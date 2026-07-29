Yapay zeka ve faiz endişesi piyasaları sarsıyor: Gözler bu akşama çevrildi!

Güney Kore hisse senetleri ile kripto para piyasası, faiz artışı ihtimali ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle eş zamanlı olarak baskı altında kaldı. Bitcoin, sert düzeltmenin ardından toparlanmayı denese de yeniden 63 bin dolar seviyelerine gerilerken Kospi endeksindeki kayıplar Samsung Electronics ve SK Hynix öncülüğünde derinleşti.

Kospi, 29 Temmuz’da önceki kapanışa göre yüzde 5,9 düşüşle 5.663 puandan günü tamamladı. Endeks, bir önceki seansta da yüzde 10,84 gerileyerek 6.023,66 puana inmişti. Böylece Kospi, nisan ayından bu yana ilk kez 6.000 puanın altında kapandı.

Samsung Electronics hisseleri gün içinde yüzde 8’den fazla, SK Hynix hisseleri ise yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetti. Son satışlarla birlikte Kospi’nin beş işlem günündeki toplam kaybı yaklaşık yüzde 19’a ulaştı.

Yarı iletken hisselerindeki düşüşte, yapay zekâ yatırımlarındaki büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğuna yönelik şüpheler etkili oldu. Nvidia’nın OpenAI’ın veri merkezi faaliyetleri için 250 milyar dolara kadar finansman desteği sağlayabileceğine ilişkin haberler, yapay zekâ çiplerine yönelik talebin dış finansmana aşırı bağımlı olduğu yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

Çinli bellek üreticisi CXMT’nin 27 Temmuz’da Şanghay Borsası’nda işlem görmeye başlaması da rekabet endişelerini artırdı. Dünyanın dördüncü büyük DRAM üreticisi olan şirketin hisseleri, ilk işlem gününde yüzde 466 yükseldi. CXMT, yılın Asya’daki en büyük halka arzı kapsamında 8,6 milyar dolar topladı.

Şirketin elde ettiği kaynağı üretim kapasitesini ve araştırma harcamalarını artırmak için kullanabileceği belirtilirken Çin kaynaklı standart DRAM arzındaki yükselişin Güney Koreli üreticilerin pazar payını ve fiyatlama gücünü zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Çin’in yerli üretim derin ultraviyole litografi ekipmanlarını kullanmaya başladığına ilişkin haberler de ülkenin yarı iletkenlerde kendi kendine yeterlilik çabalarına yönelik kaygıları büyüttü.

Bitcoin’de toparlanma sınırlı kaldı

Bitcoin, kripto paralar ve altın gibi varlıklarda ABD Merkez Bankasının faiz artırabileceğine ilişkin ihtimalin yeniden gündeme gelmesi baskı yaratmaya devam ediyor. CME FedWatch verilerine yansıyan temmuz ayı faiz artışı olasılığı, bir hafta önce %10-15 aralığındayken yüzde 32’ye kadar yükseldi. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi ağırlığını korusa da artış ihtimalinin yeniden fiyatlanmaya başladığı görülüyor.

Faiz endişelerinin arkasında kalıcı enflasyon riski bulunuyor. ABD’de haziran ayı tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3,5 yükselirken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Her iki veri de Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldı.

Yüksek faizlerin tahvil getirilerini ve doları desteklemesi, finansal piyasalardaki likiditeyi azaltarak kripto para piyasasında risk iştahını ve kaldıraçlı işlemleri sınırlayabiliyor. Yarı iletken hisselerindeki satışlar da teknoloji ağırlıklı riskten kaçış eğilimini genişleterek Bitcoin üzerinde baskı oluşturuyor.

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, Bitcoin’in Fed’in faiz artıracağı yönündeki olasılığın güçlenmesinden ve yapay zekâ bağlantılı kredi risklerine ilişkin daha geniş makroekonomik endişelerden etkilendiğini söyledi.

Bitcoin’in yönü açısından ilk önemli sınav, bugün Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı olacak. Yatırımcılar, faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yeni faiz artışlarına kapı açıp açmayacağını izleyecek. yarın açıklanacak ABD ikinci çeyrek büyüme verisi ile haziran ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de faiz görünümünün şekillenmesinde etkili olacak.

Meta ve Lam Research’ün ardından Amazon, Apple ve AMD’nin açıklayacağı bilançolar da piyasaların odağında bulunuyor. Şirketlerin yapay zekâ veri merkezlerine ayırdığı kaynak, yatırımların nasıl finanse edildiği ve gelecek dönem sermaye harcaması planları yakından takip edilecek.

Yapay zekâ yatırımlarının kârlılığına yönelik olumlu sinyaller, yarı iletken hisseleri ve Bitcoin’de toparlanmayı destekleyebilir. Harcamalarda kesintiye gidilmesi veya borç yüküne ilişkin kaygıların öne çıkması halinde ise riskli varlıklardaki düzeltme sürebilir.