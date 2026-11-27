SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, JPMorgan’ın Bitcoin odaklı müşteri hizmetlerini büyütmek için 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında harcama yapabileceğini öne sürdü. Scaramucci, bu iddiaya ilişkin bir takvim paylaşmadı; söz konusu rakam ile JPMorgan özel bankacılığı içinde dolaştığını söylediği araştırma notu kamuya açık belgelerle doğrulanmadı.

İddianın odağında müşteri talebi var

Scaramucci’ye göre asıl önemli nokta, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın Bitcoin’e yönelik sert söyleminden çok, bankanın müşterilere bu alanda hizmet sunmak için kaynak ayırmaya istekli görünmesi. SkyBridge Capital, alternatif yatırımlara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Anthony Scaramucci, X paylaşımında insanların ne söylediği ile paralarını nasıl kullandığı arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Scaramucci ayrıca JPMorgan’ın özel bankacılık biriminde dolaşımda olduğunu söylediği bir notta, portföylerin %10’unun Bitcoin’e ayrılmasının önerildiğini iddia etti. 1 milyon dolarlık bir portföy için bu oran 100 bin dolarlık Bitcoin pozisyonuna karşılık geliyor. Ancak bu yaklaşım, bankanın kendi bilançosuna Bitcoin eklediği anlamına gelmiyor; burada kastedilen, müşterilerin portföy dağılımı.

Bu ayrım bankacılık modeli açısından kritik görülüyor. Bir banka, yöneticileri varlığa temkinli yaklaşsa bile, müşterilerin fiyat hareketine erişim talebinden gelir elde edebiliyor. Scaramucci’nin verdiği rakamlar doğruysa, yüz milyonlarca dolarlık altyapı harcaması beklentisinin arkasında güçlü bir müşteri talebi öngörüsü bulunabilir.

JPMorgan’ın sunduğu ürünlere dair somut örnek

JPMorgan’ın Bitcoin bağlantılı ürün sunduğuna işaret eden somut örneklerden biri, 24 Kasım tarihli menkul kıymet başvurusu oldu. Belgede, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’sine bağlı 300 bin dolarlık yapılandırılmış notların JPMorgan’ın finansman birimi tarafından fiyatlandığı görüldü.

Bu üründe 1.000 dolar yatıran bir kişi, ETF’nin Kasım 2027’deki gözlem tarihinde başlangıç seviyesinde ya da üzerinde kapanması halinde 1.300 dolar alabiliyor. Buna karşılık yatırımcılar, anaparanın bir kısmını ya da tamamını kaybetme riski de taşıyor. Başka bir deyişle JPMorgan, müşterilerin Bitcoin fiyatına dolaylı erişim isteğine yönelik bir finansal ürün hazırlamış durumda.

Jamie Dimon, Mayıs 2025’te düzenlenen yatırımcı gününde müşterilerin Bitcoin alabileceğini ve bu varlıkların JPMorgan hesap özetlerinde görülebileceğini açıkladı.

Dimon’ın tutumu ile iddialar arasındaki fark

Scaramucci, Dimon’ın kamuoyu önündeki eleştirel dilinin düzenleyicilere yönelik bir denge arayışı olabileceğini savundu. Buna karşın Dimon’ın kendi açıklamaları daha doğrudan bir çizgi izliyor. JPMorgan CEO’su, Ocak 2024’te Davos’ta CNBC’ye verdiği röportajda Bitcoin’i “pet rock” olarak nitelemişti.

Dimon, Mayıs 2025’te kaldıraç ve yasa dışı faaliyet risklerine dair kaygılarını da yineledi. Bununla birlikte müşterilerin Bitcoin alımına izin verileceğini açıkça belirtmiş, saklama hizmetinin ise üçüncü taraflar üzerinden yürütüleceğini söylemişti.

Bu nedenle Scaramucci’nin sözünü ettiği %10’luk tahsis önerisi doğrulanırsa, mevcut yaklaşıma kıyasla çok daha ileri bir adım anlamına gelebilir. Şu aşamada JPMorgan’ın Bitcoin’e maruz kalma imkanı sunan ürünler geliştirdiği görülüyor, ancak özel bankacıların müşterilere bu ölçekte bir portföy payı tavsiye ettiğine dair bağımsız bir doğrulama bulunmuyor.