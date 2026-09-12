BNB Chain, 2026’da RWA büyümesinde Solana’yı geride bıraktı

BNB Chain, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları pazarında büyümesini sürdürerek 2026 başından bu yana 3,6 milyar dolarlık artış kaydetti. CryptoRank verileri, ağın bu performansla RWA büyümesinde öne çıktığını ve büyük blokzincirler arasında ilk sıraya yerleştiğini gösteriyor.

RWA büyümesinde liderlik değişti

Aynı dönemde Solana 2,6 milyar dolarlık artışla ikinci sırada yer aldı. Stellar ise 2,5 milyar dolarlık ek değerle üçüncü sıraya çıktı. Böylece BNB Chain, bu metrikte Solana’yı geride bırakarak yılın en hızlı büyüyen ağı oldu.

CryptoRank verileri, BNB Chain’in 2026 boyunca RWA değer artışında 3,6 milyar dolara ulaştığını ve büyük ağlar arasında ilk sıraya çıktığını ortaya koyuyor.

RWA, finansal ürünler, tahvil, fon veya gayrimenkul gibi gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde token haline getirilmesini ifade ediyor. BNB Chain, Binance ekosistemiyle bağlantılı bir blokzincir ağı olarak düşük maliyetli ve yüksek işlem kapasiteli yapısıyla öne çıkıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Bu model, geleneksel varlıkların daha hızlı transfer edilmesine ve parçalı sahiplik yapılarıyla daha geniş yatırımcı kitlesine açılmasına imkan verebilir.

Ağ 2026 RWA değer artışı Sıralama BNB Chain 3,6 milyar dolar 1 Solana 2,6 milyar dolar 2 Stellar 2,5 milyar dolar 3 Ethereum 1,6 milyar dolar 4

Ethereum payda güçlü, büyümede geride kaldı

Ethereum toplam RWA pazar payında halen en büyük ağ konumunda bulunuyor. Buna karşın 2026 içindeki değer artışı 1,6 milyar dolarda kaldı. Bu tablo, Ethereum’un mevcut büyüklüğünü koruduğunu ancak yıl içi genişleme hızında BNB Chain’in gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Ethereum toplam pazar payında önde yer alsa da yıl içindeki RWA değer artışı BNB Chain’e kıyasla daha sınırlı kaldı.

Toplam pazar 39 milyar dolara ulaştı

Blokzincir ağlarında tutulan toplam RWA değeri yıl başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde artarak yaklaşık 39 milyar dolara yükseldi. Veriler, tokenize varlıklara yönelik ilginin yalnızca tek bir ağla sınırlı kalmadığını, büyük ekosistemlerin tamamına yayıldığını işaret ediyor.

BNB Chain’in kaydettiği artış, ağ üzerindeki kullanıcı benimsenmesindeki yükselişle birlikte değerlendiriliyor. Hızlı büyüyen altyapı ve artan varlık çeşitliliği, ağın RWA alanındaki konumunu güçlendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.