ABD’den şaşırtan veri: Fed beklentileri bir anda değişti

Biraz önce yayınlanan ABD temmuz ayı istihdam verileri iş gücü piyasasında beklenenden çok daha sert bir soğumaya işaret etti. Tarım dışı istihdam 80 bin kişilik artış beklentisine karşılık 23 bin kişi azalırken, önceki aya ilişkin veri de 57 binden 20 bine revize edildi. Verilerin ardından ABD tahvil faizleri ve dolar gerilerken, hisse senetleri, altın ve Bitcoin yükseldi. Piyasalarda Federal Rezerv’in yakın dönemde faiz artırmasına yönelik beklentiler de zayıfladı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı temmuz ayında 30 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 82 bin kişilik artış yönündeydi. Önceki aya ilişkin özel sektör istihdam verisi ise 49 binden 30 bine revize edildi.

İstihdamdaki toplam düşüşte kamu sektöründeki kayıplar dikkat çekti. ABD’de kamu istihdamı temmuz ayında 53 bin kişi azalırken, imalat sektöründeki istihdam 4 bin kişilik beklentinin üzerinde 5 bin arttı. İmalat sektöründe önceki aya ilişkin veri de 3 binden 11 bine revize edildi.

Ücret artışları da hız kesti

İş gücü piyasasındaki zayıflama ücret verilerine de yansıdı. Ortalama saatlik kazançlar temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Beklenti yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Yıllık ücret artışı ise yüzde 3,5 beklentisine karşılık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Önceki aya ilişkin yıllık artış oranı da yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e revize edildi.

Ortalama haftalık çalışma süresi ise beklentilere paralel şekilde 34,3 saat olarak gerçekleşti.

Buna karşılık işsizlik oranı yüzde 4,2 beklentisinin altında kalarak yüzde 4,1’e geriledi. Önceki ay işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesindeydi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,5’ten yüzde 61,4’e düşerek yüzde 61,6’lık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Fed’in faiz artıracağı beklentisi geriledi

Zayıf istihdam verilerinin ardından piyasalarda Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler hızla değişti. ABD faiz vadeli işlemlerinde eylül ayında faiz artırımı ihtimali azalırken, yatırımcılar 2026 yılı boyunca gerçekleşebilecek faiz artışlarına yönelik beklentilerini de aşağı çekti.

Vadeli piyasalar, istihdam verileri öncesinde aralık ayına kadar yaklaşık 32 baz puanlık faiz artışı fiyatlarken, veri sonrasında bu beklenti 28 baz puana geriledi.

ABD’de efektif federal fonlama oranı ise 6 Ağustos itibarıyla yüzde 3,63 seviyesinde kaldı ve bir önceki güne göre değişmedi.

İstihdam artışının negatife dönmesi, önceki verinin belirgin şekilde aşağı revize edilmesi ve ücret artışlarının beklentilerin altında kalması, ABD iş gücü piyasasındaki soğumanın belirginleştiğine işaret etti. İlk piyasa tepkisinde dolar ve tahvil faizleri düşerken kripto paralar, altın ve hisse senetleri yükseldi ve Fed’in yakın dönemde yeni bir faiz artırımına gitmek zorunda kalacağı yönündeki beklentiler zayıfladı.