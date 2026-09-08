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Ethereum (ETH)

Robinhood Chain’e taşınan ETH miktarı 700 milyon doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Robinhood Chain'e taşınan ETH'nin toplam değeri eylülde 700 milyon doları aştı.
  • 📈 Son bir ayda Ethereum'dan bu ağa aktarılan ETH miktarı yaklaşık %150 arttı.
  • 🔄 Bu artış, $ETH varlıklarının Robinhood Chain ekosistemine daha hızlı yöneldiğini gösterdi.
  • 💧 Güçlenen köprü hareketleri, ağdaki merkeziyetsiz uygulamalar için likiditeyi destekleyebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Robinhood Chain, son haftalarda zincir üstü göstergelerde dikkat çeken bir ivme yakaladı. Token Terminal verileri, Ethereum ağından bu katman 2 ağına aktarılan varlıkların belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Eylül itibarıyla köprüler üzerinden taşınan ETH miktarının toplam değeri 700 milyon doların üzerine çıktı.

İçindekiler
1 Köprü işlemlerinde güçlü artış görüldü
2 Artan ilgi likiditeyi destekleyebilir
3 Merkeziyetsiz uygulamalar için dikkat çekici sinyal

Köprü işlemlerinde güçlü artış görüldü

Veriler, Robinhood Chain ile Ethereum ana ağı arasındaki köprü yatırmalarında önceki dönemlere kıyasla keskin bir yükselişe işaret etti. Son bir ayda Ethereum’dan Robinhood Chain’e aktarılan ETH miktarı yaklaşık %150 arttı. Bu tablo, kullanıcıların daha fazla ETH’yi doğrudan bu ağa taşıdığını gösterdi.

Token Terminal verileri, Robinhood Chain ile Ethereum arasındaki köprü hareketlerinde güçlü bir sıçrama yaşandığını ve toplam bridged ETH değerinin eylülde 700 milyon doların üzerine çıktığını ortaya koyuyor.

Robinhood Chain, Ethereum üzerinde çalışan bir katman 2 ağı olarak işlemleri daha düşük maliyet ve daha yüksek hızla gerçekleştirmeyi hedefleyen ölçekleme yapıları arasında yer alıyor. Ağdaki son hareketlilik, ekosisteme yönelik ilginin yalnızca işlem sayılarında değil, varlık transferlerinde de büyüdüğüne işaret etti.

Artan ilgi likiditeyi destekleyebilir

Ethereum ana ağından Robinhood Chain’e 700 milyon doların üzerinde ETH taşınmış olması, varlıklarını bu ağa aktarmak isteyen kullanıcı talebinin son bir ayda belirgin şekilde güçlendiğini gösteriyor. Ağdaki genişleme, farklı zincirler arasında gerçekleşen faaliyetlerin de hızlandığını ortaya koydu.

Ağdaki bu hızlı artışın, ağustos ayında görülen olumlu ivmeyle desteklendiği değerlendiriliyor. Aynı dönemde Robinhood Chain’in diğer önemli zincir üstü metriklerde de rekor seviyelere ulaştığı aktarıldı.

Son bir ayda bridged ETH hacmindeki yaklaşık %150’lik artış, Robinhood Chain ekosistemine yönelen ilginin daha geniş bir kullanıcı tabanına yayıldığını gösteriyor.

Merkeziyetsiz uygulamalar için dikkat çekici sinyal

ETH köprü işlemlerindeki yükseliş, ağ üzerindeki likidite koşulları açısından da önemli görülüyor. Daha yüksek varlık girişi, özellikle Robinhood Chain üzerinde çalışan merkeziyetsiz uygulamalar için daha derin likidite ve daha yoğun kullanım anlamına gelebilir.

Robinhood Chain’deki son tablo, katman 2 ağları arasındaki rekabetin yalnızca teknik kapasiteyle sınırlı kalmadığını da gösterdi. Kullanıcıların sermaye taşıma eğilimi, bir ağın büyüme hızını ve ekosistem cazibesini ölçen temel göstergelerden biri olmaya devam ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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