hoskinson’dan tepki geldi

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kripto para piyasasındaki sert satış dalgasının ardından ADA’daki hızlı değer kaybına ilişkin iyimser bir mesaj verdi. Son düşüşle birlikte ADA, piyasa değeri sıralamasında ilk 20 kripto varlık arasındaki yerini korumakta zorlanan projelerden biri haline geldi.

ADA’da kayıp derinleşti

Son işlemlerde ADA fiyatı 0,15 dolar civarına kadar geriledi. CoinGecko verilerine göre bu seviye, Eylül 2021’de görülen 3,09 dolarlık tüm zamanların zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 95’lik düşüşe işaret ediyor. Son bir ayda yaklaşık yüzde 35 gerileyen ADA, 2026 başından bu yana ise yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti.

Piyasa değerindeki düşüş de sıralamaya yansıdı. Cardano’nun toplam piyasa değeri 5,7 milyar dolar seviyesine indi ve varlık CoinGecko sıralamasında 18. basamağa geriledi. Bu tablo, bir dönem önde gelen altcoin projeleri arasında gösterilen Cardano açısından kırılgan bir görünüm ortaya koydu.

Charles Hoskinson, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Her şey yoluna girecek. Bütün bu karmaşa, nefret ve saçmalık geçtikten sonra gelecek yıl herkes mutlu olacak” ifadelerini kullandı.

Satış baskısının arkasındaki etkenler

Cardano’daki zayıf performans yalnızca projeye özgü gelişmelerle sınırlı görünmüyor. Daha geniş kripto piyasasında yaşanan sert satışlar, özellikle Bitcoin’deki geri çekilmenin ardından büyük altcoinlerde ek baskı oluşturdu. Teknoloji hisselerindeki zayıflık, süren makroekonomik belirsizlik, kripto yatırım ürünlerinden çıkan fonlar ve kaldıraçlı pozisyonlardaki tasfiyeler de bu baskıyı artırdı.

Bununla birlikte Cardano’nun kendi ekosistemine yönelik eleştiriler de yeniden gündeme geldi. Ağ, yıllardır süren geliştirme sürecine rağmen görece sınırlı benimsenme oranı nedeniyle sık sık eleştiri alıyor. Bu başlıkta Ethereum ve Solana gibi rakip ağlarla yapılan karşılaştırmalar öne çıkıyor.

Cardano, akıllı sözleşmeleri destekleyen bir blokzincir ağı olarak geliştirildi ve özellikle araştırma temelli yaklaşımıyla biliniyor. Ancak merkeziyetsiz finans tarafındaki faaliyet, rakip ağlara kıyasla daha düşük seviyede kaldı. DefiLlama verilerine göre Cardano ekosistemindeki kilitli toplam varlık değeri son dönemde yaklaşık 46 milyon dolar olarak ölçüldü.

Hoskinson eleştirilere sert yanıt verdi

Hoskinson, son günlerde yalnızca fiyat hareketleri nedeniyle değil, Cardano’nun geleceğine ilişkin tartışmalar yüzünden de gündemde kaldı. X üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda, ağı benimsenme eksikliği nedeniyle eleştiren bazı yorumculara sert sözlerle karşılık verdi.

Hoskinson, eleştirmenlerin önce Cardano’nun zincir üstü verilerinin zayıf olduğunu, gerçek dünya kullanım alanlarının sınırlı kaldığını ve teknolojinin ilgi görmediğini savunduğunu söyledi. Ardından milyonlarca kullanıcıyı ve milyarlarca dolarlık varlığı çekebilecek uygulamalar üzerinde çalışmaya yöneldiğinde, aynı çevrelerin bu kez farklı suçlamalar dile getirdiğini öne sürdü.

Hoskinson, bu eleştirilere yanıt verirken bazı yorumcular için, “Hem saçma konuşuyorsunuz hem de seviyeyi düşürüyorsunuz. Bunu düzeltmem mümkün değil. Olgunlaşın” değerlendirmesini yaptı.

Cardano’daki son gerileme, hem genel piyasa koşullarının hem de ağın kullanım verilerine ilişkin süregelen tartışmaların aynı dönemde yoğunlaşmasıyla daha görünür hale geldi. ADA’nın sıralamadaki konumu üzerindeki baskı da bu süreçte artmış durumda.