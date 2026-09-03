Bitcoin’i destekleyebilir ama risk de büyüyor: Dolar hedge oranları 11 yılın dibinde

Küresel kurumsal yatırımcıların dolar pozisyonlarındaki korunma oranının 2015’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Önümüzdeki dönemde dolar ve ABD tahvil piyasasında önemli hareketlere yol açabilecek bir risk oluşabilir. Doların son dönemde değer kaybetmeye başlaması, yatırımcıları yüz milyarlarca dolarlık yeni hedge işlemlerine yöneltebilir. Bu tablo Bitcoin açısından ise doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi üzerinden iki farklı etki yaratabilir.

Dolar satışları hızlanabilir

Bloomberg’in 3 Eylül tarihli araştırmasına göre Japonya, Kanada, Tayvan, Avustralya, Danimarka ve Finlandiya’daki emeklilik fonları ile sigorta şirketleri, haziran sonu itibarıyla yabancı para cinsinden varlıklarının yalnızca yüzde 41’ini kur riskine karşı koruma altına aldı. Bu oran 2020 yılında yüzde 56 seviyesindeydi.

Ülkeler arasında en düşük hedge oranı yüzde 27 ile Avustralya’da görülürken Kanada’da yüzde 38, Tayvan’da yüzde 43, Japonya’da yüzde 46, Danimarka’da yüzde 49 ve Finlandiya’da yüzde 51 seviyesinde bulunuyor.

Doların güçlendiği dönemde bu strateji yatırımcıların lehine çalıştı. Kurumlar hem varlık fiyatlarındaki yükselişten hem de güçlü dolardan faydalandı. Ancak doların yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte korunmasız pozisyonlar artık daha büyük kur kayıpları oluşturabilecek bir risk haline geliyor.

Bloomberg Dollar Spot Index, 1 Temmuz’daki 101,39 seviyesinden 3 Eylül’de 99,29’a gerileyerek yüzde 2,1 değer kaybetti. Wall Street Journal Dollar Index de üçüncü çeyrekte şimdiye kadar yüzde 1,9 düştü.

230 milyar dolarlık hedge işlemi gündemde

Kurumsal yatırımcıların mevcut düşük hedge oranlarını artırmaya başlaması dolar üzerindeki satış baskısını daha da güçlendirebilir. Bunun nedeni hedge işlemlerinin büyük ölçüde dolar vadeli işlemlerinin satılması yoluyla gerçekleştirilmesi.

Bloomberg’in hesaplamasına göre araştırmaya dahil edilen altı ülkedeki yatırımcıların dolar varlıklarındaki hedge oranını yalnızca 5 puan artırması yaklaşık 230 milyar dolarlık vadeli işlem satışı gerektirebilir.

Daha büyük risk ise sürecin kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşmesi. Doların gerilemesi kurumları hedge yapmaya yöneltebilir, hedge işlemleri dolar üzerindeki baskıyı artırabilir ve bunun sonucunda yatırımcılar dolar cinsinden varlıklarını satabilir veya yeni alımlarını azaltabilir.

Böyle bir senaryo ABD Hazine tahvillerindeki satışların artmasına ve tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşmasına neden olabilir.

Bitcoin için iki farklı etki öne çıkıyor

Bitcoin açısından gelişmelerin en önemli tarafı dolar ve ABD tahvil piyasasının farklı yönlerde sinyal verebilme ihtimali.

Kurumsal hedge işlemlerinin doların değer kaybını hızlandırması Bitcoin açısından destekleyici bir makro unsur haline gelebilir. Buna karşılık yatırımcıların dolar cinsinden varlıklarını azaltması ve ABD Hazine tahvillerinin satılması tahvil faizlerini yukarı çekerse, bu gelişme Bitcoin dahil piyasalarda ters yönde baskı oluşturabilir.

Dolayısıyla Bitcoin için yalnızca dolar endeksindeki gerilemeye odaklanmak yeterli olmayabilir. Kurumsal yatırımcıların hedge oranlarını ne hızla artıracağı ve bunun ABD tahvil piyasasına ne ölçüde satış getireceği daha kritik hale gelebilir.

Deutsche Bank Baş Stratejisti Shoki Omori, hedge oranlarının 2013 yılında da benzer şekilde düşük olduğunu ancak mevcut makroekonomik ortamın o dönemin tersi olduğunu belirtti. Omori’ye göre Japonya Merkez Bankası’nın ek faiz artırımları, daha zayıf dolar ve sigorta şirketlerinin kur oynaklığına karşı azalan toleransı hedge işlemlerinde keskin bir artış için uygun koşullar oluşturuyor.

Wells Fargo Döviz Stratejisti Eric Nelson da daha yoğun hedge işlemlerinin kısa vadede doların düşüşünü hızlandırabileceğini belirtirken, uzun vadeli yön üzerinde para politikasının belirleyici olacağını ifade etti.

Bitcoin açısından da önümüzdeki süreçte benzer bir ayrım öne çıkabilir: doların daha hızlı değer kaybetmesi destekleyici bir zemin yaratırken, aynı hareketin ABD tahvil satışlarını ve tahvil faizlerindeki yükselişi tetiklemesi durumunda piyasa üzerindeki makro baskı artabilir.