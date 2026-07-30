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Ekonomi

Yapay zeka hisselerindeki satışlar yılın ilk yarısındaki kazançları büyük ölçüde sildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🤖 Yapay zeka hisselerindeki satışlar yılın ilk yarısındaki kazançları büyük ölçüde sildi.
  • 📉 Asya odaklı hedge fonlarının temmuz ayındaki ortalama kaybı %18,6'ya ulaştı.
  • 💰 Olumsuz senaryoda sistematik fonların 24,9 milyar dolarlık satış yapabileceği hesaplandı.
  • 🛡️ Goldman Sachs yatırımcılara koruyucu opsiyon pozisyonlarını değerlendirmelerini önerdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Asya hisselerine odaklanan hedge fonları, yapay zeka bağlantılı şirketlerdeki sert satışların ardından kayıtlardaki en büyük aylık kayıplarına doğru ilerliyor. Goldman Sachs verilerine göre temel uzun kısa hisse stratejisi uygulayan fonların temmuz ayındaki ortalama kaybı 28 Temmuz itibarıyla %18,6’ya ulaştı.

İçindekiler
1 İlk yarıdaki kazançların büyük bölümü silindi
2 ABD piyasalarında risk azaltımı sürüyor

İlk yarıdaki kazançların büyük bölümü silindi

Fonlar yılın ilk yarısında SK Hynix ve Samsung Electronics gibi Güney Koreli çip üreticilerine yönelik erken pozisyonların desteğiyle dünyanın en iyi performans gösteren yatırım araçları arasına girmişti. Bazı fonların getirisi bu dönemde %100’ü aşmıştı. Ancak yapay zeka hisselerinde başlayan geniş çaplı satış dalgası tabloyu tersine çevirdi.

Fonların yıl başından bu yana getirisi 22 Temmuz’da %40 ile zirveye ulaştıktan sonra %21  geriledi. Yapay zeka alanındaki yoğun ve benzer pozisyonlar, temmuzdaki olağan dışı kaybın temel nedeni oldu.

Goldman Sachs, yılın ilk yarısındaki güçlü yükselişi destekleyen kalabalık yapay zeka işlemlerinin temmuz ayındaki büyük kaybı da hızlandırdığını değerlendirdi.

GöstergeVeri
Temmuz ayı ortalama kaybı%18,6
22 Temmuz’daki yıllık getiri zirvesi%40
Zirveden sonra silinen getiriyüzde 21

Yapay zeka hisselerindeki ağırlığı daha yüksek olan fonlar daha büyük kayıplarla karşılaştı. Artan oynaklık karşısında hedge fonları karlarını korumaya ve risklerini azaltmaya başladı. Asya fonları 27 Temmuz itibarıyla sekiz işlem günü üst üste pozisyon küçülttü. Beş günlük toplam risk azaltımı ise Goldman Sachs kayıtlarındaki en yüksek seviyeye çıktı.

ABD piyasalarında risk azaltımı sürüyor

Goldman Sachs işlem ekibi, ABD hisselerinde ivme kaybı ve pozisyon tasfiyelerinin hızlandığını, kaldıraç azaltma sürecinin son aşamalarına yaklaşmış olabileceğini bildirdi. Buna karşın küresel toplam kaldıraç, son beş yılın %93’lük diliminde bulunuyor.

Jeopolitik gerilimler, Fed politikası ve bilanço dönemi oynaklığın yüksek kalmasına yol açabilir. Goldman Sachs, mevsimsel fon çıkışları, kurumsal risk iştahının zayıflığı ve piyasa yapıcıların pozitif Gamma pozisyonları nedeniyle ABD hisselerindeki yükseliş alanının ağustosta sınırlı kalmasını bekliyor.

Piyasanın gerilemeyi sürdürmesi halinde CTA gibi sistematik stratejilerin satışlarını artırabileceği tahmin ediliyor. Goldman Sachs, gelecek hafta olumsuz senaryoda 24,9 milyar dolarlık satış, yükseliş senaryosunda ise yaklaşık 2,3 milyar dolarlık alım öngörüyor.

Goldman Sachs, mevcut riskten korunma maliyetlerinin makul seviyelerde olduğunu ve yatırımcıların olası yeni düşüşlere karşı koruyucu pozisyonları değerlendirebileceğini bildirdi.

Şirketlerin hisse geri alımları kısa vadede en istikrarlı alım desteği olarak öne çıkıyor. S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %31’i halen geri alım yapabildiği açık dönemde bulunuyor. Bu oranın ağustos ortasına kadar %90’ı aşması bekleniyor. Goldman Sachs ayrıca piyasa korelasyonu, Russell 2000 fonuna bağlı üç aylık satım opsiyonları ve bireysel yatırımcıların tercih ettiği hisselere yönelik kısa vadeli koruma araçlarını gündeme getirdi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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