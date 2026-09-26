XRPL, Batch güncellemesinin aktivasyon süresini yeniden başlattı

XRP Ledger için geliştirilen yeni yazılım sürümü xrpld 3.4.1 yayımlandı. Sürüm, Batch özelliğine yönelik bir düzeltme ile daha geniş kapsamlı kararlılık iyileştirmeleri içeriyor. XRP Ledger operasyon ekibi, doğrulayıcılar ve node işletmecilerinin mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapmasını istedi.

Yeni sürümde Batch düzeltmesi öne çıktı

Geliştiriciler, ana ağda herhangi bir kesinti yaşanmadığını ve kullanıcı varlıklarında kayıp olmadığını bildirdi. Yeni sürümle birlikte gelen fixBatchV1_2 düzenlemesi, Batch işlevini etkileyen sınırlı bir sorunu gideriyor. Paylaşılan bilgilere göre bu sorun, kullanıcı fonları açısından bir risk oluşturmuyor.

XRP Ledger, Ripple tarafından geliştirilmeye başlanan ve bugün açık kaynaklı biçimde sürdürülen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağda yapılan teknik değişiklikler, güvenilir doğrulayıcıların oy süreciyle etkinleşiyor.

Geliştiriciler, sorunun ana ağı etkilemediğini ve kullanıcı fonlarında herhangi bir kayıp yaşanmadığını vurguluyor.

Oy süreci koordineli adımla sıfırlandı

fixBatchV1_2 düzenlemesi şu anda varsayılan olarak desteklenen değişiklikler arasında yer alıyor. Bu nedenle manuel oylama gerektirmiyor. XRPScan verilerine göre destek oranı %94,29 seviyesinde bulunuyor. Hem Batch hem de ilgili düzeltme şu anda aktivasyon döneminde ilerliyor.

Toplulukta Vet adıyla tanınan Hussein Zangana, perde arkasında koordineli bir adım atıldığını anlattı. Zangana, Ripple ve XRP topluluğuyla birlikte bazı oyların geçici olarak Evet’ten Hayır’a çevrildiğini, bunun da Batch düzenlemesinin oylama süresini sıfırladığını söyledi. Amaç, Batch ile ona bağlı düzeltmenin aynı anda devreye girmesini sağlamaktı.

Hussein Zangana, Ripple ve topluluğun bazı oyları geçici olarak değiştirerek Batch ile düzeltmesinin aynı anda etkinleşmesi için süreci yeniden başlattığını aktarıyor.

Yeni takvim ekim ayını işaret ediyor

XRPL’nin mutabakat kurallarına göre bir düzenlemenin etkinleşebilmesi için güvenilir doğrulayıcıların %80’den fazlasından iki hafta boyunca destek alması gerekiyor. Destek oranı %80’in altına indiğinde düzenleme geçici olarak reddediliyor ve iki haftalık sayaç yeniden başlıyor. Bir değişiklik kalıcı biçimde devreye alınmadan önce çoğunluğu birden fazla kez kazanıp kaybedebiliyor.

Batch, teknik adıyla XLS 56, birden fazla hesaptan gelen çoklu XRPL işlemlerinin tek bir defter kapanışında atomik biçimde yürütülmesine imkan tanıyor. Bu özellik daha önce çoğunluk desteğini almış ve 29 Eylül 2026’da etkinleşmesi bekleniyordu. Oylama sürecinin yeniden başlatılmasıyla takvim değişti.

XRPScan verilerine göre Batch düzenlemesinin önümüzdeki 13 gün içinde, 9 Ekim 2026’da devreye girmesi bekleniyor. fixBatchV1_2 düzenlemesi için de aynı tarih öne çıkıyor. Öte yandan permission delegation düzenlemesinin sayacı da destek oranının kısa süreliğine %80’in altına inmesi sonrası sıfırlandı. Bu değişikliğin ise 8 Ekim 2026’da ana ağa ulaşması öngörülüyor.