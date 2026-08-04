ABD ekonomisinde kritik veriler: Ticaret açığı arttı, enflasyon yavaşlıyor

ABD’nin dış ticaret açığı haziran ayında 73,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Hazine Bakanı Scott Bessent enerji fiyatları, enflasyon ve Japon yeni hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bessent, Hürmüz Boğazı konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini ve enerji fiyatlarının gerilemesini beklediğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin dış ticaret açığı haziran ayında 73,3 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi açığın 73 milyar dolar olması yönündeydi. Mayıs ayına ilişkin veri ise 77,6 milyar dolarlık açık olarak kaydedilmişti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesinde de belirgin bir bozulma görüldü. İki ülke arasındaki ticarette haziran ayında 73,86 milyar dolarlık ABD açığı oluştu. Mayıs ayında ise ABD’nin Çin karşısında 9,57 milyar dolarlık ticaret fazlası verdiği bildirilmişti.

Enerji tarafında ABD’nin ithal ettiği petrolün ortalama fiyatı haziran ayında varil başına 86,06 dolar oldu. Bu rakam mayıs ayında 87,44 dolar seviyesindeydi. Buna karşın ithal petrol fiyatı, Haziran 2025’te kaydedilen 62,53 dolara göre yüzde 37,6 yükseldi.

Bessent Enerji Fiyatlarında Düşüş Bekliyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC’ye verdiği röportajda Körfez bölgesindeki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son birkaç günün zorlu geçtiğini belirten Bessent, Hürmüz konusunda salı veya çarşamba günü bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Boğazdan halen çok sayıda geminin geçtiğini ifade eden Bessent, enerji fiyatlarının zaman içinde sakinleşmesini beklediğini dile getirdi. Bakan, fiyatların gerilemesiyle piyasalarda güçlü bir rahatlama hareketi görülebileceğini de sözlerine ekledi.

Enflasyon görünümüne ilişkin olarak enerji fiyatlarından etkilenen alanlar dışında çekirdek enflasyonun oldukça sakin seyrettiğini belirten Bessent, çekirdek enflasyonun yavaşladığına inandığını söyledi. Konut piyasasındaki gelişmelere de işaret eden Bakan, Fed’in büyüme ve enflasyon hedefleri arasında denge kuracağına güvendiğini ifade etti.

Bessent ayrıca Fed’in politika kararlarını alırken dokuz, 12 ve 18 aylık dönemleri dikkate alması gerektiğini belirtti. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen yapay zeka alanındaki sermaye harcamalarının hız kesmediğine de dikkat çekti.

ABD’den Japon Yeni İçin Destek Mesajı

Japon ekonomisini de değerlendiren Bessent, zayıf yen nedeniyle Japonya’nın enflasyon problemi yaşadığını söyledi. Japonya’nın atılması gereken adımların farkında olduğunu belirten ABD Hazine Bakanı, yen piyasasına olası bir müdahale konusunda ABD’nin Japonya’yı desteklemek için gerekeni yapacağını ifade etti.

Bessent, Japonya’ya sağlanacak desteğin aynı zamanda ABD ekonomisine de katkı sağlayacağını söyledi. ABD’nin Japonya’nın ekonomi politikalarına ilişkin iyimser olmaması durumunda bu sürece dahil olmayacağını da sözlerine ekledi.

Diğer verilerde Kanada’nın dış ticaret fazlası 3,86 milyar Kanada dolarıyla 3 milyar Kanada dolarlık beklentiyi aştı. Önceki dönemde 4,24 milyar Kanada doları fazla verilmişti. ABD’de teminatlı gecelik finansman oranı ise 3 Ağustos’ta yüzde 3,65 olarak gerçekleşerek 31 Temmuz’daki yüzde 3,66 seviyesinden hafif geriledi.