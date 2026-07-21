Savaş, Bitcoin ve süper döngü: Dip noktasına hissettiğimizden daha yakın olabiliriz

Jeopolitik gerilimler tırmanırken piyasa yapısı, düzeltmenin birçok kişinin korktuğundan daha yakın bir zamanda sona erebileceğine işaret ediyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde jeopolitik gerilimler artmaya devam ederken Bitcoin ve genel kripto para piyasası bir kez daha ciddi bir sınavdan geçiyor. Ancak manşetlerin ötesine geçip piyasanın yapısına baktığımızda, görünüm birçok kişinin tahmin ettiğinden daha olumlu olabilir.

Son birkaç yılda savaşlar ve jeopolitik istikrarsızlıklar, kripto para piyasalarının tekrar eden ana gündemlerinden biri haline geldi. Rusya-Ukrayna savaşından Orta Doğu’da yükselen gerilimlere kadar her yeni çatışma dalgası, kısa vadede piyasalarda oynaklığın artmasına yol açıyor. İlk aşamada Bitcoin de dahil olmak üzere riskli varlıklar genellikle satış baskısıyla karşılaşıyor. Yatırımcılar bu dönemlerde altın ve ABD doları gibi geleneksel güvenli limanlara yöneliyor.

Bununla birlikte geçmiş veriler, Bitcoin’in savaşlara verdiği tepkinin hiçbir zaman tek yönlü olmadığını gösteriyor. Kısa vadeli korkular fiyatları aşağı çekebilse de bu dönemler, merkeziyetsiz ve sınırları aşan para sistemlerine yönelik ilginin arttığı süreçlerle de örtüşüyor. Sermaye kontrollerinin sıkılaştığı, bankacılık sistemlerinin baskı altında kaldığı veya kurumlara duyulan güvenin azaldığı ortamlarda Bitcoin’in sansüre karşı dayanıklılık ve bireysel finansal egemenlik gibi temel özellikleri yeniden ön plana çıkıyor.

Buna rağmen mevcut piyasa koşullarının yatırımcılar üzerinde oldukça ağır bir baskı yarattığı açık. Pek çok yatırımcı, en kötü dönemin geride kalıp kalmadığını veya fiyatların daha da düşüp düşmeyeceğini sorguluyor.

Döngüye Teknik Açıdan Bakış

Teknik açıdan değerlendirildiğinde piyasa yapısı yakından incelenmeye değer görünüyor. Bitcoin’in uzun vadeli grafiğine Elliott Dalga prensipleri uygulandığında, 2021 yılındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra başlayan düzeltme sürecinin olgunlaşmaya başladığı düşünülebilir. Bu düzeltmenin alt dalgaları, özellikle Fibonacci oranlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Bitcoin’in geçmişte büyük piyasa döngülerinin dip noktalarını oluşturan seviyelere yaklaştığına işaret ediyor. Önceki boğa piyasası esas alınarak hesaplanan 0,618 ve 0,786 Fibonacci geri çekilme seviyeleri, geçmiş döngülerde güçlü destek bölgeleri olarak çalıştı. Mevcut fiyat hareketi de bu kritik alanların yakınında seyrediyor.

Piyasalarda hiçbir senaryo kesinlik taşımamakla birlikte dalga yapısı, Fibonacci ilişkileri ve düzeltme döneminde geçirilen sürenin aynı noktada birleşmesi dikkat çekiyor. Bu görünüm, birçok döngü analistinin uzun süredir “Süper Döngü dibi” olarak tanımladığı yapıyla örtüşüyor. Bu senaryo, bir sonraki büyük genişleme aşaması başlamadan önce görülebilecek daha derin ancak nihai bir dip seviyesine işaret ediyor.

Bu durum, piyasada yeni dalgalanmalar yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Jeopolitik gelişmeler, kısa vadede teknik görünümlerin geçerliliğini azaltabilir veya tamamen geçersiz hale getirebilir. Ancak genel dalga sayımı korunursa mevcut ortam, korku ile fırsatın aynı anda ortaya çıktığı nadir dönemlerden biri olabilir.

Bu Tartışmalar Neden Şimdi Önemli?

Paranın, teknolojinin ve küresel sistemlerin geleceğine ilişkin ciddi tartışmaların en fazla önem kazandığı dönemler, tam da belirsizliğin böylesine yoğun olduğu zamanlardır.

UN Blockchain Week gibi platformların önemi de burada ortaya çıkıyor. New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası sırasında gerçekleştirilen etkinlik; politika yapıcıları, teknoloji uzmanlarını ve sektör liderlerini bir araya getiriyor. Jeopolitik gelişmeler, düzenlemeler ve teknolojik inovasyon arasındaki ilişkinin her zamankinden daha önemli hale geldiği bir dönemde bu tür buluşmalar kritik bir rol oynuyor.

Elliott Dalga yapısı ve Fibonacci ilişkileri bugün bize bir şey söylüyorsa o da bu sancılı düzeltmenin başlangıcından çok sonuna daha yakın olabileceğimizdir. Yıllardır tartıştığımız Süper Döngü tezi, sonunda en önemli aşamasına giriyor olabilir.

Önümüzdeki aylar piyasanın yönü açısından belirleyici olacak. Bununla birlikte uzun vadeli düşünen yatırımcılar için geçmiş dönemler, bu tür zorlu süreçlerin bir sonraki yükseliş hareketinin en sağlam temellerinin atıldığı zamanlar olduğunu gösteriyor.