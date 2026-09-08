BNB’de 770 dolar direnci, yükselişin devamı için belirleyici oluyor

BNB son aylarda yaklaşık 538 dolardan yükselerek 5 Eylül’de 780,49 dolara kadar çıktı. Ardından geri çekilen varlık, 740 ile 755 dolar aralığında dengelendi. Piyasada dikkat, bu toparlanmanın kalıcı bir kırılmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine çevrildi.

Destek bölgesi öne çıkıyor

Analistler kısa vadede 730 ile 745 dolar bandını önemli destek alanı olarak izliyor. Bu bölgenin korunması, son yükseliş boyunca oluşan daha yüksek dip yapısının sürmesi açısından kritik görülüyor. Buna karşılık 715 doların altına sarkılması halinde teknik görünüm zayıflayabilir ve daha aşağı destekler yeniden gündeme gelebilir.

Garreett_G, 730 dolar bölgesinin bir sonraki hareket açısından kilit seviye olarak öne çıktığını, bu alanın korunmasının yükseliş yapısını destekleyebileceğini belirtiyor.

Teknik göstergelerde 0,5 Fibonacci düzeltme seviyesi 728 dolar, 0,618 düzeltme seviyesi ise 715 dolar civarında yer alıyor. Bu seviyelerin yükselen trend çizgisine yakın bulunması, mevcut fiyatın hemen altında bir destek kümesi oluşturuyor. BNB, 6 Eylül’de 766,50 dolardan 7 Eylül’de 739,90 dolara geriledi, ardından 8 Eylül’de sınırlı bir toparlanma gösterdi.

Golden cross ve kanal kırılımı izleniyor

Bir diğer analist DrDovetail, BNB’nin düşen kanalın üzerine çıktığını ve aynı zamanda golden cross oluştuğunu kaydediyor. BNB, Binance ekosisteminin yerel varlığı olarak işlem ücretleri, staking ve BNB Chain üzerindeki çeşitli kullanım alanlarında değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıdır. Piyasada bu oluşum genellikle momentuma dair olumlu bir sinyal olarak görülür, ancak tek başına yeni yükselişi garanti etmez.

DrDovetail, BNB’nin kanalın üzerine yerleştiğini ve altcoin piyasasında kalıcı bir güçlenme yaşanması halinde 900 dolar bölgesinin olası hedef olarak izlenebileceğini aktarıyor.

Aynı değerlendirmede 900 dolar bölgesinin olası ters omuz baş omuz formasyonunda sağ omuz alanı olarak da çalışabileceği ifade ediliyor. Ancak bu yapının geçerli sayılması için ek teyit gerekiyor. BNB’nin Ekim 2025’te kaydettiği 1.375,11 dolarlık zirvenin halen belirgin biçimde üzerinde olmadığı da dikkat çekiyor.

770 dolar ilk büyük eşik olarak görülüyor

Ucan_Coin, 600,53 dolar ve 673,28 dolar seviyelerinin aşılmasının ardından 770 doların ana direnç konumuna geldiğini değerlendiriyor. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış alınması halinde 820,22 dolar bölgesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir.

Seviye Tür Anlamı 730 ile 745 dolar Destek Kısa vadeli yapının korunması açısından kritik bölge 770 dolar Direnç Yükselişin devamı için ilk güçlü teyit seviyesi 820,22 dolar Hedef 770 dolar üstü kapanışta izlenen üst bölge 900 dolar Projeksiyon Daha güçlü kırılmada gündeme gelen teknik hedef

5 Eylül’de 780,49 dolara çıkan BNB’nin daha sonra geri çekilmesi, 770 doların üzerinde satıcıların halen etkin olduğuna işaret ediyor. Bu eşiğin aşılamaması halinde fiyatın direnç altında dalgalı seyretmesi beklenebilir. Aşağı yönlü senaryoda 673,28 dolar, 642,37 dolar ve 600,53 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Haftalık görünümde 745 dolar ve ağ güncellemesi öne çıkıyor

Haftalık grafiğe odaklanan ayrı bir analizde 745 dolar seviyesi öne çıktı. Bu bölgenin üzerinde haftalık kapanış alınması halinde ilk güçlü daha yüksek tepenin oluşabileceği ve 50 haftalık ile 100 haftalık üstel hareketli ortalamaların geri kazanılabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda 933 dolar bir sonraki ana seviye olarak izleniyor.

Teknik görünümün yanında BNB Chain tarafındaki gelişmeler de takip ediliyor. Ağ, 25 Ağustos’ta Pasteur hardfork güncellemesini devreye aldı. Projenin resmi dokümanlarına göre bu güncelleme köprü, staking ve yönetişim güvenliğini güçlendirmeyi, ayrıca blok kapasitesini artırmayı amaçlıyor. BEP 675 bileşenine ait test sonuçlarında işlem kapasitesinin 1.237’den 2.324 işlem/saniyeye çıktığı belirtildi.

Mevcut tabloda 900 dolar seviyesi doğrudan doğrulanmış bir hedef değil, teknik projeksiyon olarak değerlendiriliyor. Yükseliş senaryosunun güç kazanması için 730 ile 745 dolar desteğinin korunması, ardından 770 doların net biçimde aşılması ve 820 dolar üzerinin teyit edilmesi gerekiyor.