Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum, Glamsterdam testi için Plataberget ağını açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, Glamsterdam testi için Plataberget ağını kullanıma açtı.
  • 🧪 Topluluk birkaç ay açık kalacak bu ağda doğrulayıcı ve blok oluşturucu akışlarını sınayacak.
  • ⚙️ 20 Ağustos’taki çatallanma ile $ETH ekosisteminde ePBS, BAL ve gas değişiklikleri test edilecek.
  • 📌 Süreç, Sepolia ve Hoodi öncesinde olası teknik sorunları erken tespit etmeyi amaçlıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum ekosisteminde Glamsterdam yükseltmesine yönelik test süreci yeni bir aşamaya geçti. Ethereum Foundation, 17 Ağustos tarihli blog paylaşımında Plataberget adlı halka açık test ağının devreye alındığını duyurdu. Yeni ağ, Glamsterdam öncesindeki değişikliklerin topluluk tarafından denenebileceği erken aşama bir test ortamı olarak konumlanıyor.

İçindekiler
1 Halka açık test süreci başladı
2 Doğrulayıcılar da sürece katılabilecek
3 Yükseltme, çekirdek bileşenlerde değişiklik içeriyor

Halka açık test süreci başladı

Plataberget, kısa ömürlü geliştirici ağlarından farklı olarak birkaç ay çalışacak şekilde tasarlandı. Bu yapı, geliştiricilere ve doğrulayıcılara daha istikrarlı bir deneme alanı sunacak. Amaç, Glamsterdam sonrasındaki Ethereum davranışını daha uzun ömürlü test ağları olan Sepolia ve Hoodi’ye geçmeden önce gözlemlemek ve olası sorunları erken aşamada ortaya çıkarmak.

Ethereum Foundation, Ethereum ağının çekirdek araştırma ve geliştirme çalışmalarını koordine eden ana kuruluş olarak biliniyor. Kuruluş, Plataberget üzerinde topluluğun değişiklikleri deneyebileceğini ve sistemdeki hataları ya da uyumsuzlukları belirlemeye başlayabileceğini kaydetti.

Ethereum Foundation, Plataberget ağını Glamsterdam için erken test zemini olarak tanımlarken, topluluğun sistemi zorlayarak sorunları devreye alma öncesinde tespit etmesini hedefliyor.

Doğrulayıcılar da sürece katılabilecek

Test ağında doğrulayıcı kümesi görece küçük tutuldu, ancak katılım halka açık bırakıldı. Bu sayede isteyen kullanıcılar yeni bir doğrulayıcı yatırarak kendi doğrulayıcı ve blok oluşturucu yatırma akışlarını test edebilecek. Glamsterdam çatallanmasının Plataberget üzerinde 20 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Bu aşamada özellikle ePBS, gas yeniden fiyatlamaları, blok düzeyi erişim listeleri ve yeni builder API akışı sınanacak. Söz konusu başlıklar, ağın hem blok üretim mantığını hem de işlem yürütme tarafındaki teknik işleyişi doğrudan etkileyebilecek alanlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: ePBS, yani Enshrined Proposer Builder Separation, blok oluşturma ile blok önerme görevlerini protokol düzeyinde ayıran bir tasarım değişikliğidir. Bu yapı, blok üretim zincirinde daha standart bir işleyiş kurmayı amaçlarken doğrulayıcı, oluşturucu ve altyapı sağlayıcılarının kullandığı akışları da değiştirebilir.

Yükseltme, çekirdek bileşenlerde değişiklik içeriyor

Glamsterdam yükseltmesinin Ethereum’un hem mutabakat hem de yürütme katmanında önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor. Öne çıkan başlıklardan biri olan ePBS, blokların nasıl üretildiği, önerildiği ve doğrulandığı sürecini yeniden şekillendirecek. Yeni builder API akışı ile birlikte PTC, yani payload timeliness kontrolleri de bu kapsamda test edilecek. Blok üretimi ve doğrulama hattına bağlı çalışan altyapıların bu değişimden etkilenmesi olası görülüyor.

Yükseltme ayrıca Block Level Access Lists yapısını da ekleyecek. Bu sistem, erişilen durum konumlarını ve işlem sonrasındaki değişiklikleri blok düzeyinde zorunlu listeler halinde kaydedecek. Bu listeler blok gövdesinden ayrı tutulacak ve yürütme katmanı eşleri arasında eth/71 üzerinden paylaşılabilecek.

Glamsterdam kapsamında planlanan gas maliyeti değişiklikleri yaklaşık 200 milyon gas tabanını hedeflerken, sabit azami gas sınırı kullanan araçların bu güncellemelerden etkilenebileceği belirtiliyor.

Diğer değişiklikler arasında gas maliyetlerinin yeniden düzenlenmesi de bulunuyor. Buna ek olarak daha büyük akıllı sözleşmeler ve initcode desteğiyle azami dağıtılmış sözleşme boyutu 24 KiB’den 64 KiB’ye, azami initcode boyutu ise 48 KiB’den 128 KiB’ye çıkarılacak. Paket, ileriye dönük uyumluluk gözeten yeni mutabakat veri yapıları da içeriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Analist DonAlt, Ethereum için 10 bin dolar hedefi öngörüyor

Ethereum 1.850 dolar desteğini korurken 2.000 dolar eşiğini zorluyor

Ethereum, Poseidon projesini durdurup standart şifrelemeye döndü

Ethereum’da golden cross sinyali güçleniyor, direnç bölgesi korunuyor

Ethereum’da 3 bin dolar hedefi için 2 bin 245 dolar eşiği izleniyor

Ethereum ve Solana kritik desteklerini korurken yükseliş beklentisi güçleniyor

Ethereum’da ETF çıkışına rağmen dev alımlar dikkat çekiyor

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP ağındaki aktif adres sayısı 24 saatte %24,1 arttı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 64 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin 64 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor
BITCOIN (BTC)
XRP ağındaki aktif adres sayısı 24 saatte %24,1 arttı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?