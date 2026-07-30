Metin2 ban affı uzatılacak mı? Türkiye sunucusuna özel Second Chance programı

Güney Kore merkezli Ymir Entertainment tarafından geliştirilen, Türkiye’de Gameforge tarafından yayımlanan online çok oyunculu rol yapma oyunu Metin2, üç krallık arasındaki savaş üzerine kurulu hikâyesiyle bugün 30’lu yaşlarında olan herkesin çocukluğunda yer etmeyi başardı. Elbette bu kadar hızlı büyüyen birçok fenomen MMORPG gibi, oyuncular Metin2’de hızlı hesap kasma yollarını oyun ekibinin pek de onaylamayacağı şekillerde buldu. Hile yapan kullanıcılar ise oyun ve topluluk kurallarına aykırı davranışları nedeniyle banlandı.

Ancak Metin2’yi Türkiye’de işletmeye devam eden Gameforge ekibi, özellikle yüksek deneyimli oyuncuların oyuna geri dönmesini teşvik etmek için, yalnızca Türkiye sunucusuna özel olarak Second Chance adını verdiği bir Metin2 ban affı programı başlattı. Türkiye’deki oyuncular, büyük yankı bulan bu affın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak ediyor.

Second Chance ban affı neydi?

Gameforge, yalnızca Metin2’nin Türkiye sunucusuna özel, Türkçeye “İkinci Şans” olarak çevrilen Second Chance isimli tek seferlik bir ban affı programı başlattı. 1 Haziran’da başlayan ve 30 Haziran’a kadar devam eden program, daha önce yasaklanmış oyunculara hesaplarının yeniden değerlendirilmesi ve uygun görülürse geri açılması için ikinci bir şans tanıdı. Bu program, oyunun tarihinde belirli bir bölgeye özel olarak düzenlenen ilk benzer program olarak tarihe geçti.

Program yalnızca, Metin2 TR sunucusuna kayıtlı, en az 1 adet 70 veya üzeri seviyede üzeri karakteri bulunan hesapların başvurusuna açıldı. Öte yandan söz konusu hesabın geçmişte bot, script, hile ya da açık kötüye kullanımı nedeniyle yasaklanan hesaplar arasında yer almaması gerekliliği de vurgulandı. Söz konusu programın 30 Haziran’da sona ermesiyle, Metin2 ban affı programının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak konusu oldu.

Metin2 ban affı Second Chance programı uzatılacak mı?

Şirket, Second Chance’i baştan bir pilot proje olarak konumlandırdı. Gameforge platformu üzerinden destek talebi oluşturularak yürütülen başvuru süreci 30 Haziran’da kapandı. Şirket, bu dönemdeki başvuru verilerini, oyuncu davranışlarını ve topluluk geri bildirimlerini değerlendirdikten sonra benzer bir programın Avrupa ya da diğer bölge sunucularına taşınıp taşınmayacağına karar vereceğini belirtti. Bu içeriğin yazıldığı sırada affın uzatıldığına ya da başka sunuculara açıldığına dair yeni bir resmi açıklama bulunmuyor.

Programın akıbeti veya tekrarlanıp tekrarlanmayacağı henüz belli olmasa da, Metin2 geliştiricilerinin türünün tek örneği olan bir ban af programına imza atması, başka önemli bir konuya işaret etti. Ekip; hile, bot, makro gibi nedenlerle yasaklanan hesapların başvurularının kabul edilmeyeceğine vurgu yaparak; bot ve makro gibi Metin2 hesap büyütme kısa yollarının artık çok daha ağır bir riske dönüştüğünü kanıtlamış oldu.

Karakterini hızlandırmak isteyen ama hesabını tehlikeye atmak istemeyen oyuncular için bu noktada meşru yollar öne çıkıyor. Güvenilir pazaryerlerinde sunulan Metin2 won seçenekleri de, yasak riskine girmeden oyun içi ekonomiye hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

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