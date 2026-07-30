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RIPPLE (XRP)

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Wyoming Blockchain Symposium’da konuşacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Brad Garlinghouse, 17 ile 20 Ağustos 2026'daki Wyoming Blockchain Symposium'da konuşacak.
  • 👥 SALT ve Kraken, Jackson Hole'daki etkinlikte yaklaşık 500 davetli katılımcıyı ağırlayacak.
  • 🏛️ Ripple, sponsorlar arasında yer alırken $XRP ekosistemi etrafındaki görünürlük de artacak.
  • 🗓️ Duyuru, Ripple'ın ekimde New York'ta düzenleyeceği Swell 2026 öncesinde geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

SALT, 17 ile 20 Ağustos 2026 tarihlerinde Wyoming eyaletinin Jackson Hole kentinde düzenlenecek Wyoming Blockchain Symposium için konuşmacı duyurusunu yaptı. Açıklamaya göre Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, etkinliğin öne çıkan isimleri arasında yer alacak.

İçindekiler
1 Etkinliğin kapsamı netleşti
2 Konuşmacı listesinde sektör ve siyaset dünyasından isimler var
3 Ripple etkinliğe sponsor olarak da katılıyor
4 Garlinghouse’un 2026 takvimi yoğunlaşıyor

Etkinliğin kapsamı netleşti

SALT ve Kraken tarafından Four Seasons Resort Jackson Hole’da düzenlenen etkinlik, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek. Davet usulüyle organize edilen buluşmada yaklaşık 500 yatırımcı, geliştirici ve politika yapıcının dijital varlık düzenlemeleri ile kurumsal benimsenme başlıklarında bir araya gelmesi planlanıyor.

Garlinghouse’un programın ana konuşmacılarından biri olarak sahne alması bekleniyor. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve kurumsal blokzincir hizmetleriyle bilinen bir teknoloji şirketi olarak dijital varlık politikalarına ilişkin tartışmalarda uzun süredir görünür bir konumda bulunuyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 2026 Wyoming Blockchain Symposium’un öne çıkan konuşmacıları arasında yer alacak.

Konuşmacı listesinde sektör ve siyaset dünyasından isimler var

Etkinliğin konuşmacı listesinde eski New York Valisi Andrew Cuomo, Galaxy’den Mike Novogratz, Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Securitize’den Carlos Domingo, Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nden Aaron Hedlund, Ondo Finance’ten John Hoffman, SALT kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Anthony Scaramucci, Kraken ve Payward’dan David Ripley, Custodia Bank kurucusu Caitlin Long, Nasdaq’tan Kevin Kennedy, Cardano kurucusu Charles Hoskinson ve Stellar Development Foundation CEO’su Denelle Dixon da bulunuyor.

Organizatörler, etkinliğin daha ileri görüşlü dijital varlık düzenlemelerini teşvik etmeyi, daha merkeziyetsiz bir küresel finans yapısına katkı sunmayı ve blokzincir altyapısının kurumsal ölçekte daha iyi anlaşılmasını hedeflediğini belirtiyor.

Ripple etkinliğe sponsor olarak da katılıyor

SALT’ın paylaştığı bilgilere göre Ripple, sempozyumun sponsorları arasında da yer alıyor. Şirket, Grand Teton kategorisinde Galaxy, Clear Street ve Multicoin Capital ile birlikte listeleniyor.

Wyoming Blockchain Symposium, SALT ve Kraken’in ev sahipliğinde, Wyoming Üniversitesi Blockchain ve Dijital İnovasyon Merkezi’nin desteğiyle düzenleniyor. Wyoming Üniversitesi aynı zamanda Ripple’ın University Blockchain Research Initiative programının ortakları arasında bulunuyor. Bu program, üniversitelerde blokzincir araştırmalarını destekleyen akademik bir girişim olarak biliniyor.

Mini sözlük: UBRI, yani University Blockchain Research Initiative, Ripple’ın üniversitelerle yürüttüğü akademik destek programıdır. Program kapsamında blokzincir alanındaki araştırma, eğitim ve teknik çalışmalar için üniversitelere kaynak sağlanır.

SALT ve Kraken, Wyoming Üniversitesi Blockchain ve Dijital İnovasyon Merkezi’nin desteğiyle Wyoming Blockchain Symposium’u düzenliyor.

Garlinghouse’un 2026 takvimi yoğunlaşıyor

Bu duyuru, Brad Garlinghouse’un 2026 takvimindeki önemli konuşma programlarına bir yenisini ekledi. Ripple, blokzincir benimsenmesi ve dijital varlık politikaları etrafındaki görüşmelerde etkili şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

Şirket ayrıca 27 ile 29 Ekim 2026 tarihlerinde New York’ta düzenlenecek yıllık etkinliği Swell 2026 için hazırlık yapıyor. Söz konusu etkinlikte finans yöneticileri, fintech girişimcileri, geliştiriciler ve araştırmacıların bir araya gelmesi öngörülüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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