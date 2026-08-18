XRP ağındaki aktif adres sayısı 24 saatte %24,1 arttı

XRP’de satış baskısı sürerken ağ verilerindeki belirgin artış piyasanın dikkatini yeniden bu varlığa çevirdi. Fiyat son günlerde zayıf seyrini korusa da, zincir üstü göstergeler kullanıcı hareketliliğinin hızlandığına işaret etti.

Ağ aktivitesi fiyatla ayrıştı

Santiment verilerine göre XRP ağındaki aktif adres sayısı 24 saat içinde 27.665’ten 34.318’e yükseldi. Bu değişim, günlük bazda %24,1’lik artışa karşılık geliyor. Veriler, fiyat toparlanmakta zorlanırken daha fazla cüzdanın XRP ağında işlem yaptığını gösterdi.

Santiment, kripto para piyasasında zincir üstü ve sosyal veri takibi yapan bir analiz platformu olarak biliniyor. XRP tarafında öne çıkan bu hareket, fiyat grafiği ile ağ kullanımı arasındaki farkın belirginleştiğini ortaya koydu.

XRP ağındaki aktif adres sayısının 24 saatte 27.665’ten 34.318’e çıkması, fiyat zayıf kalırken ağ kullanımının hızlandığını gösteriyor.

Günlük aktif adres sayısının XRP Ledger üzerinde iki ayın en yüksek seviyesine yaklaşarak yaklaşık 50.000’e ulaşması da dikkat çekti. XRP Ledger, XRP işlemlerinin kaydedildiği ve doğrulandığı dağıtık ağ yapısı olarak öne çıkıyor. Ağdaki bu yükseliş, fiyat hareketiyle aynı yönde ilerlememesi nedeniyle analistlerin yakın takibine girdi.

Gösterge Önce Sonra Aktif adres sayısı 27.665 34.318 Günlük değişim Yok %24,1 artış XRP Ledger günlük aktif adresleri Daha düşük seviye Yaklaşık 50.000

Fiyat baskısı devam ediyor

Buna karşın XRP fiyatı aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürdü. Piyasada bazı yatırımcıların pozisyon kapatmayı tercih etmesi, varlığın yerel dip seviyelerine yakın kalmasına neden oldu. Bu tablo, kısa vadeli ivmenin zayıfladığı ve satıcıların daha etkili hale geldiği yönünde değerlendiriliyor.

XRP kısa süre önce 1 dolar seviyesinin altına geriledi. Son bir haftada fiyatın 0.99 dolar ile 1.00 dolar aralığında işlem görmesi, toparlanmanın sınırlı kaldığını gösterdi. Ağ kullanımındaki güçlenme ise tek başına hızlı bir fiyat dönüşünü garanti etmese de, talep tarafında yeniden ilgi oluşabileceğine işaret ediyor.

Güçlü ağ aktivitesi, fiyat üzerindeki baskıyı tek başına tersine çevirmese de XRP’ye yönelik talebin yeniden canlanmasına zemin hazırlayabilir.

Piyasa analistleri, fiyat ile ağ verileri arasındaki bu ayrışmanın izlenmesi gereken başlıca göstergelerden biri haline geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle 1 dolar seviyesinin kaybedilmesinin ardından aktif adreslerde görülen yükseliş, yatırımcıların XRP ağındaki hareketliliği daha yakından izlemesine yol açtı.