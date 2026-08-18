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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 64 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, kritik 64 bin dolar eşiğinde yön arıyor ve $BTC için bu seviye yakından izleniyor.
  • 📈 64 bin dolar korunursa 65 bin ve 65.700 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
  • 🏦 Jane Street’in 30 Haziran itibarıyla spot Bitcoin ETF’lerinde 1 milyar doların üzerinde pozisyonu bulunuyor.
  • ⚠️ 63 bin doların altındaki zayıflama, fiyatı 61 bin dolara doğru açık hale getirebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, 64 bin dolar çevresindeki kritik seviyeyi yeniden test ederken kısa vadeli yön arayışı öne çıktı. Fiyatın bu bölgede kalıcı olması halinde toparlanmanın sürmesi gündeme gelebilirken, desteğin kaybedilmesi satış baskısını yeniden artırabilir.

İçindekiler
1 Kritik seviyeler öne çıktı
2 ETF tarafında kurumsal ilgi dikkat çekti
3 Kısa vadede yön 64 bin dolar çevresinde şekillenebilir

Kritik seviyeler öne çıktı

Bitcoin 64.321,14 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 20,97 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor. Varlık son 24 saatte %1,09 yükseldi. Kısa vadeli görünümde fiyat yapısı ile spot ETF tarafındaki büyüme birlikte izleniyor.

Kripto analisti That Martini Guy, Bitcoin fiyatının 63 bin doların altını gördükten sonra alıcı çekerek 64 bin dolar pivotunu yeniden sınadığını aktardı. BTC bu hareketin ardından 64.529 dolara kadar toparlandı, ancak daha sonra yeniden satışla karşılaşarak 64 bin dolar sınırına çekildi.

That Martini Guy, 64 bin dolar seviyesinin korunmasının önce 65 bin doları, ardından 65.700 doları gündeme getirebileceğini; bu bölgenin geri kazanılmasının kısa vadeli yükseliş görünümünü belirgin biçimde güçlendireceğini değerlendiriyor.

Analiste göre 64 bin doların korunması ilk aşamada 65 bin dolara, ardından 65.700 dolara doğru alan açabilir. Buna karşılık bu pivotun kaybedilmesi durumunda 63 bin dolar desteği yeniden öne çıkacak. Dört saatlik kapanışların 63 bin dolar üzerinde kalamaması halinde toparlanma yapısı zayıflayabilir ve 61 bin dolar riski gündeme gelebilir.

SeviyeRolü
63.000 dolarAna destek
64.000 dolarKritik pivot
65.700 dolarYükseliş teyidi
67.200 dolarÖnceki direnç

ETF tarafında kurumsal ilgi dikkat çekti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verileri, 30 Haziran itibarıyla Jane Street’in ABD spot Bitcoin ETF’lerinde 1 milyar doların üzerinde pozisyon taşıdığını gösterdi. Jane Street, küresel piyasalarda yüksek hacimli işlemleriyle bilinen bir nicel işlem şirketi olarak öne çıkıyor.

Jane Street’in spot Bitcoin ETF’lerine yaptığı büyük ölçekli tahsis, büyük finans kuruluşlarının doğrudan Bitcoin tutmadan düzenlenmiş yatırım araçları üzerinden bu varlığa erişim aradığını ortaya koyuyor.

Bu tutarın 828 milyon dolarlık kısmı BlackRock’ın IBIT fonunda yer alıyor. Kalan bölüm ise Fidelity’nin FBTC fonu ve Grayscale’in GBTC ürünü dahil çeşitli spot Bitcoin ETF’lerine dağıldı. Veriler, kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş ürünler üzerinden Bitcoin’e erişimi artırdığını gösteriyor.

Kısa vadede yön 64 bin dolar çevresinde şekillenebilir

Piyasada bundan sonraki seyir büyük ölçüde 64 bin dolar eşiğinin korunup korunamayacağına bağlı olacak. Fiyatın 65.700 doların üzerine çıkması halinde 67.200 dolar direnci yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 63 bin doların altına sarkılması, 61 bin dolara doğru yeni bir zayıflama riskini öne çıkarabilir.

Spot ETF’lerde artan kurumsal pozisyonlanma, piyasa güveni açısından destekleyici bir unsur olarak izleniyor. Bununla birlikte kısa vadeli fiyatlamada teknik seviyelerin belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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