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BINANCE COIN (BNB)

BNB Chain, 2026’da RWA büyümesinde Solana’yı geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB Chain, 2026 başından bu yana RWA büyümesinde 3,6 milyar dolara ulaştı.
  • 📈 Bu artışla $BNB ekosistemindeki ağ, Solana'nın 2,6 milyar dolarlık büyümesini geride bıraktı.
  • 📊 Stellar 2,5 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşirken Ethereum 1,6 milyar dolarda kaldı.
  • 🧩 Blokzincirlerdeki toplam RWA değeri 2026 başından beri yüzde 50'den fazla artarak 39 milyar dolara çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

BNB Chain, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları pazarında büyümesini sürdürerek 2026 başından bu yana 3,6 milyar dolarlık artış kaydetti. CryptoRank verileri, ağın bu performansla RWA büyümesinde öne çıktığını ve büyük blokzincirler arasında ilk sıraya yerleştiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 RWA büyümesinde liderlik değişti
2 Ethereum payda güçlü, büyümede geride kaldı
3 Toplam pazar 39 milyar dolara ulaştı

RWA büyümesinde liderlik değişti

Aynı dönemde Solana 2,6 milyar dolarlık artışla ikinci sırada yer aldı. Stellar ise 2,5 milyar dolarlık ek değerle üçüncü sıraya çıktı. Böylece BNB Chain, bu metrikte Solana’yı geride bırakarak yılın en hızlı büyüyen ağı oldu.

CryptoRank verileri, BNB Chain’in 2026 boyunca RWA değer artışında 3,6 milyar dolara ulaştığını ve büyük ağlar arasında ilk sıraya çıktığını ortaya koyuyor.

RWA, finansal ürünler, tahvil, fon veya gayrimenkul gibi gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde token haline getirilmesini ifade ediyor. BNB Chain, Binance ekosistemiyle bağlantılı bir blokzincir ağı olarak düşük maliyetli ve yüksek işlem kapasiteli yapısıyla öne çıkıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Bu model, geleneksel varlıkların daha hızlı transfer edilmesine ve parçalı sahiplik yapılarıyla daha geniş yatırımcı kitlesine açılmasına imkan verebilir.

2026 RWA değer artışıSıralama
BNB Chain3,6 milyar dolar1
Solana2,6 milyar dolar2
Stellar2,5 milyar dolar3
Ethereum1,6 milyar dolar4

Ethereum payda güçlü, büyümede geride kaldı

Ethereum toplam RWA pazar payında halen en büyük ağ konumunda bulunuyor. Buna karşın 2026 içindeki değer artışı 1,6 milyar dolarda kaldı. Bu tablo, Ethereum’un mevcut büyüklüğünü koruduğunu ancak yıl içi genişleme hızında BNB Chain’in gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Ethereum toplam pazar payında önde yer alsa da yıl içindeki RWA değer artışı BNB Chain’e kıyasla daha sınırlı kaldı.

Toplam pazar 39 milyar dolara ulaştı

Blokzincir ağlarında tutulan toplam RWA değeri yıl başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde artarak yaklaşık 39 milyar dolara yükseldi. Veriler, tokenize varlıklara yönelik ilginin yalnızca tek bir ağla sınırlı kalmadığını, büyük ekosistemlerin tamamına yayıldığını işaret ediyor.

BNB Chain’in kaydettiği artış, ağ üzerindeki kullanıcı benimsenmesindeki yükselişle birlikte değerlendiriliyor. Hızlı büyüyen altyapı ve artan varlık çeşitliliği, ağın RWA alanındaki konumunu güçlendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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