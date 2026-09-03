Bitcoin için kritik sinyaller üst üste geldi: 11 ay sonra bir ilk

Bitcoin, 76.400 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 77.800 doların üzerine çıkarak toparlanma sinyali verdi. Fiyat hareketine ETF girişleri, zincir üstü göstergelerdeki iyileşme ve yaklaşan teknik “golden cross” formasyonu eşlik ederken, spot talebin henüz güçlü biçimde geri dönmemesi ve makroekonomik baskılar yükselişin önündeki temel riskler olmaya devam ediyor.

Bitfinex, Bitcoin için 76.350 dolar seviyesini kritik destek olarak tanımlıyor. Bu seviye, piyasada halen aktif olan yatırımcıların ortalama zincir üstü maliyet tabanını temsil ediyor. Bitcoin fiyatı söz konusu seviyeye yaklaşık 50 dolar kadar yaklaştığında alıcıların devreye girdiği görüldü. Bitfinex’e göre piyasa, Şubat ve Mart aylarında bu fiyat bölgesinden Bitcoin alan yatırımcıların başa baş seviyelerde gerçekleştirdiği satışları son dönemde absorbe ediyor.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde de bir günlük çıkışın ardından yeniden pozitif tablo oluştu. Trader T verilerine göre fonlar 2 Eylül’de toplam 101,15 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bir önceki işlem gününde 200 milyon doların üzerinde çıkış yaşanmıştı.

BlackRock’ın IBIT fonu 115,45 milyon dolarla girişlere öncülük etti. Grayscale Mini Bitcoin Trust 30,42 milyon dolar, Morgan Stanley MSBT 7,3 milyon dolar ve Bitwise BITB 4,19 milyon dolar net giriş gördü. Grayscale’in GBTC fonu ise 56,21 milyon dolarlık çıkışla negatif akış kaydeden tek ürün oldu.

Zincir Üstü Göstergede 11 Ay Sonra Dönüş

Bitcoin’in kısa vadeli yatırımcılara ait Spent Output Profit Ratio yani SOPR göstergesi de 11 ay sonra ilk kez yukarı yöneldi. CryptoQuant katılımcısı Crypto Dan, uzun süredir baskı altında kalan göstergedeki toparlanmayı piyasa döngüsünde olası bir değişimin işareti olarak değerlendirdi.

SOPR, Bitcoin yatırımcılarının ortalama olarak kârla mı yoksa zararla mı satış yaptığını ölçüyor. Crypto Dan’e göre son 11 ay boyunca yatırımcıların önemli bölümü Bitcoin’i zararına veya başa baş seviyelerde elden çıkarıyordu. Piyasadan çıkmak isteyen yatırımcıların büyük bölümünün satışlarını tamamlamasının ardından Bitcoin temmuz ayında 58.000 dolara kadar gerilemişti.

Analiste göre piyasanın temel dinamikleri artık hareketlenmeye başladı. Fiyat yükseldikçe kâr satışları görülmesine rağmen piyasanın bu arzı absorbe edebilmesi, düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine geçiş açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Golden Cross Formasyonuna Yaklaşıyor

Teknik tarafta ise Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan “golden cross” formasyonuna yaklaştığı belirtiliyor. Piyasada uzun vadeli yükseliş sinyallerinden biri olarak takip edilen bu formasyonun geçmişte her zaman doğru sonuç vermediği de biliniyor.

Bitcoin tarihinde toplam 12 golden cross oluştu. Ölçülebilen dokuz örneğin ardından üç aylık ortalama getiri yaklaşık yüzde 24,9 olarak gerçekleşti. Golden cross’un bir yıl boyunca “death cross” ile bozulmadığı üç geçmiş örnekte ise ortalama bir yıllık yükseliş yüzde 250’ye ulaştı.

Aynı dönemde USDT’nin piyasa hakimiyetinde ters yönde bir teknik sinyal oluşuyor. USDT’nin 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamanın altına inerken “death cross” görünümü ortaya çıktı. Stablecoin piyasa payındaki düşüş, piyasada risk iştahının arttığı ve sermayenin Bitcoin ile diğer kripto varlıklara yöneldiği dönemlerle ilişkilendiriliyor.

Bitcoin’in Dört Yıllık Döngüsü Değişiyor Olabilir

Zincir üstü analist Willy Woo ise Bitcoin’in daha uzun vadeli piyasa yapısında önemli bir değişime dikkat çekti. Woo’ya göre Bitcoin’in geçmişteki yaklaşık dört yıllık döngülerinin temel nedenlerinden biri halving mekanizmasıydı. Ancak halving’in yeni arz üzerindeki etkisi giderek azalıyor.

Bitcoin’in yıllık yeni arzı toplam arzın yaklaşık yüzde 0,8’ine karşılık gelirken bu oranın ilerleyen dönemde yüzde 0,4’e gerilemesi bekleniyor. Woo, bu nedenle Bitcoin’in kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan dört yıllık döngünün öneminin azalabileceğini savundu.

Geleneksel finans piyasalarındaki kısa vadeli borç döngülerinin genellikle altı ila sekiz yıl sürdüğüne dikkat çeken analist, Bitcoin’in de zaman içinde dört yıllık yapıdan altı ila sekiz yıllık bir döngüye geçebileceğini belirtti. Woo’ya göre mevcut dönem bu yapısal dönüşümün geçiş aşaması olabilir.

Makro Riskler ve Eylül Baskısı Devam Ediyor

Olumlu teknik ve zincir üstü göstergelere rağmen kısa vadeli riskler ortadan kalkmış değil. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,5 yükselirken haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmiş durumda.

Tarihsel olarak eylül ayı da Bitcoin için zayıf dönemlerden biri. Bitfinex verilerine göre Bitcoin’in 2013’ten bu yana ortalama eylül getirisi yüzde eksi 2,95 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda yeni bir düzeltme ihtimali gündemde kalırken, ağustos ayındaki yükseliş ivmesinin daha uzun vadeli trendi desteklemeye devam ettiği belirtiliyor.

Makro tarafta petrol fiyatlarının ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a yönelik saldırılarının yeniden başlamasının ardından yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,8’in üzerine çıkarak 2023’ten bu yana en yüksek kapanışına ulaşırken dolar endeksi de 100 seviyesine yaklaştı.

Spot piyasadaki talep ise henüz güçlü ve kalıcı bir toparlanma göstermiş değil. Son bir haftada takip edilebilen büyük kuruluşlar yaklaşık 3.700 Bitcoin’i borsalara gönderirken, spot Bitcoin ETF’lerinde aynı dönemde yaklaşık 236 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Ağustos ayındaki yükseliş sırasında istikrarlı biçimde artan stablecoin arzı da yaklaşık 310 milyar dolar seviyesinde durakladı.

Nansen kıdemli araştırma analisti Nikolai Sondergaard ise mevcut toparlanmanın henüz sürekli spot para girişleriyle desteklenmediğini ifade ediyor.

Piyasanın kısa vadede takip edeceği en önemli gelişmelerden ikisi, bugün 15:30’da açıklanacak ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve yarın 4 Eylül’de açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Beklentilerin altında kalacak bir veri, Fed’in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltabilir ve Bitcoin’in yeniden 80.000 doları test etmesine zemin hazırlayabilir. Opsiyon piyasasında ise yatırımcıların istihdam verisi ile 11 Eylül’de açıklanacak tüketici fiyat endeksi arasındaki dönem için 68.000-75.000 dolar bölgesindeki aşağı yönlü risklere karşı pozisyon aldığı görülüyor.