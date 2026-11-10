RIPPLE (XRP)

Rothschild Investment, Bitwise XRP ETF’te 104 bin dolarlık pay aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Rothschild Investment, 2026 üçüncü çeyrekte $XRP odaklı Bitwise ETF’te 6.300 pay aldı.
  • 📌 30 Eylül itibarıyla bu pozisyonun değeri 104.769 dolar olarak açıklandı.
  • 🧭 Şirketin kripto portföyünde daha büyük ağırlık 2026 üçüncü çeyrek itibarıyla Bitcoin ve Ethereum fonlarında toplandı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Chicago merkezli yatırım yönetim şirketi Rothschild Investment LLC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son 13F bildirimiyle Bitwise XRP ETF’te pozisyon aldığını açıkladı. Bildirime göre şirket, fonda 6.300 paya sahip.

İçindekiler
1 XRP ETF pozisyonu üçüncü çeyrekte oluştu
2 Bitcoin ve Ethereum tarafında daha büyük pozisyonlar bulunuyor
3 Dijital varlık şirketlerinde de hisseler bulunuyor

XRP ETF pozisyonu üçüncü çeyrekte oluştu

30 Eylül itibarıyla bu payların değeri 104.769 dolar olarak kayda geçti. Rothschild Investment, söz konusu yatırımı üçüncü çeyrek raporunda CUSIP 09174F107 koduyla listeledi.

Şirketin bir önceki çeyrek bildiriminde XRP ETF’ye ilişkin herhangi bir kayıt yer almıyordu. Bu durum, yatırımın 2026’nın üçüncü çeyreğinde portföye eklendiğine işaret ediyor.

Rothschild Investment, SEC’ye sunduğu 13F bildiriminde Bitwise XRP ETF’te 6.300 pay tuttuğunu ve bu pozisyonun 30 Eylül itibarıyla 104.769 dolar değer taşıdığını bildirdi.

Bitwise XRP ETF, Kasım 2025’te işlem görmeye başladı. Fon, yatırımcılara XRP tokenini doğrudan alıp saklamadan Ripple bağlantılı bu dijital varlığa dolaylı erişim imkanı sunuyor. Bitwise, kripto varlık odaklı yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte XRP ETF yatırımı, Rothschild Investment’ın toplam portföyü içinde sınırlı bir ağırlığa sahip. Şirketin 13F kapsamındaki bildirilebilir varlıklarının toplam değeri yaklaşık 2,69 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin ve Ethereum tarafında daha büyük pozisyonlar bulunuyor

Rothschild Investment’ın kripto varlık bağlantılı en büyük pozisyonu, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF ürününde yer alıyor. Şirket burada 40.188 pay tutarken, bu yatırımın değeri yaklaşık 1,9 milyon dolar olarak açıklandı.

Portföyde ayrıca Grayscale Bitcoin Trust ETF için 911.300 dolar, Morgan Stanley Bitcoin Trust ETF için 335.160 dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF için 125.113 dolar, VanEck Bitcoin ETF için 118.100 dolar, Bitwise Bitcoin ETF için 116.802 dolar ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund için 2.107 dolarlık pozisyon yer aldı.

Yatırım ürünüTürDeğer
Bitwise XRP ETFXRP104.769 dolar
iShares Bitcoin Trust ETFBitcoin1,9 milyon dolar
Grayscale Ethereum Staking ETFEthereum538.622 dolar

Bu kalemlerle birlikte şirketin yedi farklı Bitcoin yatırımındaki toplam büyüklüğü yaklaşık 3,51 milyon dolara ulaştı. Ethereum tarafında ise Grayscale Ethereum Staking ETF için 538.622 dolar ve Bitwise Ethereum ETF için 476.500 dolarlık varlık bildirildi.

Rothschild Investment’ın kripto bağlantılı portföyünde asıl ağırlık Bitcoin ve Ethereum fonlarında toplanırken, XRP ETF pozisyonu daha sınırlı bir büyüklükte kaldı.

Dijital varlık şirketlerinde de hisseler bulunuyor

Şirket yalnızca kripto yatırım fonlarında değil, dijital varlık ekosisteminde faaliyet gösteren halka açık şirketlerde de pay tutuyor. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF’te 24.250 paya karşılık 615.223 dolarlık yatırım bulunurken, Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF pozisyonu 38.360 dolar olarak açıklandı.

Rothschild Investment ayrıca Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy’de 530.763 dolarlık hisseye sahip. Portföyde Coinbase Global için 86.681 dolar, Block için 125.060 dolar ve Bitcoin madenciliği yapan Riot Platforms için 42.980 dolarlık yatırımlar da yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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