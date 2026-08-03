Hürmüz gerilimi tırmanıyor: İran, ABD ile görüşmeleri reddetti

İran yönetimi, ABD ile doğrudan müzakere yürütülmediğini ve yakın dönemde karşılıklı heyet gönderilmesine yönelik bir plan bulunmadığını açıkladı. Tahran yönetimi, buna karşılık Hürmüz Boğazı’nda geçici ve güvenli bir geçiş güzergâhı oluşturulması için Umman ile görüşmelerini sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Şu anda ABD ile görüşme yürütmüyoruz” dedi. Bekayi, İran-ABD arasındaki meselelerin daha sonraki bir aşamada ele alınması gerektiğini belirtti.

İranlı yetkililer ayrıca Washington’dan bir heyetin kabul edilmesi veya ABD’ye İranlı bir heyet gönderilmesi konusunda mevcut durumda herhangi bir plan bulunmadığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı için geçici rota görüşülüyor

Bekayi, İran’ın Umman ile Hürmüz Boğazı üzerinden geçici ve güvenli bir geçiş güzergâhı oluşturulması için temas halinde olduğunu söyledi. Görüşülen rotanın, ayrı giriş ve çıkış şeritlerinin bulunduğu tek bir güzergâhtan oluşması planlanıyor.

Ancak İranlı sözcü, Umman ile güzergâh konusunda anlaşmaya varılmasının boğazın yeniden açılması için tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Bekayi, ABD’nin “saldırganlığı” sürdüğü müddetçe mevcut durumun değişmeyeceğini ifade etti.

Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında kısa süreli yükseliş yaşandı. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı seans sırasında 78,5 dolara, Brent petrol ise 83,12 dolara kadar çıktı.

Öte yandan Irak sivil savunma ekipleri, Baiji petrol kompleksindeki bir rafineride çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

İsrail’de seçim güvenliği için “savaş odası”

Bölgede siyasi gerilim İsrail’de de seçim güvenliği tartışmalarıyla sürüyor. İsrailli sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri, ekim ayında düzenlenecek genel seçimlerde olası usulsüzlükleri takip etmek amacıyla özel bir “savaş odası” kurdu.

Financial Times’ın 2 Ağustos tarihli haberine göre onlarca kâr amacı gütmeyen kuruluş, hukuki, medya ve operasyon ekiplerini kapsayan ülke çapında bir seçim izleme ağı oluşturdu. Organizasyon kapsamında seçim günü sandıkların takip edilmesi ve yasa dışı faaliyet ihbarlarına müdahale edilmesi için 100 bin gözlemcinin görevlendirilmesi planlanıyor.

Gerilim Bitcoin’de baskıyı arttırıyor

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin durmuş olması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliğin sürmesi, petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak küresel piyasalarda risk iştahını tekrar zayıflatıyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması ve faiz indirimlerini geciktirebileceği endişesi, Bitcoin ve diğer kripto paralar üzerinde kısa vadede satış baskısı oluşturabilir.