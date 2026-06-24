Blockchain Week Bulgaria 2026, Avrupa’nın Blockchain ve Finans Liderlerini Sofya’da Buluşturuyor

Dijital finans, yapay zeka ve blockchain altyapısı, 23-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Sofia Tech Park’ta odak noktası olacak.

23-25 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Blockchain Week Bulgaria 2026; teknoloji liderlerini, finans kuruluşlarını, politika yapıcıları, araştırmacıları ve altyapı sağlayıcılarını Sofia Tech Park’ta bir araya getirecek. Avrupa çapında bir diyalog ve iş birliği platformu olarak tasarlanan etkinlik haftasında dijital finansın, tokenizasyonun, yapay zeka altyapısının, siber güvenliğin, dağıtık sistemlerin ve dijital egemenliğin geleceği ele alınacak.

Etkinlik programı iki büyük konferansı bir araya getiriyor: Blockchain teknolojisi, altyapısı ve araştırmalarına odaklanan ETHSofia ve finansal sistemler ile sermaye piyasalarının dönüşümüne adanan F3 – Future Finance Forum (Geleceğin Finans Forumu). Bu iki etkinlik, yeni nesil dijital altyapı, yapay zeka ve kurumsal finans arasındaki güçlü bağı gözler önüne seriyor.

Blockchain Week Bulgaria 2026’nın teknik ve altyapı ayağını oluşturan ETHSofia; yeni nesil dijital sistemlerin temelleri üzerinde çalışan mühendisleri, araştırmacıları, protokol mimarlarını, geliştiricileri ve teknoloji liderlerini bir araya getiriyor. Konferans; dağıtık hesaplama, blockchain altyapısı, siber güvenlik, gizliliği koruyan teknolojiler, yapay zeka altyapısı ve ölçeklenebilir ağ mimarilerine odaklanıyor. Etkinlikteki panellerde, araştırma, üstün mühendislik ve gerçek dünya uygulamalarına vurgu yapılarak, güvenli ve dayanıklı sistemlerin hem halka açık (public) hem de kurumsal ortamlarda nasıl tasarlandığı ve hayata geçirildiği incelenecek.

F3 – Future Finance Forum ise bankacılık, ödeme sistemleri, sermaye piyasaları ve kamu sektörü altyapılarında dijital teknolojilerin kurumsal olarak benimsenmesi konusunu ele alacak. Odaklanılacak temel başlıklar arasında tokenizasyon, dijital varlıklar, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC), takas ve mutabakat altyapıları, regülasyon gelişmeleri, fintech inovasyonları ve finansal sistemlerde yapay zekanın rolü bulunuyor. Etkinlik; Avrupa’nın dört bir yanından bankaları, finans kuruluşlarını, politika yapıcıları, fintech yöneticilerini, altyapı sağlayıcılarını ve kurumsal yatırımcıları ağırlayacak.

Blockchain Week Bulgaria 2026; Platin Sponsor UEB3, Gümüş Sponsor Pashov Audit Group, Bitget, Bronz Sponsorlar UNRAMP ve BITOMAT ile Ev Sahibi ve Altyapı Sağlayıcısı BRAIN++ gibi sektör ve ekosistem ortaklarından oluşan ve giderek büyüyen bir ağ tarafından destekleniyor.

Etkinliğin önemli iş birlikçilerinden biri de Bulgaristan Yapay Zeka Fabrikası ve EuroHPC yapay zeka fabrikaları ağının bir parçası olan BRAIN++. Discoverer+ tarafından desteklenen ve yakında Discoverer++ sürümüne yükseltilecek olan BRAIN++; fintech sektörüne güvenli ve ülke içi veri altyapısıyla entegre edilmiş, bağımsız ve açık ağırlıklı (open-weight) sınır yapay zeka modellerine isteğe bağlı erişim imkanı sunuyor.

Etkinliğin teknoloji, finans, akademi ve kamu kurumlarını birbirine bağlama vizyonunu yansıtan stratejik ekosistem ortakları arasında ise Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi (UNWE) ile Finansal Denetim Komisyonu yer alıyor.

Blockchain Week Bulgaria 2026’ya katılacak ve davet edilen kuruluşlar arasında; Digital Euro Association, Sygnum Bank, Crédit Agricole, Chainlink Labs, ChainSecurity, Aave Chain Initiative temsilcileri ile Avrupa’dan çok çeşitli kurumsal firmalar ve altyapı paydaşları bulunuyor.

Blockchain Week Bulgaria 2026 organizasyon ekibi süreci şu sözlerle ifade ediyor: “Avrupa; yapay zeka, finansal altyapı ve dağıtık teknolojilerin giderek daha fazla iç içe geçtiği yeni bir dijital dönüşüm evresine giriyor. Temel hedefimiz; teknik uzmanların, kurumların ve politika yapıcıların, önümüzdeki on yılı şekillendirecek sistemler üzerine anlamlı diyaloglar kurabileceği ortak bir platform yaratmak.”

Sofia Tech Park’ta düzenlenecek olan Bulgaristan Blockchain Haftası 2026, Sofya’nın Avrupa’nın dijital altyapı ekosisteminde giderek artan rolüne dikkat çekerken; tartışmaları sadece teknolojinin ötesine taşıyarak politika, regülasyon, finans ve ekonomik rekabet gücü alanlarına da yayan bir zemin sunuyor.

Bulgaristan Blockchain Haftası 2026 programını ve uluslararası katılımcı ağını genişletmeye devam ederken; yeni konuşmacılar, partnerler ve yan etkinlikler önümüzdeki aylarda duyurulacak.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için www.blockchainweek.bg adresini ziyaret edebilirsiniz.

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