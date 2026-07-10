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Ethereum (ETH)

Galaxy Digital üzerinden 20 bin 500 ETH alındı! Bitmine yüzde 5 eşiğine nasıl yaklaştı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitmine, Galaxy Digital üzerinden 20 bin 500 ETH daha alarak toplam varlığını 5,7 milyon ETH’ye çıkardı.
  • 📈 Şirket, 2025 ortasından beri sürdürdüğü alımlarla Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4,8’ine ulaştı ve $ETH’de yüzde 5 hedefini korudu.
  • 🧭 Ethereum’da 1.773 dolar desteği izlenirken Bitcoin yeniden 64 bin doların üzerine çıktı.
  • ⚠️ Deribit verilerinde 80 bin dolar kullanım fiyatında 1,21 milyar doları aşan açık pozisyon, oynaklık riskini öne çıkardı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitmine Immersion Technologies, Galaxy Digital aracılığıyla yaklaşık 35,92 milyon dolar tutarında 20 bin 500 Ethereum aldı. 10 Temmuz 2026 civarında gerçekleşen blok işlemde şirket, token başına yaklaşık 1.752 dolar ödedi.

İçindekiler
1 Bitmine’in Ethereum birikimi büyüyor
2 Arz dinamikleri ve Ethereum’un yapısı
3 ETH ve BTC tarafında kritik seviyeler izleniyor
4 Bitcoin’de 80 bin dolar kullanım fiyatı dikkat çekiyor

Bitmine’in Ethereum birikimi büyüyor

Bu son alımla birlikte Bitmine’in toplam Ethereum varlığı yaklaşık 5,7 milyon ETH seviyesine çıktı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyar dolara yaklaşan bu varlık, dolaşımdaki 120,7 milyon ETH dikkate alındığında Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4,7 ila yüzde 4,8’ine karşılık geliyor. Şirketin açıkladığı hedef ise arzın yüzde 5’ine ulaşmak.

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı ve Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, şirketin Ethereum stratejisini Bitcoin odaklı kurumsal hazine modeline benzer bir çizgide konumlandırıyor. Fundstrat, piyasa stratejileri ve makro analizleriyle tanınan bağımsız bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Tom Lee, şirketin Ethereum’u, Strategy’nin Bitcoin’i bilançosunda kullandığına benzer şekilde değerlendirmesini istiyor.

Bitmine, 2025’in ortasından bu yana ETH alımlarını hızlandırdı ve 2026 boyunca bu yaklaşımını sürdürdü. Daha önce yaklaşık 76 milyon dolar karşılığında 42 bin 197 ETH alan şirket, başka bir işlemde de 60 bin 976 ETH topladı. Son 20 bin 500 ETH alımı önceki işlemlere kıyasla daha küçük kalsa da, yüzde 5 hedefine bir adım daha yaklaşılmasını sağladı.

Şirket, ETH’nin bu yıl yaklaşık 1.700 ile 2.200 dolar aralığında işlem gördüğü dönemde de alımlarına devam etti. Bu tablo, Bitmine’in en düşük fiyattan toplama arayışından çok, toplam arz içindeki payını artırmaya odaklandığına işaret ediyor.

Arz dinamikleri ve Ethereum’un yapısı

Ethereum’un teorik olarak sınırsız arza sahip olması, yeni üretim hızının yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Merge güncellemesinin ardından ağın doğrulama modeli proof of stake yapısına geçti ve yeni arz artışı görece düşük kaldı. EIP 1559 mekanizması da işlem ücretlerinin bir bölümünü dolaşımdan çıkararak arz büyümesini sınırlayan unsurlardan biri oldu.

Mini sözlük: EIP 1559, Ethereum’da işlem ücretlerinin bir bölümünün yakılmasını sağlayan güncellemedir. Merge ise ağın enerji yoğun madencilikten proof of stake doğrulama modeline geçişini ifade eder.

Bitmine’in elindeki 5,7 milyon ETH şu anda kurumsal bir cüzdanda tutuluyor. Şirketin birikim stratejisi, Ethereum’un ağ ekonomisinin Bitcoin’den farklı olmasına rağmen uzun vadeli bilanço yaklaşımının sürdüğünü gösteriyor.

ETH ve BTC tarafında kritik seviyeler izleniyor

Ethereum fiyatında kısa vadeli görünüm ile uzun vadeli direnç bölgesi arasındaki sıkışma sürüyor. ETH, günlük grafikte 20 günlük basit hareketli ortalama olan 1.759 doların ve 50 günlük ortalama olan 1.747 doların üzerinde işlem görüyor. Buna karşılık 200 günlük ortalama olan 2.240 doların altında kalmayı sürdürüyor.

Ichimoku Kijun verisine göre ETH için en yakın destek seviyesi 1.773 dolar olarak öne çıkıyor. Göreceli Güç Endeksi 56,97 seviyesinde bulunuyor ve bu da kısa vadede alıcıların bir miktar avantaj sağladığını gösteriyor. Öte yandan MACD zayıf bir tablo çizerken, ADX nötr bölgede yer alıyor.

Bitcoin’de 80 bin dolar kullanım fiyatı dikkat çekiyor

Bitcoin, ABD hisselerindeki toparlanmanın da etkisiyle Wall Street açılışının ardından gün içi yeni zirveler gördü. CoinGecko verilerinde BTC yeniden 64 bin doların üzerine çıktı ve gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. CoinGlass ise son 24 saatte yaklaşık 100 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiyesi kaydetti.

Aylık bazda yaklaşık yüzde 10 yükselen Bitcoin’de piyasa katılımcıları 70 bin dolar üzerindeki bölgeyi ve özellikle 71 bin 100 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamayı izliyor. Deribit tarafında ise 80 bin dolar kullanım fiyatına bağlı opsiyon sözleşmelerinde 1,21 milyar doların üzerinde açık pozisyon bulunuyor. BTC bu seviyeye yaklaştıkça, korunma amaçlı işlemlerin spot ve vadeli piyasalardaki oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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