XRP Ledger üzerinde son 24 saatte gerçekleşen ödeme hacmi sert biçimde düştü. XRPScan verilerine göre 29 Kasım itibarıyla ağda 24 saat içinde 168 milyon XRP transfer edildi. Bu seviye, 30 günlük 800 milyon XRP ortalamasının belirgin biçimde altında kaldı. XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği ve ödeme odaklı kullanımıyla bilinen halka açık blokzincir ağı olarak öne çıkıyor.

Ağdaki yavaşlama kasım boyunca sürdü

Hafta sonlarında spot işlem hacmi ve genel ağ etkinliğinin iş günlerine kıyasla daha düşük seyretmesi olağan kabul ediliyor. Buna karşın mevcut gerileme, ağın önceki dönemlerde sergilediği tempoya göre daha zayıf bir görünüm ortaya koydu. Bu tablo, daha geniş piyasa koşullarındaki zayıflıkla ilişkilendiriliyor.

Kasım ayı boyunca ödeme hacminde düzenli bir düşüş izlendi. 30 günlük ortalama baz alındığında ağ etkinliği eylül dönemindeki yaklaşık 600 milyon XRP seviyelerine kadar indi. Ayın başındaki yükselişin ise yapay zeka ajanlarına bağlı ödeme trafiğindeki artışla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

29 Kasım itibarıyla son 24 saatte 168 milyon XRP transfer edildi; bu rakam 30 günlük 800 milyon XRP ortalamasının oldukça altında kaldı.

Yapay zeka kaynaklı hareketlilik kaybı telafi etmedi

Ay başında görülen toparlanma denemelerine rağmen, yapay zeka destekli ödeme akışındaki artış ağ genelindeki zayıflamayı dengelemeye yetmedi. Piyasadaki toplam aktivite gerilerken XRP Ledger üzerindeki işlem temposu da aynı doğrultuda ivme kaybetti.

Bu zayıflık fiyat cephesinde de benzer bir tablo oluşturdu. Son 30 günde XRP, genel piyasa eğilimini büyük ölçüde izledi. Ayın başında sınırlı toparlanma girişimleri görülse de yapay zeka ve teknoloji hisseleri etrafındaki düzeltmenin etkisiyle satış baskısı hızlandı.

Fiyat tarafında baskı sürüyor

XRP fiyatı 1 dolar eşiğinin altına indikten sonra kısa süreli tepki alımları gelse de bu denemeler kalıcı olmadı. Yükseliş denemeleri sırasında hacmin zayıf kalması, alıcıların fiyatı taşıyacak momentumu oluşturmasını zorlaştırdı.

1 doların altına inişin ardından gelen kısa toparlanma denemeleri, yükseliş sırasında hacmin zayıf kalması nedeniyle kalıcı olamadı.

Mevcut görünümde aşağı yönlü senaryonun öne çıkmasında iki unsur etkili oluyor: süren satış baskısı ve ağ etkinliğindeki gevşeme. Buna, piyasadaki genel baskı ile temel büyüme unsurlarının sınırlı kalması da ekleniyor.

İzlenen bölgeler arasında 0.90 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu alanın korunamaması halinde fiyatın daha aşağı sarkma olasılığı artabilir. Buna karşılık RCI gibi momentum göstergeleri piyasada aşırı satım koşullarına işaret ediyor. Yine de bu görünüm, kısa vadede ek düşüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.