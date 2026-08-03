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BITCOIN (BTC)

Coldcard olayı, merkezi platform risklerini yeniden gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coldcard olayı sonrası 88 milyon dolarlık BTC kaybı güven tartışmasını büyüttü.
  • 📉 Peter Todd, tek bir merkezi platformun QuadrigaCX örneğinde 200 milyon dolar kayba yol açtığını hatırlattı.
  • 🔐 Todd, özel anahtarları üçüncü taraflara bırakmanın kripto piyasasında ana risk olmaya devam ettiğini savundu.
  • ₿ Kullanıcıların 12 kelimelik kurtarma ifadesini koruması halinde $BTC saklamasının daha güvenli olabileceği değerlendiriliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Coldcard ürün yazılımıyla bağlantılı güvenlik olayı, kullanıcı cüzdanlarından 88 milyon dolar değerinde BTC çekilmesinin ardından kripto para sektöründe güven tartışmasını yeniden alevlendirdi. Olay, bireysel saklama yöntemlerinin güvenliği kadar, varlıkların üçüncü taraf platformlara emanet edilmesinin doğurduğu yapısal riskleri de yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Merkezi saklama ile bireysel saklama tartışması
2 Kritik nokta teknoloji değil kullanıcı alışkanlıkları

Merkezi saklama ile bireysel saklama tartışması

Bitcoin’in ilk dönem geliştiricilerinden Peter Todd, bu tür bir donanım arızasının ciddi sonuçlar doğurduğunu kabul etmekle birlikte, ölçeğinin merkezi platformların yarattığı sistemik risklerle kıyaslandığında daha sınırlı kaldığını savundu. Todd, özel anahtarların kontrolünü üçüncü taraflara bırakmanın, sermaye açısından hala en büyük yapısal tehditlerden biri olduğunu vurguladı.

Todd’un dikkat çektiği örneklerden biri, Kanada merkezli kripto para platformu QuadrigaCX oldu. Platformun çöküşü yatırımcılara yaklaşık 200 milyon dolar kayıp yaşatmıştı. QuadrigaCX, kullanıcı varlıklarına erişim krizinin ardından iflas sürecine giren en bilinen borsa vakalarından biri olarak anılıyor.

OlayKayıp tutarıRisk türü
Coldcard güvenlik olayı88 milyon dolarDonanım ve yazılım kaynaklı güvenlik riski
QuadrigaCX çöküşü200 milyon dolarMerkezi platform kaynaklı sistemik risk

Peter Todd, donanım arızalarının ağır kayıplara yol açabilse de merkezi platformların geçmişte yatırımcılara çok daha büyük zarar verdiğini savunuyor.

Bruce Fenton gibi eleştirmenler ise son olayın, kullanıcıların kendi bankası olma fikrinin pratikte başarısız kaldığını gösterdiğini öne sürüyor. Buna karşılık Todd, merkezi yapıların geçmişte yol açtığı kayıpların çok daha yüksek olduğuna işaret ederek tartışmayı farklı bir zemine taşıdı.

Kritik nokta teknoloji değil kullanıcı alışkanlıkları

Todd’a göre kişisel fonların güvenliği sorunu, blokzincir mimarisinin karmaşıklığından çok hassas verileri koruma kültürünün yeterince yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Geliştirici, anahtar saklamayı doğum belgesi gibi önemli fiziksel evrakların korunmasına benzetiyor; kullanıcıların yapması gerekenin, 12 kelimelik kurtarma ifadesini güvenli biçimde yazmak ve kaybetmemek olduğunu söylüyor.

Todd, kendi kendine saklamanın sanıldığı kadar karmaşık olmadığını, asıl sorunun kullanıcı disiplininde ortaya çıktığını vurguluyor.

Bu görüşünü güçlendirmek için araç kullanma örneğini öne çıkaran Todd, bir otomobili güvenli şekilde kullanmanın yüzlerce saat dikkat ve eğitim gerektirdiğini hatırlatıyor. Buna karşılık bireysel saklama sürecinin çok daha basit kaldığını, birkaç haftalık eğitim programlarının insan hatasından kaynaklanan kritik yanlışları neredeyse sıfıra indirebileceğini düşünüyor.

Todd, düşük kaliteli rastgelelik üretimi ya da öngörülemeyen koşullar gibi risklerin tamamen ortadan kalkmadığını da kabul ediyor. Ancak bu ihtimallerin, bireysel saklama modelinin merkezi saklamaya kıyasla daha güçlü olduğu yönündeki değerlendirmesini değiştirmediğini belirtiyor. Ona göre temel zafiyet Bitcoin kodunda değil, kullanıcıların sorumluluk düzeyinde ortaya çıkıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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