Ethereum, Glamsterdam testi için Plataberget ağını açtı

Ethereum ekosisteminde Glamsterdam yükseltmesine yönelik test süreci yeni bir aşamaya geçti. Ethereum Foundation, 17 Ağustos tarihli blog paylaşımında Plataberget adlı halka açık test ağının devreye alındığını duyurdu. Yeni ağ, Glamsterdam öncesindeki değişikliklerin topluluk tarafından denenebileceği erken aşama bir test ortamı olarak konumlanıyor.

Halka açık test süreci başladı

Plataberget, kısa ömürlü geliştirici ağlarından farklı olarak birkaç ay çalışacak şekilde tasarlandı. Bu yapı, geliştiricilere ve doğrulayıcılara daha istikrarlı bir deneme alanı sunacak. Amaç, Glamsterdam sonrasındaki Ethereum davranışını daha uzun ömürlü test ağları olan Sepolia ve Hoodi’ye geçmeden önce gözlemlemek ve olası sorunları erken aşamada ortaya çıkarmak.

Ethereum Foundation, Ethereum ağının çekirdek araştırma ve geliştirme çalışmalarını koordine eden ana kuruluş olarak biliniyor. Kuruluş, Plataberget üzerinde topluluğun değişiklikleri deneyebileceğini ve sistemdeki hataları ya da uyumsuzlukları belirlemeye başlayabileceğini kaydetti.

Ethereum Foundation, Plataberget ağını Glamsterdam için erken test zemini olarak tanımlarken, topluluğun sistemi zorlayarak sorunları devreye alma öncesinde tespit etmesini hedefliyor.

Doğrulayıcılar da sürece katılabilecek

Test ağında doğrulayıcı kümesi görece küçük tutuldu, ancak katılım halka açık bırakıldı. Bu sayede isteyen kullanıcılar yeni bir doğrulayıcı yatırarak kendi doğrulayıcı ve blok oluşturucu yatırma akışlarını test edebilecek. Glamsterdam çatallanmasının Plataberget üzerinde 20 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Bu aşamada özellikle ePBS, gas yeniden fiyatlamaları, blok düzeyi erişim listeleri ve yeni builder API akışı sınanacak. Söz konusu başlıklar, ağın hem blok üretim mantığını hem de işlem yürütme tarafındaki teknik işleyişi doğrudan etkileyebilecek alanlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: ePBS, yani Enshrined Proposer Builder Separation, blok oluşturma ile blok önerme görevlerini protokol düzeyinde ayıran bir tasarım değişikliğidir. Bu yapı, blok üretim zincirinde daha standart bir işleyiş kurmayı amaçlarken doğrulayıcı, oluşturucu ve altyapı sağlayıcılarının kullandığı akışları da değiştirebilir.

Yükseltme, çekirdek bileşenlerde değişiklik içeriyor

Glamsterdam yükseltmesinin Ethereum’un hem mutabakat hem de yürütme katmanında önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor. Öne çıkan başlıklardan biri olan ePBS, blokların nasıl üretildiği, önerildiği ve doğrulandığı sürecini yeniden şekillendirecek. Yeni builder API akışı ile birlikte PTC, yani payload timeliness kontrolleri de bu kapsamda test edilecek. Blok üretimi ve doğrulama hattına bağlı çalışan altyapıların bu değişimden etkilenmesi olası görülüyor.

Yükseltme ayrıca Block Level Access Lists yapısını da ekleyecek. Bu sistem, erişilen durum konumlarını ve işlem sonrasındaki değişiklikleri blok düzeyinde zorunlu listeler halinde kaydedecek. Bu listeler blok gövdesinden ayrı tutulacak ve yürütme katmanı eşleri arasında eth/71 üzerinden paylaşılabilecek.

Glamsterdam kapsamında planlanan gas maliyeti değişiklikleri yaklaşık 200 milyon gas tabanını hedeflerken, sabit azami gas sınırı kullanan araçların bu güncellemelerden etkilenebileceği belirtiliyor.

Diğer değişiklikler arasında gas maliyetlerinin yeniden düzenlenmesi de bulunuyor. Buna ek olarak daha büyük akıllı sözleşmeler ve initcode desteğiyle azami dağıtılmış sözleşme boyutu 24 KiB’den 64 KiB’ye, azami initcode boyutu ise 48 KiB’den 128 KiB’ye çıkarılacak. Paket, ileriye dönük uyumluluk gözeten yeni mutabakat veri yapıları da içeriyor.