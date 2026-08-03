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Ekonomi

Fed yetkilisi Williams’tan enflasyon ve faiz mesajı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 FED'den Williams, enflasyonun yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl gerilemesini bekliyor.
  • 🎯 Fed’in yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlı olduğunu vurguluyor.
  • ⚠️ Enflasyon hedefe yönelmezse Fed’in müdahale edebileceğini belirtiyor.
  • $BTC ve kripto paralarda baskı devam edebilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi John Williams biraz önce yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlememesi halinde fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Williams, enflasyon baskılarının kademeli olarak azalacağına yönelik güvenini koruduğunu belirterek düşüşün yılın ikinci yarısında belirginleşmesini ve gelecek yıl devam etmesini beklediğini ifade etti. Mevcut faiz politikasının yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için uygun konumda olduğunu vurgulayan Williams, Fed’in son kararını güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.

Orta Doğu’daki savaşın enflasyon üzerindeki etkisinin zamanla hafiflemesini bekleyen Williams, piyasa fiyatlamalarının Fed’e değerli bilgiler sunduğunu ancak merkez bankasının bu seviyeleri onaylamak zorunda olmadığını söyledi. Yapay zekâ sektöründeki dalgalanmayı şaşırtıcı bulmadığını belirten Williams, yapay zekâ yatırımlarından kaynaklanan bir finansal istikrar riski görmediğini de ekledi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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