RIPPLE (XRP)

XRPL, Batch güncellemesinin aktivasyon süresini yeniden başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL, Batch güncellemesinin aktivasyon sayacını yeniden başlattı.
  • 🔧 xrpld 3.4.1 sürümü, Batch düzeltmesi ve kararlılık iyileştirmeleriyle yayımlandı.
  • 📅 $XRP Ledger üzerinde Batch ve ilgili düzeltmenin 9 Ekim 2026'da etkinleşmesi bekleniyor.
  • 🗳️ Permission delegation düzenlemesinin aktivasyon takvimi de 8 Ekim 2026'ya kaydı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP Ledger için geliştirilen yeni yazılım sürümü xrpld 3.4.1 yayımlandı. Sürüm, Batch özelliğine yönelik bir düzeltme ile daha geniş kapsamlı kararlılık iyileştirmeleri içeriyor. XRP Ledger operasyon ekibi, doğrulayıcılar ve node işletmecilerinin mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapmasını istedi.

İçindekiler
1 Yeni sürümde Batch düzeltmesi öne çıktı
2 Oy süreci koordineli adımla sıfırlandı
3 Yeni takvim ekim ayını işaret ediyor

Yeni sürümde Batch düzeltmesi öne çıktı

Geliştiriciler, ana ağda herhangi bir kesinti yaşanmadığını ve kullanıcı varlıklarında kayıp olmadığını bildirdi. Yeni sürümle birlikte gelen fixBatchV1_2 düzenlemesi, Batch işlevini etkileyen sınırlı bir sorunu gideriyor. Paylaşılan bilgilere göre bu sorun, kullanıcı fonları açısından bir risk oluşturmuyor.

XRP Ledger, Ripple tarafından geliştirilmeye başlanan ve bugün açık kaynaklı biçimde sürdürülen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağda yapılan teknik değişiklikler, güvenilir doğrulayıcıların oy süreciyle etkinleşiyor.

Geliştiriciler, sorunun ana ağı etkilemediğini ve kullanıcı fonlarında herhangi bir kayıp yaşanmadığını vurguluyor.

Oy süreci koordineli adımla sıfırlandı

fixBatchV1_2 düzenlemesi şu anda varsayılan olarak desteklenen değişiklikler arasında yer alıyor. Bu nedenle manuel oylama gerektirmiyor. XRPScan verilerine göre destek oranı %94,29 seviyesinde bulunuyor. Hem Batch hem de ilgili düzeltme şu anda aktivasyon döneminde ilerliyor.

Toplulukta Vet adıyla tanınan Hussein Zangana, perde arkasında koordineli bir adım atıldığını anlattı. Zangana, Ripple ve XRP topluluğuyla birlikte bazı oyların geçici olarak Evet’ten Hayır’a çevrildiğini, bunun da Batch düzenlemesinin oylama süresini sıfırladığını söyledi. Amaç, Batch ile ona bağlı düzeltmenin aynı anda devreye girmesini sağlamaktı.

Hussein Zangana, Ripple ve topluluğun bazı oyları geçici olarak değiştirerek Batch ile düzeltmesinin aynı anda etkinleşmesi için süreci yeniden başlattığını aktarıyor.

Yeni takvim ekim ayını işaret ediyor

XRPL’nin mutabakat kurallarına göre bir düzenlemenin etkinleşebilmesi için güvenilir doğrulayıcıların %80’den fazlasından iki hafta boyunca destek alması gerekiyor. Destek oranı %80’in altına indiğinde düzenleme geçici olarak reddediliyor ve iki haftalık sayaç yeniden başlıyor. Bir değişiklik kalıcı biçimde devreye alınmadan önce çoğunluğu birden fazla kez kazanıp kaybedebiliyor.

Batch, teknik adıyla XLS 56, birden fazla hesaptan gelen çoklu XRPL işlemlerinin tek bir defter kapanışında atomik biçimde yürütülmesine imkan tanıyor. Bu özellik daha önce çoğunluk desteğini almış ve 29 Eylül 2026’da etkinleşmesi bekleniyordu. Oylama sürecinin yeniden başlatılmasıyla takvim değişti.

XRPScan verilerine göre Batch düzenlemesinin önümüzdeki 13 gün içinde, 9 Ekim 2026’da devreye girmesi bekleniyor. fixBatchV1_2 düzenlemesi için de aynı tarih öne çıkıyor. Öte yandan permission delegation düzenlemesinin sayacı da destek oranının kısa süreliğine %80’in altına inmesi sonrası sıfırlandı. Bu değişikliğin ise 8 Ekim 2026’da ana ağa ulaşması öngörülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP için 10 dolar hedefi, ETF beklentileriyle yeniden gündeme taşındı

Nik Bougalis, XRP Ledger kaynak koduna geri döndü

XRPL üzerindeki AI ajanları ödemelerde Ripple USD’yi öne çıkardı

XRP ETF’lerine girişler 1,76 milyar dolara ulaştı

XRP’de büyük yatırımcı alımları ralliyi destekliyor

XRP’de balina alımı 470 milyon tokeni aştı

Analistler XRP için 2,30 dolar hedefini izliyor

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Shibarium’da x402 devreye alındı, sahte TREAT uyarısı yapıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shibarium’da x402 devreye alındı, sahte TREAT uyarısı yapıldı
SHIBA INU (SHIB)
Yerel yapay zeka donanımı, Ethereum düğüm maliyetini düşürdü
Ethereum (ETH)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?