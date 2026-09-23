BNB’de 807 dolar direnci izlenirken 780 dolar desteği öne çıkıyor

BNB, eylül ayının başındaki 700 dolar seviyelerinden toparlanarak 807,05 dolara kadar yükseldi, ardından yeniden 700 doların üst bandına çekildi. 21 Eylül kapanışı 799,65 dolar olurken, son geri çekilme kısa vadeli görünümü daha dengeli hale getirdi. Buna karşın fiyat, halen önemli hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyor.

Ana destek bölgesi korunuyor

Piyasada ilk izlenen alan 780 dolar seviyesi olurken, 739 ile 746 dolar aralığı daha geniş ve kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. BNB’nin 17 Eylül’de 739 dolar civarında işlem gördükten sonra 800 dolara yaklaşması, bu bölgenin teknik açıdan önemini artırdı.

Wealthmanager, dört saatlik grafikte yaklaşık 740 dolar çevresinin yatay destek niteliği taşıdığını ve bu alan korunursa toparlanma yapısının bozulmayacağını belirtiyor.

Wealthmanager, 739 ile 746 dolar aralığını kritik destek bölgesi olarak değerlendiriyor; bu seviyenin korunması halinde mevcut toparlanma yapısının sürebileceğine işaret ediyor.

Kısa vadede 790 dolar eşiği izleniyor

Daha kısa vadede işlem yapan yatırımcılar, BNB/USDT 15 dakikalık grafikte oluşabilecek üçlü dip yapısını takip ediyor. Cryptowithgopal, 782 ile 785 dolar aralığının birkaç kez test edildiğini ve bu bölgede benzer diplerin oluştuğunu aktarıyor. Bu görünüm, 790 doların üzerindeki olası bir kırılmayı önemli hale getiriyor.

Üçlü dip formasyonu, satıcıların belirli bir destek alanının altına inmeye zorlandığını gösterebilir. Ancak formasyonun geçerlilik kazanması için yalnızca üç dip görülmesi yeterli sayılmıyor. Direncin hacim desteğiyle aşılması, alıcıların kontrolü güçlendirdiğine dair daha net bir işaret verebilir.

Mini sözlük: Üçlü dip, fiyatın benzer bir destek bölgesinde üç kez tutunmasının ardından yukarı yönlü kırılma ihtimalini izlemek için kullanılan teknik formasyondur. Formasyon, ancak direnç çizgisinin aşılmasıyla teyit edilmiş kabul edilir.

807 dolar ana direnç olmaya devam ediyor

Haftalık görünümde teknik yapı önceki döneme göre güçlenmiş durumda. DukesMarketAnalysis, BNB’nin 745 dolardaki salınım zirvesinin üzerine çıktığını, bunun da daha düşük zirveler dizisini kıran bir değişime işaret ettiğini kaydediyor. Analizde, daha önce 710 dolar civarında yapılan başarılı yeniden testin sonraki yükseliş için zemin hazırladığı vurgulanıyor.

Yukarıda 798 ile 807 dolar aralığı ana sınav alanı olarak izleniyor. 0,618 Fibonacci düzeltme seviyesi 798 dolar civarında yer alırken, yakın dönem zirvesi 807,49 dolar seviyesinde bulunuyor. BNB bu bölgeyi birkaç kez test etti ancak henüz net bir kırılma üretmedi.

Richard Teng, Binance’in Circle yatırımı ve beş yıllık ticari anlaşması için ortaklığa yönelik uzun vadeli güveni yansıttığı değerlendirmesini yaptı.

Binance ve BNB Chain tarafında yeni gelişmeler var

Teknik görünüm şekillenirken ekosistem tarafında da dikkat çeken adımlar atıldı. Binance, 22 Eylül’de Circle’a 100 milyon dolarlık öz sermaye yatırımı yaptığını ve USDC erişimini özellikle gelişmekte olan pazarlarda büyütmeye odaklanan beş yıllık yeni bir ticari anlaşma imzaladığını açıkladı. Circle, USDC’nin ihraççısı olarak stabilcoin altyapısı sağlayan önde gelen şirketlerden biri konumunda.

Ayrıca BNB Chain, 25 Ağustos’ta Pasteur hard fork güncellemesini devreye aldığını duyurdu. Ağ, bu güncellemeyle blok kapasitesini artırmayı hedefliyor. Zincir tarafı, yeni mimarinin daha yüksek gas kapasitesini işlemeye başladığını ve ilave artışların hazırlandığını bildirdi.

Kısa vadede 780 dolar ilk destek, 750 ile 760 dolar aralığı ise yakın takip bölgesi olarak öne çıkıyor. 807,49 doların üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde 869,15 dolar teknik referans noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönde 739 ile 746 dolar bandının altına sarkılması ise mevcut yükseliş yapısını zayıflatabilir.