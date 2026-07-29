Bitcoin ETF’lerinde kan kaybı sürüyor, Ethereum ise güç topluyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) sermaye çıkışları devam ederken, spot Ether ETF’lerinde ise üst üste ikinci işlem gününde net giriş kaydedildi.

Farside Investors tarafından açıklanan dünün verilere göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, toplam 49,7 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Böylece fonlardaki negatif akış serisi dördüncü işlem gününe taşındı.

Günün en dikkat çekici hareketi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT’te görüldü. IBIT’ten 54,8 milyon dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşirken, Bitcoin fonları arasında net çıkış kaydeden tek ürün de IBIT oldu. Grayscale’in Bitcoin Mini Trust (BTC) fonuna ise 5,1 milyon dolarlık net giriş yapıldı. Grayscale fonundaki giriş, IBIT kaynaklı çıkışın bir bölümünü telafi etti. Piyasadaki diğer spot Bitcoin ETF’lerinde ise herhangi bir net fon hareketi görülmedi.

Bitcoin ETF’lerinde yatırımcıların temkinli görünümü sürerken, Ether tarafındaki tablo daha olumlu seyretti. ABD spot Ether ETF’leri, son işlem gününde toplam 9,4 milyon dolarlık net giriş kaydederek pozitif serisini ikinci güne çıkardı.

Ether fonlarına gelen girişlerde BlackRock ürünleri öne çıktı. Şirketin staking odaklı ETHB fonu 5,9 milyon dolarla günün en yüksek girişini alırken, ETHA fonuna da 3,5 milyon dolar aktarıldı. Diğer spot Ether ETF’lerinde ise net giriş veya çıkış gerçekleşmedi.

Son veriler, kurumsal fon akışlarının Bitcoin ile Ether arasında ayrıştığını gösterdi. Bitcoin ETF’lerinden çıkışların sürmesi kısa vadeli risk iştahının zayıf kaldığına işaret ederken, Ether fonlarındaki art arda girişler yatırımcı ilgisinin kademeli olarak güçlendiğini ortaya koydu.