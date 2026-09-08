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RIPPLE (XRP)

XRPH Wallet, güvenlik ihlali sonrası uygulamayı çevrimdışı aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Healthcare, güvenlik olayı sonrası XRPH Wallet uygulamasını çevrimdışı aldı.
  • 📉 Olayda 3 Eylül 2026 akşamı 4011 cüzdandan yaklaşık 452 bin dolarlık varlık alındı.
  • 🔄 $XRPH ile bağlantılı fonların bir bölümü Ethereum ağına taşınarak 445198 DAI'ye dönüştü.
  • 🧩 Mağdurların büyük kısmının staking kullanmaması, riskin uygulamanın geneline yayılmış olabileceğini gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP Ledger üzerinde faaliyet gösteren sağlık odaklı platform XRP Healthcare, güvenlik olayı sonrası XRPH Wallet uygulamasını çevrimdışı aldığını açıkladı. Şirket, uygulamanın mağazalardan kaldırılmasının saldırganlar tarafından değil, doğrudan kendi ekibi tarafından önlem amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

İçindekiler
1 4011 cüzdan etkilendi
2 Fonların izi Ethereum ağına uzandı
3 İnceleme uygulamanın geneline işaret ediyor

4011 cüzdan etkilendi

XRP Healthcare, 4 Eylül tarihinde yayımladığı güvenlik güncellemesinde, kullanıcılara ait birden fazla yetkisiz işlemin tespit edildiğini duyurdu ve yeni bir bildirim yapılana kadar cüzdanın kullanılmaması çağrısında bulundu. İlk bulgulara göre 4011 cüzdan olaydan etkilendi ve yaklaşık 452 bin dolarlık varlık alındı.

XRP Healthcare, XRPH Wallet uygulamasının güvenlik tedbiri kapsamında çevrimdışı bırakıldığını, inceleme tamamlanana kadar uygulama erişiminin kapalı kalacağını açıkladı.

Şirket, cüzdanların XRP Ledger üzerinde varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Bu nedenle XRPL adresini bilen kullanıcılar, bakiyelerini ve işlem geçmişlerini zincir üstünde bağımsız biçimde kontrol edebiliyor. Buna karşılık, XRPH Wallet uygulaması üzerinden erişim soruşturma devam ettiği için devre dışı tutuluyor.

Fonların izi Ethereum ağına uzandı

Ön inceleme, sorunun doğrudan XRP Ledger altyapısından kaynaklandığına işaret etmedi. Ancak cüzdan anahtarlarının tam olarak hangi yöntemle ele geçirildiği henüz netleşmedi. Şirket, bu konuda ek doğrulama ve teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.

XRPL analiz platformu xrpl.to, olayın yaklaşık üç saat içinde gerçekleştiğini aktardı. Platformun verilerine göre 3 Eylül 2026 akşamı, bir saat önce var olmayan bir adres 4011 cüzdanın toplam bakiyesini topladı. Bu bakiyede 267664 XRP, 23,2 milyon XRPH ve 2,43 milyon XRPHAI yer aldı.

Aynı verilere göre toplam 311613 XRP, NEAR Intents üzerinden yönlendirilerek Ethereum ağında 178,46 ETH olarak çıktı ve ardından tek bir adreste toplanan 445198 DAI’ye dönüştü. Söz konusu DAI bakiyesinin halen hareket etmediği kaydedildi.

Mini sözlük: NEAR Intents, farklı blokzincirler arasında varlık yönlendirmeyi ve takası kolaylaştırmayı amaçlayan bir birlikte çalışabilirlik yapısıdır. DAI ise değeri ABD dolarına sabitlenmeye çalışan bir stabilcoindir.

İnceleme uygulamanın geneline işaret ediyor

xrpl.to, XRPH ödemelerinde imzalama işleminin telefonda yapıldığını, seed bilgisinin ise şifrelenmeden saklandığını öne sürdü. Platform ayrıca staking özelliğinin seed bilgisini XRP Healthcare sunucusuna gönderdiğini iddia etti.

xrpl.to verileri, etkilenen kullanıcıların önemli bölümünün staking kullanmadığını, bu nedenle riskin tek bir özellikle sınırlı olmayabileceğini ortaya koyuyor.

Verilere göre 1225 cüzdan staking yaptı ve bunların neredeyse tamamı Aralık 2023 ile Temmuz 2024 arasında bu özelliği kullandı. Bu grubun 1198’i boşaltıldı. XRP Healthcare’in yalnızca sunucuda tutulan anahtara sahip staking cüzdanının da etkilendiği görüldü. Buna karşın mağdurların yaklaşık her 10 kişisinden 7’sinin staking kullanmamış olması, açığın yalnızca tek bir özellikle sınırlı kalmamış olabileceğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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