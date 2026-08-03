Strategy, 104,7 milyon dolarlık Bitcoin satışı yaptı

Strategy, 2 Ağustos’ta sona eren haftada 1.638 Bitcoin satarak 104,7 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin SEC’e sunduğu 8 K bildirimi, Bitcoin rezervinin 843.775 BTC’den 842.138 BTC’ye gerilediğini gösterdi. Satışların ortalama fiyatı coin başına 63.957 dolar oldu.

Gelir temettü ve geri alım için kullanıldı

Şirket, satıştan elde edilen geliri iki ana kaleme ayırdı. 52,4 milyon dolar imtiyazlı hisse temettülerinin ödenmesinde, 52,3 milyon dolar ise STRC hisselerinin geri alımında kullanıldı. Strategy, yazılım ve hazine yönetimi odağını Bitcoin birikimiyle birleştiren ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Aynı hafta içinde 912.143 adet STRC hissesi 81,2 milyon dolar karşılığında geri alındı. Şirketin, adi hisse satışlarından sağlanan kaynakla bu program kapsamında kullanabileceği 28,9 milyon dolar daha kaldı.

Bu işlem, 29 Haziran’da duyurulan 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı kapsamındaki ikinci geri alım oldu. Daha önce gerçekleştirilen 25 milyon dolarlık alımın ardından, programda yaklaşık 893,8 milyon dolarlık yetki kullanılmamış durumda bulunuyor.

Strategy, Bitcoin satışından gelen kaynağı temettü ödemeleri ile STRC hisselerinin geri alımı arasında eşit dağıttığını bildirdi.

Yeni sermaye yapısı Bitcoin satışlarını sürdürüyor

Son satış, şirketin haziranda yürürlüğe aldığı yeni sermaye yapısının parçası olarak gerçekleşti. Bu çerçeve, finansal koşullara bağlı olarak Strategy’ye 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satma imkanı tanıyor.

Strategy, uzun süre koruduğu satmama yaklaşımından mayıs sonunda uzaklaşmıştı. Şirket o dönemde imtiyazlı hisse temettülerini karşılamak için 32 BTC sattı. Bu işlem, Aralık 2022’de vergi amacıyla yapılan 704 BTC satışından sonra gelen yeni bir satış adımı oldu. Şirket, Aralık 2022’deki satışın iki gün sonrasında 810 BTC almıştı.

Yeni yapı benimsendikten sonra yapılan toplam Bitcoin satışı yaklaşık 321 milyon dolara ulaştı. Bunun 216 milyon dolarlık kısmı temmuzda gerçekleşirken, son haftadaki 104,7 milyon dolarlık satış bu toplamı daha da büyüttü.

Nakit rezervi 4 milyar dolara çıktı

Şirket hazirandan bu yana yeni Bitcoin alımı yapmadı. Bunun yerine, yıllık yaklaşık 1,76 milyar dolarlık imtiyazlı temettü yükümlülüğünü karşılayabilmek için dolar nakit pozisyonunu artırmaya odaklandı. Geçen hafta 3.011.361 adet MSTR hissesi tasfiye edildi ve 290,6 milyon dolar gelir sağlandı. Bu tutarın 250 milyon doları nakit rezervini yaklaşık 4 milyar dolara çıkarmak için kullanıldı.

Strategy, bu adımların şirketin ortalama finansman süresini, yani USD duration seviyesini, 2,3 yıla yükselttiğini ve STRC imtiyazlı hisselerine ilişkin kredi spreadini daralttığını kaydetti.

Mini sözlük: Kredi spreadi, bir borçlanma aracının risksiz faiz oranına göre taşıdığı ek risk primini ifade eder. Duration ise faiz ve vade yapısına göre bir finansal pozisyonun ortalama geri dönüş süresini gösteren ölçüttür.

Şirket, STRC hisseleri için yıllık %12 temettü ödemesini sürdüreceğini ve hisse başına 0,50 dolar dağıtacağını açıkladı.

Son işlemin ardından Strategy’nin Bitcoin rezervi, haziranda görülen 847.363 BTC ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin 5.225 BTC altında kaldı. Bu fark yaklaşık %0,6’lık bir gerilemeye işaret ediyor.