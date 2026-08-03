Fed yetkilisi Williams’tan enflasyon ve faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi John Williams biraz önce yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlememesi halinde fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Williams, enflasyon baskılarının kademeli olarak azalacağına yönelik güvenini koruduğunu belirterek düşüşün yılın ikinci yarısında belirginleşmesini ve gelecek yıl devam etmesini beklediğini ifade etti. Mevcut faiz politikasının yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için uygun konumda olduğunu vurgulayan Williams, Fed’in son kararını güçlü şekilde desteklediğini kaydetti.

Orta Doğu’daki savaşın enflasyon üzerindeki etkisinin zamanla hafiflemesini bekleyen Williams, piyasa fiyatlamalarının Fed’e değerli bilgiler sunduğunu ancak merkez bankasının bu seviyeleri onaylamak zorunda olmadığını söyledi. Yapay zekâ sektöründeki dalgalanmayı şaşırtıcı bulmadığını belirten Williams, yapay zekâ yatırımlarından kaynaklanan bir finansal istikrar riski görmediğini de ekledi.