BNB ve UNI’de yükseliş sürerken kısa vadeli düzeltme riski arttı

Kripto para piyasasında BNB, UNI, GRAM ve LINK için teknik görünüm farklı yönlere işaret ediyor. BNB son dönemin en güçlü yükseliş trendlerinden birini korumaya çalışırken, UNI sert toparlanmanın ardından daha agresif bir evreye geçti. Buna karşılık GRAM zayıf yapısını aşamazken, LINK ağustos çıkışının ardından daha dengeli bir görünüm sergiliyor.

BNB ve UNI’de direnç sınavı öne çıkıyor

BNB, kısa süreliğine 725 ile 730 dolar aralığını test ettikten sonra 713 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, son aylarda izlenen temel hareketli ortalamaların üzerine çıkmış durumda. Uzun vadeli ortalamalar 623 ile 651 dolar bandında toplanırken, 20 günlük üssel hareketli ortalama 668 dolara yükseldi. Birkaç ay boyunca 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kalan fiyatın yeniden 651 dolar seviyesinin üzerine dönmesi, 650 ile 670 dolar aralığını ana destek bölgesi haline getirdi.

Bununla birlikte kısa vadede ivme zayıflama sinyali veriyor. BNB, yaklaşık 605 dolardan başlayan hızlı yükselişin ardından 73 seviyesindeki göreceli güç endeksiyle aşırı alım bölgesine girdi. 730 dolarda görülen son reddedilme, alıcıların bu bölgede güçlü bir satış baskısıyla karşılaştığını ortaya koydu.

BNB’de 730 doların aşılması durumunda 750 ile 760 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 690 doların altına inilmesi, 20 günlük ortalamaya yakın 668 dolara doğru geri çekilme olasılığını artırıyor.

UNI tarafında ise toparlanma daha sert gerçekleşti. Ağustos ortasında 3.20 dolar civarında bulunan fiyat, üç haftadan kısa sürede 6.25 dolara kadar yükseldi. Böylece UNI günlük grafikteki başlıca hareketli ortalamaların tamamını aştı. Özellikle 4.00 ile 4.20 dolar aralığının yukarı kırılması, bu ivmenin önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Ardından 4.70, 5.20 ve 5.80 dolar seviyeleri belirgin bir duraksama yaşanmadan geçildi. Ancak günlük göreceli güç endeksi 80 civarına çıktı ve fiyat 20 günlük ortalamanın yaklaşık yüzde 33 üzerine taşındı. 6.25 ile 6.50 dolar arasındaki son mumlar, alım iştahında ilk yavaşlama işaretlerini verdi. 6.50 doların net biçimde aşılması halinde 6.80 ve 7.00 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu bölgenin geçilememesi durumunda 5.80 ile 6.00 dolara doğru soğuma görülebilir.

GRAM zayıf kalırken LINK yapısını koruyor

GRAM ise 1.30 ile 1.35 dolar aralığında birkaç kez dip oluşturmaya çalışsa da düşüş eğilimli piyasa yapısından çıkamadı. Fiyat 1.36 dolar civarında ve günlük grafikteki tüm önemli hareketli ortalamaların altında bulunuyor. En yakın teknik engeller 1.39 dolardaki 20 günlük üssel hareketli ortalama ile 1.40 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Ağustos sonunda 1.50 dolara doğru kısa süreli bir toparlanma yaşansa da satıcılar bu hareketi durdurdu ve fiyat yeniden bilinen destek bölgesine çekildi. Günlük göreceli güç endeksi 47 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, alıcıların yönü değiştirecek kadar güçlü olmadığını gösteriyor. 1.40 doların geri alınması ve ardından 1.49 ile 1.50 dolar direncinin aşılması halinde 1.60 dolardaki 200 günlük ortalama ana hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönlü senaryoda 1.30 doların kaybedilmesi, 1.25 doları gündeme taşıyabilir.

LINK ise ağustostaki sert çıkışın ardından daha güçlü bir teknik yapı sergiliyor. Yaklaşık iki haftada 8.20 dolardan 12 doların üzerine yükselen varlık, 200 günlük üssel hareketli ortalama dahil başlıca ortalamaların üstüne çıktı. Fiyatın 11.00 ile 12.00 dolar arasında yatay seyretmesi, hızlı yükseliş sonrası yapının korunduğuna işaret ediyor.

LINK’te günlük göreceli güç endeksi aşırı alım bölgesinden 63 seviyesine gerilerken, fiyat 10.69 dolardaki yükselen 20 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. 12.20 doların üzerinde kalıcı kapanış görülmesi halinde 12.60 ve 13.00 dolar bandı yeniden hedeflenebilir.

LINK için aşağıda ilk önemli seviye 11.00 dolar olarak öne çıkıyor. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda 10.70 dolardaki 20 günlük ortalama yeniden test edilebilir. Daha aşağıda, 9.80 ile 10.00 dolar aralığı yapısal açıdan daha güçlü destek bölgesi olarak izleniyor. Fiyat bu alanın üzerinde kaldığı sürece ağustosta başlayan teknik kırılmanın korunduğu değerlendiriliyor.