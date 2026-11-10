Rothschild Investment, Bitwise XRP ETF’te 104 bin dolarlık pay aldı

Chicago merkezli yatırım yönetim şirketi Rothschild Investment LLC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son 13F bildirimiyle Bitwise XRP ETF’te pozisyon aldığını açıkladı. Bildirime göre şirket, fonda 6.300 paya sahip.

XRP ETF pozisyonu üçüncü çeyrekte oluştu

30 Eylül itibarıyla bu payların değeri 104.769 dolar olarak kayda geçti. Rothschild Investment, söz konusu yatırımı üçüncü çeyrek raporunda CUSIP 09174F107 koduyla listeledi.

Şirketin bir önceki çeyrek bildiriminde XRP ETF’ye ilişkin herhangi bir kayıt yer almıyordu. Bu durum, yatırımın 2026’nın üçüncü çeyreğinde portföye eklendiğine işaret ediyor.

Rothschild Investment, SEC’ye sunduğu 13F bildiriminde Bitwise XRP ETF’te 6.300 pay tuttuğunu ve bu pozisyonun 30 Eylül itibarıyla 104.769 dolar değer taşıdığını bildirdi.

Bitwise XRP ETF, Kasım 2025’te işlem görmeye başladı. Fon, yatırımcılara XRP tokenini doğrudan alıp saklamadan Ripple bağlantılı bu dijital varlığa dolaylı erişim imkanı sunuyor. Bitwise, kripto varlık odaklı yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte XRP ETF yatırımı, Rothschild Investment’ın toplam portföyü içinde sınırlı bir ağırlığa sahip. Şirketin 13F kapsamındaki bildirilebilir varlıklarının toplam değeri yaklaşık 2,69 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin ve Ethereum tarafında daha büyük pozisyonlar bulunuyor

Rothschild Investment’ın kripto varlık bağlantılı en büyük pozisyonu, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF ürününde yer alıyor. Şirket burada 40.188 pay tutarken, bu yatırımın değeri yaklaşık 1,9 milyon dolar olarak açıklandı.

Portföyde ayrıca Grayscale Bitcoin Trust ETF için 911.300 dolar, Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF için 335.160 dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF için 125.113 dolar, VanEck Bitcoin ETF için 118.100 dolar, Bitwise Bitcoin ETF için 116.802 dolar ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund için 2.107 dolarlık pozisyon yer aldı.

Yatırım ürünü Tür Değer Bitwise XRP ETF XRP 104.769 dolar iShares Bitcoin Trust ETF Bitcoin 1,9 milyon dolar Grayscale Ethereum Staking ETF Ethereum 538.622 dolar

Bu kalemlerle birlikte şirketin yedi farklı Bitcoin yatırımındaki toplam büyüklüğü yaklaşık 3,51 milyon dolara ulaştı. Ethereum tarafında ise Grayscale Ethereum Staking ETF için 538.622 dolar ve Bitwise Ethereum ETF için 476.500 dolarlık varlık bildirildi.

Rothschild Investment’ın kripto bağlantılı portföyünde asıl ağırlık Bitcoin ve Ethereum fonlarında toplanırken, XRP ETF pozisyonu daha sınırlı bir büyüklükte kaldı.

Dijital varlık şirketlerinde de hisseler bulunuyor

Şirket yalnızca kripto yatırım fonlarında değil, dijital varlık ekosisteminde faaliyet gösteren halka açık şirketlerde de pay tutuyor. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF’te 24.250 paya karşılık 615.223 dolarlık yatırım bulunurken, Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF pozisyonu 38.360 dolar olarak açıklandı.

Rothschild Investment ayrıca Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy’de 530.763 dolarlık hisseye sahip. Portföyde Coinbase Global için 86.681 dolar, Block için 125.060 dolar ve Bitcoin madenciliği yapan Riot Platforms için 42.980 dolarlık yatırımlar da yer alıyor.