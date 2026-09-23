BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’leri eylülde 4 günde 2,31 milyar dolar giriş aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ETF'leri eylülde son 4 işlem gününde 2,31 milyar dolar giriş aldı.
  • 📈 19 Ağustos'tan bu yana fonlara 4,9 milyar dolar girerken $BTC yaklaşık %35 yükseldi.
  • 💸 Ayın ortasında sert çıkışlar görülse de 21 Eylül'de 999 milyon dolarlık güçlü giriş kaydedildi.
  • 🏦 Son seansta en yüksek net girişi 350,3 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonu aldı.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin borsa yatırım fonları bu yıl sert dalgalanmalar yaşasa da eylül ayında yeniden artıya geçti. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, güçlü para girişi dalgasının ardından bu ürünlerin yıl başından bu yana net bazda yeniden pozitif bölgeye döndüğünü açıkladı. Yıl genelindeki toplam net giriş yaklaşık 320 milyon dolara ulaştı.

İçindekiler
1 Ağustostan bu yana yön değişti
2 Eylül başında sert çıkışlar görüldü
3 Son dört seansta güçlü toparlanma geldi

Ağustostan bu yana yön değişti

Dönüşüm son bir ayda belirginleşti. 19 Ağustos’tan bu yana Bitcoin ETF’lerine 4,9 milyar dolar giriş oldu. Aynı tarih, ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımı planını duyurduğu güne denk geldi. Piyasada bu adımın riskli varlıklara ilgiyi desteklediği ve kripto para piyasasındaki son yükseliş dalgasına zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Eric Balchunas, güçlü girişlerin ardından Bitcoin ETF’lerinin yıl bazında yeniden pozitif bölgeye geçtiğini açıkladı.

Bloomberg, küresel finans piyasalarına ilişkin veri ve analizleriyle öne çıkan bir medya kuruluşu olarak ETF akımlarını yakından izliyor. Bitcoin ise bu dönemde yaklaşık %35 yükseldi. Fiyat kısa süre önce 87 bin doların üzerine çıktıktan sonra, güçlü satış baskısıyla 85 bin doların altına geriledi.

Eylül başında sert çıkışlar görüldü

Ayın ilk günlerinde tablo dalgalı seyretti. 1 Eylül’de 236,5 milyon dolar çıkış yaşanırken, 2 Eylül’de 101,1 milyon dolar giriş kaydedildi. 3 Eylül’de 730,9 milyon dolar, 4 Eylül’de ise 174,6 milyon dolarlık giriş geldi. Ancak bu ivme kalıcı olmadı.

8 Eylül ile 11 Eylül arasında fonlar art arda dört işlem gününde toplam yaklaşık 463 milyon dolar net çıkış verdi. 14 Eylül’deki kısa süreli toparlanmanın ardından 15 Eylül’de 450,4 milyon dolar, 16 Eylül’de ise 295,9 milyon dolar çekildi. Bu rakamlar, ayın en sert çıkışları arasında yer aldı.

Son dört seansta güçlü toparlanma geldi

Zayıf görünüm 17 Eylül’den sonra tersine döndü. Bitcoin ETF’leri üst üste dört işlem gününde net giriş kaydetti. Seri, 17 Eylül’de 159,5 milyon dolarla başladı. 18 Eylül’de giriş 433 milyon dolara çıktı. 21 Eylül’de yaklaşık 999 milyon dolarlık girişle son yaklaşık 11 ayın en güçlü tek günlük performansı görüldü. 22 Eylül’de buna 714,7 milyon dolar daha eklendi.

Son dört işlem günündeki toplam net giriş 2,31 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde en yüksek katkı BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonundan geldi. Son seansta IBIT 350,3 milyon dolar giriş aldı. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ürünü 257,4 milyon dolar çekti. Morgan Stanley’nin Bitcoin ürünü ise 99 milyon dolar ek giriş kaydetti.

FonSon seans net girişYönetici
IBIT350,3 milyon dolarBlackRock
FBTC257,4 milyon dolarFidelity
Morgan Stanley Bitcoin ürünü99 milyon dolarMorgan Stanley

Böylece eylül ayındaki sert çıkışların ardından kurumsal talep yeniden güç kazanmış oldu. Net akışlardaki toparlanma, Bitcoin fiyatındaki yükselişle aynı döneme denk gelirken, piyasa üzerindeki satış baskısının tamamen ortadan kalkıp kalkmadığı ise önümüzdeki işlemlerde daha net görülecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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