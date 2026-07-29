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BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerinde kan kaybı sürüyor, Ethereum ise güç topluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 ABD spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 49,7 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
  • 🔻 Bitcoin ETF’lerindeki çıkış serisi dördüncü işlem gününe ulaştı.
  • 🏦 BlackRock’ın IBIT fonundan 54,8 milyon dolar çıkarken, Grayscale BTC’ye 5,1 milyon dolar girdi.
  • 📈 Spot Ether ETF’leri 9,4 milyon dolarlık girişle pozitif serisini ikinci güne taşıdı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) sermaye çıkışları devam ederken, spot Ether ETF’lerinde ise üst üste ikinci işlem gününde net giriş kaydedildi.

Farside Investors tarafından açıklanan dünün verilere göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, toplam 49,7 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Böylece fonlardaki negatif akış serisi dördüncü işlem gününe taşındı.

Günün en dikkat çekici hareketi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT’te görüldü. IBIT’ten 54,8 milyon dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşirken, Bitcoin fonları arasında net çıkış kaydeden tek ürün de IBIT oldu. Grayscale’in Bitcoin Mini Trust (BTC) fonuna ise 5,1 milyon dolarlık net giriş yapıldı. Grayscale fonundaki giriş, IBIT kaynaklı çıkışın bir bölümünü telafi etti. Piyasadaki diğer spot Bitcoin ETF’lerinde ise herhangi bir net fon hareketi görülmedi.

Bitcoin ETF’lerinde yatırımcıların temkinli görünümü sürerken, Ether tarafındaki tablo daha olumlu seyretti. ABD spot Ether ETF’leri, son işlem gününde toplam 9,4 milyon dolarlık net giriş kaydederek pozitif serisini ikinci güne çıkardı.

Ether fonlarına gelen girişlerde BlackRock ürünleri öne çıktı. Şirketin staking odaklı ETHB fonu 5,9 milyon dolarla günün en yüksek girişini alırken, ETHA fonuna da 3,5 milyon dolar aktarıldı. Diğer spot Ether ETF’lerinde ise net giriş veya çıkış gerçekleşmedi.

Son veriler, kurumsal fon akışlarının Bitcoin ile Ether arasında ayrıştığını gösterdi. Bitcoin ETF’lerinden çıkışların sürmesi kısa vadeli risk iştahının zayıf kaldığına işaret ederken, Ether fonlarındaki art arda girişler yatırımcı ilgisinin kademeli olarak güçlendiğini ortaya koydu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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