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RIPPLE (XRP)

Evernorth, Nasdaq öncesi yöneticilere milyonlarca dolarlık hisse verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Evernorth, Nasdaq süreci öncesinde yöneticilerine milyonlarca dolarlık hisse paketi verdi.
  • 📌 Şirket, Armada Acquisition Corp. II ile birleşerek XRPN koduyla işlem görmeyi hedefliyor.
  • 📉 473 milyon XRP tutan fonda, temmuz sonu itibarıyla $XRP rezerv değeri 640 milyon dolara indi.
  • 🏛️ Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital ve Kraken projeye destek veriyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Evernorth Holdings, Nasdaq’ta işlem görmeye hazırlanan XRP odaklı fonu için üst yönetim ücretlendirme yapısını açıkladı. SEC’ye sunulan Form S 4 değişiklik dosyasına göre şirket, listeleme süreci öncesinde yöneticilerine maaşlarının yüzde 50’sine denk hedef primler ve milyonlarca dolarlık hisse bazlı ödüller tanımladı.

İçindekiler
1 Yöneticilere maaş ve hisse paketi verildi
2 Rezervlerde değer kaybı oluştu
3 Kurumsal destek sürüyor

Yöneticilere maaş ve hisse paketi verildi

Dosyadaki bilgilere göre Hukuk Direktörü Jessica Jonas için 400 bin dolar taban maaş ve 4,5 milyon dolar değerinde kısıtlı hisse birimi paketi belirlendi. Büyümeden Sorumlu Yönetici Sagar Shah ile Operasyondan Sorumlu Yönetici Megumi Nakamura’nın her biri için de 300 bin dolarlık sabit yıllık ücret ve 2,8 milyon dolarlık hisse ödülü düzenlendi.

Evernorth, listeleme öncesindeki büyüme döneminde ekibi teşvik etmek için maaşlara ek olarak yüksek tutarlı hisse bazlı ödüller planladı.

Şirket, Arrington Capital destekli özel amaçlı satın alma şirketi Armada Acquisition Corp. II ile birleşme sürecini tamamlamaya çalışıyor. İşlemin ardından hisselerin XRPN koduyla işlem görmesi planlanıyor. Evernorth, halka açık en büyük XRP hazinesi olma hedefiyle ilerliyor.

Rezervlerde değer kaybı oluştu

Evernorth’un bilançosunda 473 milyon XRP bulunuyor. Şirket, finansman turlarında brüt 1 milyar doların üzerinde kaynak toplasa da XRP fiyatındaki son düşüş dijital varlıklar üzerinde 38,4 milyon dolarlık değer kaybına yol açtı. Bu düzeltmenin ardından fonun kripto para rezervlerinin değeri temmuz sonu itibarıyla 640 milyon dolar seviyesine çekildi.

KalemTutar
Toplanan brüt kaynak1 milyar doların üzerinde
Dijital varlık değer kaybı38,4 milyon dolar
Temmuz sonu rezerv değeri640 milyon dolar
Elde tutulan XRP473 milyon XRP

Şirket yönetimi buna karşın uzun vadeli yaklaşımını koruyor. SEC belgeleri, mevcut zararın gerçekleşmemiş baskıya rağmen yönetimin stratejisini değiştirmediğine işaret ediyor.

Kurumsal destek sürüyor

Evernorth’un arkasındaki kurumsal destek de dikkat çekiyor. Arrington Capital’in yanı sıra Ripple, Japon finans grubu SBI Holdings, Pantera Capital ve Kraken projeye doğrudan destek veren kuruluşlar arasında yer alıyor. SBI Holdings, Japonya merkezli büyük bir finans grubudur ve dijital varlık yatırımlarıyla da biliniyor.

Listeleme tamamlanırsa XRPN, geleneksel yatırımcılar için XRP ekosistemine düzenlenmiş bir erişim kanalı sunabilir.

Planlanan halka arz süreci, özellikle doğrudan token tutmadan XRP’ye bağlı bir yapı arayan kurumsal ve geleneksel yatırımcılar açısından izleniyor. Şirketin açıkladığı ücretlendirme modeli ise bu büyüme planının üst yönetim teşvikleriyle desteklendiğini gösteriyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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