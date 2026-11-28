Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 59.700 dolardan işlem görürken ABD spot Bitcoin ETF’lerinde çıkış serisi sekiz işlem gününe ulaştı. Kasım ayındaki toplam net çıkış 5,78 milyar dolarla önceki aylık rekoru aştı. Vadeli işlemlerde ise 59 bin ve 61 bin dolar çevresindeki tasfiye kümeleri, fiyat hareketlerinin hızlanabileceği bölgeler olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ETF’lerinde aylık çıkış rekoru kırıldı

SoSoValue verilerine göre ABD’deki 12 spot Bitcoin ETF’sinden 27 Kasım’da (dün) toplam 389,03 milyon dolar çıktı. Bu tutar, önceki işlem günü olan 25 Kasım’daki 453,12 milyon dolarlık çıkıştan yaklaşık yüzde 14 düşük kaldı. Ancak 17 Kasım’dan başlayan sekiz günlük seride toplam çıkış yaklaşık 3,44 milyar dolara ulaştı.

BlackRock’ın IBIT fonu 327,17 milyon dolarla çıkışlara öncülük etti. GBTC’den 23,03 milyon dolar, FBTC’den 20,78 milyon dolar, BITB’den 12,31 milyon dolar ve ARKB’den 5,74 milyon dolar çıktı. Diğer yedi fonda net hareket görülmedi.

Kasım ayındaki 5,78 milyar dolarlık net çıkış, hazirandaki 4,51 milyar dolarlık önceki rekoru geride bıraktı. Ocak 2024’te işlemlerin başlamasından bu yana toplam net giriş ise 51,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

59 bin ve 61 bin dolarda tasfiye baskısı artabilir

CoinGlass haritasında, Bitcoin’in 61 bin doları aşması halinde short pozisyonlarda birikimli tasfiye yoğunluğu 536 milyon; 59 bin doların altına inmesi halinde long pozisyonlarda 338 milyon seviyesinde gösteriliyor. Yukarıdaki short tasfiye yoğunluğu, aşağıdaki long yoğunluğunun yaklaşık 1,6 katı.

Bu göstergeler kesin tasfiye tutarını veya sözleşme sayısını belirtmiyor; fiyat seviyelerindeki olası tasfiye kümelerinin göreli yoğunluğunu gösteriyor. Short pozisyonların zorunlu kapanışı alış, long pozisyonların kapanışı ise satış emirleri oluşturarak mevcut hareketi hızlandırabiliyor.

Bitcoin dün New York borsası açılmadan önce 62.100 dolara yükseldi, ardından satışlarla kısa süreliğine 58.700 dolara geriledi. Aynı gün Nasdaq Composite yüzde 2,31 yükselişle kapandı.

Placeholder kurucu ortağı Chris Burniske ise Bitcoin, Zcash, Ethereum ve Solana’daki düşüşü “Kara Cuma indirimi” olarak nitelendirdi. Mevcut fiyatların birkaç yıl sonra ödenmesini beklediği seviyelerin yüzde 60-90 altında olduğunu savundu. Bu görüş, uzun vadeli bir değerleme beklentisini yansıtıyor.

K33: Yapay zekanın Bitcoin şifrelemesini kırdığına dair kanıt yok

Yapay zeka yardımıyla hazırlanan Riemann hipotezi ispat taslağı da Bitcoin’in güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Anthropic matematikçisi Levente Alfoldi, 20 Kasım’da Claude kullanarak ispat bulduğunu öne sürdü. Çalışmanın akademik incelemesi sürüyor.

Kripto araştırma şirketi K33, asal sayıların dağılımıyla ilgili bu hipoteze yönelik bir ispatın, Bitcoin’de açık anahtardan özel anahtar türetmenin yolunu sağlamadığını belirtti. Bitcoin işlemlerinin imzalanmasında kullanılan eliptik eğri kriptografisinin kırıldığı sonucuna varmak için kanıt bulunmadığını vurguladı.

ETF çıkışları talepteki zayıflığı sürdürürken Bitcoin’in iki tasfiye kümesi arasında bulunması kısa vadeli oynaklığı öne çıkarıyor. Burniske’nin uzun vadeli iyimserliği fiyatın dip yaptığını doğrulamıyor; yapay zeka tartışmasında da bir matematiksel ispat iddiası, doğrulanmış kriptografik güvenlik ihlali anlamına gelmiyor.