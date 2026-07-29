Çin’in Nasdaq’ına yabancı akını: STAR Market’te rekor yükseliş!

Yabancı yatırımcıların, “Çin’in Nasdaq’ı” olarak nitelendirilen STAR Market’a ilgisi rekor seviyeye ulaştı. ABD-Çin gerilimi, emlak sektöründeki kriz ve düzenleyici riskler nedeniyle uzun süre Çin hisselerinden uzak duran küresel yatırımcılar, Çinli teknoloji şirketlerinin rekabet gücünü yeniden değerlendirmeye başladı.

Şanghay Menkul Kıymetler Borsası verilerine göre STAR Market’ın en büyük 50 şirketini izleyen STAR 50 Endeksi, ikinci çeyreğin başından 28 Temmuz’a kadar yüzde 34,80 yükseldi. Aynı dönemde Kospi yüzde 19,22 ve Nasdaq yüzde 15,22 değer kazanırken Kosdaq yüzde 32,93 geriledi.

Guosen Securities’e göre Çin ana kara A grubu hisse piyasalarına ikinci çeyrekte 219,3 milyar yuan, yaklaşık 30,6 milyar dolar yabancı sermaye girişi gerçekleşti. Bu tutar çeyreklik bazda rekor olarak kayıtlara geçti. Analistler, sermayenin önemli bölümünün STAR Market’a yöneldiğini tahmin ediyor.

Yüksek teknoloji şirketlerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Temmuz 2019’da kurulan STAR Market, ABD’nin yarı iletken kısıtlamaları nedeniyle bir süre zorlandı. Ancak DeepSeek’e yönelik ilginin artması ve Çin’in yerli yarı iletken ve yapay zekâ sektörlerini geliştireceği beklentisiyle piyasa geçen yıldan itibaren toparlandı.

2025’te yüzde 36 yükselen piyasanın toplam değeri, 28 Temmuz itibarıyla 15,6729 trilyon yuana, yaklaşık 2,19 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam bir yıl öncesinin yaklaşık iki katına karşılık geldi. Listelenen şirket sayısı ise yüzde 3,9 artarak 589’dan 612’ye çıktı.

Çip ve yapay zekâ şirketleri öne çıktı

27 Temmuz’da halka arz edilen bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies, piyasa değerine göre doğrudan STAR Market’ın en büyük şirketi oldu. Çip tasarımcısı Cambricon ise 2025’te ilk yıllık kârını açıklamasının ardından ikinci sıraya yükseldi.

2020’de kurulan grafik işlemci tasarımcıları MetaX ve Moore Threads de en büyük şirketler arasına girdi. Geçen yılın sonunda halka arz edilen iki şirket, Nvidia ürünleriyle arasındaki performans farkını yüzde 75 ila yüzde 80 seviyesine kadar daraltan yerli çiplerini tanıttı. Şirketler piyasa değeri sıralamasında altıncı ve yedinci basamağa yerleşti.

Buna karşılık üç yıl önce piyasanın en değerli şirketi olan Kingsoft Office ilk 10’un dışına düştü. Jinko Power, United Imaging Healthcare ve Transsion Holdings de üst sıralardaki yerlerini kaybetti.

KB Securities Kıdemli Analisti Park Soo-hyun, Çin’deki yapay zekâ büyümesinin yazılım şirketlerinden çok donanım üreticilerine yansıyabileceğini söyledi. Park’a göre STAR Market, yapay zekâ donanımlarının yerlileştirilmesine öncülük eden şirketlerin yoğunluğu nedeniyle Çin odaklı hisse piyasaları arasında en güçlü cazibeye sahip.

Unitree, YMTC ve DeepSeek halka arz için sırada

Analistler, STAR Market’taki yükselişin hız kazanabileceğini düşünüyor. Çinli yetkililerin hisse piyasasını destekleyen politikalarının yanı sıra insansı robot üreticisi Unitree, Yangtze Memory Technologies ve DeepSeek gibi şirketlerin potansiyel halka arzları da beklentileri güçlendiriyor.

Hana Securities Analisti Baek Seung-hye, Cambricon gibi yapay zekâ çipi tasarım şirketlerinin ağustos ayındaki bilanço döneminde güçlü sonuçlar açıklaması hâlinde yerli üretimin ikamesine öncülük eden şirketlerin hisselerinin daha da güçlenebileceğini belirtti.

Samsung Securities Kıdemli Analisti Jeon Jong-gyu da Çinli teknoloji şirketlerinin büyümesinin yılın ikinci yarısında daha görünür hâle gelmesiyle yükselişin devam edebileceğini söyledi. Jeon, yatırım cazibesi açısından STAR Market’ı ilk sıraya yerleştirirken onu Hong Kong ve Şanghay piyasalarının izlediğini ifade etti.

Wall Street kuruluşları da ABD’nin kısıtlamalarına rağmen kendi teknoloji ekosistemlerini geliştiren Çinli şirketlere daha yakından bakmaya başladı. Citigroup, Çin hisselerine ilişkin tavsiyesini “stratejik nötr” seviyesinden “ağırlık artır” seviyesine yükseltti. UBS Büyük Çin Hisse Senetleri Başkanı Eva Lee ise önde gelen Çinli yapay zekâ şirketlerinin tarihsel olarak oldukça düşük değerleme seviyelerine gerilediğini ve bunun cazip bir yatırım fırsatı oluşturduğunu söyledi.