Liquid Network’ten eylülde çalınan varlıkları elinde tutan saldırganlar, 28 Kasım’da 10 BTC’yi iki ayrı CoinJoin işlemi üzerinden hareket ettirdi. Galaxy Digital araştırma biriminin başındaki Alex Thorn, bu transferlerin 82 günlük sessizliğin ardından geldiğini açıkladı.

Kalan Bitcoin ilk kez yeniden hareket etti

Saldırganlar 7 Eylül’de, çektikleri toplam miktarın yaklaşık yüzde 85’ine karşılık gelen 3.400 BTC’yi Liquid federasyonuna geri göndermişti. Geriye kalan yaklaşık 598,5 BTC ise aynı adreste bekliyordu. Bu bakiye 28 Kasım Cumartesi günü tek bir işlemle taşındı.

Saat 17.01 UTC’de yapılan işlemde 578,5 BTC yeni bir adrese, 20 BTC ise başka bir yeni adrese gönderildi. Bundan iki saatten kısa süre sonra 20 BTC, üç ayrı işlemle yaklaşık 5’er BTC’lik dört parçaya bölündü.

Galaxy Digital, saldırganlara ait coin’lerin CoinJoin işlemlerine giriş yaptığını izleyebildi; ancak bu varlıkların hangi çıkış adreslerine dağıldığını belirleyemedi.

İki parça CoinJoin işlemlerine girdi

Galaxy’nin incelemesine göre 5 BTC’lik parçalardan biri 19.44 UTC’de, bir diğeri ise 20.35 UTC’de CoinJoin işlemine katıldı. İlk CoinJoin işleminde 205, ikincisinde ise 225 giriş yer aldı.

CoinJoin, birden fazla kullanıcının Bitcoin’ini aynı işlem içinde bir araya getiren bir gizlilik yöntemi olarak biliniyor. Bu yapı, dışarıdan bakanların hangi girdinin hangi çıktıya bağlı olduğunu ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Mini sözlük: CoinJoin, farklı kullanıcıların Bitcoin transferlerini tek işlemde birleştirerek iz sürmeyi zorlaştıran bir gizlilik tekniğidir. Bu yöntem, varlıkların hangi adrese çıktığını doğrudan tespit etmeyi güçleştirir.

28 Kasım saat 21.53 UTC itibarıyla yaklaşık 588,5 BTC harcanmamış durumda kaldı. Bunun 578,5 BTC’si yeni adreste beklerken, kalan 10 BTC de henüz kullanılmayan iki parça olarak tutuldu.

Saldırının kökeni eylül ayına uzanıyor

Saldırı 6 Eylül’de başladı. Yazılımdaki bir hata, saldırganın Liquid Network’ün Bitcoin destekli tokeni L-BTC’den yaklaşık 4.000 adet karşılıksız üretmesine imkan verdi. Ardından saldırgan bu L-BTC’leri SideSwap üzerinden Bitcoin’e çevirerek Liquid federasyonunun rezervlerinden yaklaşık 3.996 BTC aldı.

Ertesi gün saldırganlar, Bitcoin ağı üzerinden gönderilen bir mesajla Blockstream’e beyaz şapkalı olduklarını ve zincir üstünden iletişime geçilmesini istedi. Taraflar daha sonra zincir üstü mesajlarla iletişim kurdu ve süreç sonunda 3.400 BTC federasyona iade edildi.

Saldırganlar 28 Kasım’daki son işlemde herhangi bir mesaj bırakmadı ve 578,5 BTC’lik en büyük parça yeni adreste tutulmaya devam etti.

Galaxy Digital, son hareketlerde herhangi bir borsaya transfer ya da federasyona geri gönderim tespit etmedi. Kalan varlıkların iade edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.