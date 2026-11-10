Cardano (ADA)

Gemini, 2026’da en sert düşen 10 altcoin’i açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Gemini, 2026'da en sert düşen altcoin'in $BCH olduğunu açıkladı.
  • 📉 Listede Polkadot, Cardano, XRP ve Dogecoin de yıl başından bu yana çift haneli kayıplar yaşadı.
  • 🧭 Mayıs ve haziran 2026'daki sert satışlar, Bitcoin Cash'te 2025'teki yaklaşık %38'lik yükselişi tersine çevirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Kripto para borsası Gemini, 2026’nın başından bu yana en sert değer kaybı yaşayan altcoin’leri paylaştı. X üzerinden yayımlanan listede, çift haneli kayıpların birçok büyük dijital varlıkta belirginleştiği görüldü. Gemini, ABD merkezli bir kripto para borsası olarak spot ve türev ürünlerde faaliyet gösteriyor.

İçindekiler
1 En büyük kayıp Bitcoin Cash’te görüldü
2 Altcoin piyasasında zayıf talep öne çıktı
3 Bitcoin Cash’te 2025 yükselişi tersine döndü

En büyük kayıp Bitcoin Cash’te görüldü

Listenin ilk sırasında Bitcoin Cash yer aldı. BCH, yıl başından bu yana %61,76 geriledi. Onu %53,03 düşüşle Polkadot, %48,04 kayıpla Cardano izledi. XRP %43,43, Dogecoin ise %42,38 değer kaybetti.

Diğer büyük kayıplar da dikkat çekici düzeyde kaldı. Sui %42,08, Hedera %38,13, Solana %34,02, Avalanche %33,40 ve Kaspa %30,75 düşüş gösterdi. Böylece Gemini’nin listesinde yer alan 10 varlığın tamamı, 2026 performansında sert geri çekilmeler yaşadı.

Gemini’nin paylaştığı verilere göre, 2026’da en sert düşüş Bitcoin Cash’te görüldü ve BCH yıl başından bu yana %61,76 geriledi.

Altcoin piyasasında zayıf talep öne çıktı

Piyasadaki likiditenin daralması, spekülatif ilginin zayıflaması, kurumsal talebin sınırlı kalması ve genel makroekonomik koşullar, büyük altcoin’lerin zayıf performansında başlıca etkenler arasında yer aldı. Bu tablo, yalnızca fiyat hareketleriyle sınırlı kalmadı; bazı projelerde ekosistem kaynaklı sorunlar da baskıyı artırdı.

Cardano tarafında merkeziyetsiz finans faaliyetinin sınırlı kaldığı görüldü. 9 Kasım itibarıyla ağdaki toplam kilitli varlık değeri 50 milyon doların altına indi. Ripple kurumsal ödeme, stabilcoin ve tokenizasyon alanlarında genişlemeyi sürdürse de bu gelişmeler XRP’de kalıcı alım iştahı yaratmadı.

XRP’de spot işlem hacmi %53,5, sürekli vadeli işlem hacmi ise %44 düştü. Dogecoin tarafında ise meme coin’lere yönelik spekülatif ilginin zayıflaması öne çıktı. Bitwise, eylülde Dogecoin ETF’ini yatırımcı ilgisinin yetersiz kalması nedeniyle kapattığını duyurdu.

Ripple’ın kurumsal ödeme ve tokenizasyon alanındaki genişlemesine karşın, XRP’de işlem hacimleri belirgin biçimde geriledi.

Bitcoin Cash’te 2025 yükselişi tersine döndü

Bitcoin Cash’teki sert düşüş, 2025’te görülen güçlü performansın tersine dönmesiyle ilişkilendirildi. BCH, 2025 boyunca yaklaşık %38 yükselmişti. Ancak 2026’nın mayıs ve haziran aylarında satış baskısı hızlandı ve varlık art arda iki ay boyunca %30’un üzerinde geriledi.

Eylülde CME Group’un Bitcoin Cash vadeli işlemlerini duyurmasının ardından kısa süreli bir toparlanma görüldü. Buna rağmen bu gelişme, aşağı yönlü eğilimi durdurmaya yetmedi ve BCH yılın en zayıf performans gösteren büyük altcoin’i olarak listenin zirvesinde kaldı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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